Романът "Рана" на Захари Карабашлиев спечели литературната награда „Елиас Канети“ (СНИМКИ)

В навечерието на Деня на народните будители „Рана“ на Захари Карабашлиев стана носител на престижната национална литературна награда „Елиас Канети” 2025 г.

Отличието му бе връчено по време на официалната церемония в Русе, където писателят бе награден за „хуманността и космополитизма“ в романа си.

Изданието бе отличено от 7-членния състав на комисията със състав литературния историк и теоретик проф. дфн Пламен Дойнов, проф. дфн Клео Протохристова – литературен историк и теоретик, проф. дфн Пенка Ангелова – председател на Международно дружество „Елиас Канети”, доц. д-р Велислава Донева – РУ „Ангел Кънчев“, представител на Община Русе, Крум Гергицов – театрален историк и критик, писателката Теодора Димова и Косьо Станев – представител на Постоянната комисия по култура и религиозни въпроси при Общински съвет – Русе.

„Захари Карабашлиев е от онези автори, които умеят да превръщат болката в сила, а историята – в живо, пулсиращо настояще. Чрез тази награда отбелязваме не само таланта на един автор, но и значението на литературата като начин да споделяме преживявания, да съхраняваме паметта и да вдъхновяваме поколенията“, заяви зам.-кметът при връчването на наградата.

„Смисълът на литературата е да превръща преживяването в памет.“, сподели самият автор и допълни: „Благодарен съм на всички, които пазят жив спомена за големия Елиас Канети, за когото въпросът за паметта беше център, фокус, двигател на целия му творчески път, за писателя и философа, който вярваше, че да помниш означава да носиш отговорност пред миналото, пред преживяното от другите, пред скъпите мъртъвци, пред самия език“.

„Рана“ бе избрано сред попадналите в краткия списък с номинации Радослав Бимбалов с „Ти, подобие мое“ (Изд. „Сиела“), Георги Господинов с „Градинарят и смъртта“ (Изд. „Жанет 45“), Деян Енев с „Шейсет разказа“ (Изд. „Жанет 45“), Виолета Радкова с „И леглото ни е зеленина“ (Изд. „Жанет 45“), Иван Станков с „На два гласа“ (ИК „Хермес“) и Красимир Димовски с „Тезеят в своя лабиринт“ (ИК „Хермес“).

Разтърсващият исторически роман „Рана“ се появи в края на 2023 г. Книгата, която разказва забравената история на България от началото на XX век, веднага спечели любовта на читателите. Изданието се превърна в един от бестселърите на годината, грабна приза на Столична библиотека за „Най-четена книга на 2023 г.“, както и наградата „Златен лъв“ на Асоциация „Българска книга“ и донесе на своя автор Специалната награда на Столична община за изключителни постижения в областта на изкуството.

Базиран на хиляди страници историческа литература и източници – документи, войнишки дневници, мемоари и лична кореспонденция, „Рана“ е красив разказ за смелостта, състраданието и любовта в годините на Междусъюзническата война и Първата световна война. Роман за забравените български герои и мъченици, които поради политически или идеологически причини са били превърнати в бележки по линия в учебниците. Роман, който повдига завесата към някои от най-драматичните събития в българската история и съхранява родовата памет на хиляди семейства.

Със забележителна точност и топлота Карабашлиев описва София между 1913 и 1916 г. в страници, които разгръщат пред очите ни като в черно-бял филм улици, кафенета, сцени, емоции, събития. През съдбата на студента по право в Софийския университет Сава (бежанец от Одринско) и генералската дъщеря Елиза читателят се потапя в атмосферата на столицата, която е приела и подслонила хиляди бежанци от жестокостите в Тракия и Македония.

Срещите на Захари Карабашлиев с читатели из цяла България предизвикаха широка обществена дискусия и отличиха романа като творба както с литературна и историческа, така и с емоционална стойност. Тези срещи утвърдиха „Рана“ като новаторски подвиг на българската литература, който изследва и лекува пукнатините в основите на нашата идентичност и национална гордост, споделят от издателство "Сиела".

За автора

Захари Карабашлиев е автор на романите „Опашката“, „Хавра“, „18% Сиво“ (преиздаван многократно), „Жажда“, на пиесите „Талант“, „Неделя вечер“, „Опашката“, „Лисабон“, на сборници с разкази, есета и още множество публикации. Носител е на наградите „Роман на годината“ на Фонд „13 Века България“ (3 пъти), „Христо Г. Данов“, „Портал Култура“, „Хеликон“, „Цветето на Хеликон“ (3 пъти), „Златен лъв“, „Писател на годината“ на Столична библиотека (2 пъти), театралната награда „Аскеер“ и др.