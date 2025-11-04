Новини
Почина актрисата Даян Лад от "Алис не живее вече тук" и "Диво сърце" ВИДЕО

4 Ноември, 2025 04:35, обновена 4 Ноември, 2025 04:42 423 1

Тя е издъхнала на 90 години в Калифорния

Почина актрисата Даян Лад от "Алис не живее вече тук" и "Диво сърце" ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Американската актриса Даян Лад, известна с ролята си във филма на Мартин Скорсезе „Алис не живее вече тук“ (1974), почина на 90-годишна възраст, предаде „Холивуд Рипортър“, позовавайки се на дъщеря ѝ Лора Дърн.

Лад починала в присъствието на дъщеря си в дома ѝ в Охай, Калифорния, на 3 ноември. Причината за смъртта не е разкрита.

По време на актьорската си кариера Лад се появява в над 200 филма и телевизионни сериала. Тя получава три номинации за „Оскар“: първата за „Алис вече не живее тук“, а втората и третата за работата си в „Диво сърце“ (1990) и „Палавата Роуз“ (1991). Майката и дъщерята участват заедно и в двата филма.


САЩ
