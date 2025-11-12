Новини
Звезда от култовия сериал "Дързост и красота" пристига в София

Звезда от култовия сериал "Дързост и красота" пристига в София

12 Ноември, 2025 13:03 665 4

  • дързост и красота-
  • брук-
  • катрин кели ланг

Катрин Кели Ланг 35 години участва в сериала като Брук Логан

Звезда от култовия сериал "Дързост и красота" пристига в София - 1
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Американската актриса Катрин Кели Ланг пристига в София. Катрин става известна по цял свят с ролята си на Брук Логан в сериала „Дързост и красота“ (CBS), тя участва в него от старта му на 23 март 1987 г.

64-годишната Ланг е родена в Лос Анджелис, майка ѝ също е актриса, а баща ѝ е олимпийски шампион на ски скокове. Майка е на три деца - двама сина и една дъщеря. Участвала е в редица други филми и сериали, а в момента работи по нов филмов проект, чийто снимки стартират веднага след посещението ѝ в България. Актрисата е отдадена на спорта, в свободното си време се занимава с конни надбягвания, колоездене и триатлон.

В последните години Катрин се вълнува от идеята за промяната и вътрешната сила на жените. Тя споделя, че след 35 години в ролята на Брук Логан, усеща нуждата да преоткрие себе си извън образа, с който е станала световноизвестна. „Промяната не означава да изтриеш миналото, а да му позволиш да те направи по-мъдра“, споделя тя.

Американската актриса разказва, че продължава снимките в „Дързост и красота“, но вече избира проекти, които имат за нея лично значение и вдъхновение. Споделя още, че най-голямото предизвикателство в дългата ѝ кариера е да остане автентична, въпреки очакванията на публиката. Ланг подчертава, че не иска да бъде „вечното лице на Брук“, а жена, която се развива и рискува с нови роли и творчески посоки. „След 60-тата си година се чувствам по-уверена, по-спокойна и по-истинска от всякога“.

Звезда от култовия сериал "Дързост и красота" пристига в София

Новият проект, с който се е захванала популярната звезда от малкия екран е създаването на модна колекция от спортни и ежедневни дрехи, вдъхновена от любовта ѝ към активния начин на живот. Тя подчертава, че предпочита устойчиви материали и минимализъм в дизайна. Ланг споделя, че истинският успех идва, когато човек намира баланс между работа, семейство и себе си — и че щастието не е резултат, а ежедневен избор.

Актрисата Катрин Кели Ланг ще пристигне в София в компанията на личния си мениджър и ще бъде настанена в петзвезден хотел в сърцето на нашата столица. Специално за церемонията за нея ще се погрижи топ екип от стилист, коафьор и гримьор, а преди тържествената вечер звездата от „Дързост и красота“ е пожелала да разгледа Боянската църква.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Изглежда

    3 0 Отговор
    Много добре, но предполагам че всичко е Фотошоп и филтри. Годините винаги побеждават.

    13:06 12.11.2025

  • 2 Ко речи ?

    2 3 Отговор
    Паредният холивудски пар-цал

    Коментиран от #3

    13:10 12.11.2025

  • 3 Клуб 65+

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Ко речи ?":

    Досетихме се кой я е поканил в България.🤭

    13:14 12.11.2025

  • 4 Дързост и тъъпота

    3 0 Отговор
    Добре, че го спряха тоя тъъп сериал в БГ, имах чувството, че ще го дават во веки веков и след края на света. Години го търкаляха по БНТ. Мъка.

    13:23 12.11.2025