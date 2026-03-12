Новини
Спорт »
Световен футбол »
Порто триумфира в Щутгарт

Порто триумфира в Щутгарт

12 Март, 2026 21:53 354 0

  • порто-
  • щутгарт-
  • лига европа-
  • осминафинал-
  • футбол-
  • резултат-
  • реванш-
  • mhparena

Реваншът е след седмица в Португалия

Порто триумфира в Щутгарт - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Португалският гранд Порто направи важна крачка към четвъртфиналите на Лига Европа, след като се наложи с 2:1 като гост на германския Щутгарт в първия осминафинален сблъсък, игран на стадион "MHPArena".

Още в 21-ата минута "драконите" изригнаха с гол на Терем Мофи, който бе изведен по отличен начин от Омар Сайнц и не остави шансове на вратаря на домакините.

Само шест минути по-късно гостите удвоиха преднината си – този път Родриго Мора се възползва от прецизен пас на Зайду и хладнокръвно реализира за 0:2.

Щутгарт не се предаде и върна интригата в 40-ата минута, когато Денис Ундав намали резултата след асистенция на Билал Ел Ханус.

Въпреки опитите на домакините да стигнат до изравняване през второто полувреме, защитата на Порто устоя на натиска и запази минималната преднина.

Реваншът, който ще определи кой ще продължи напред в турнира, е насрочен за следващия четвъртък от 22:00 часа българско време.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове