Порто триумфира в Щутгарт

Португалският гранд Порто направи важна крачка към четвъртфиналите на Лига Европа, след като се наложи с 2:1 като гост на германския Щутгарт в първия осминафинален сблъсък, игран на стадион "MHPArena".

Още в 21-ата минута "драконите" изригнаха с гол на Терем Мофи, който бе изведен по отличен начин от Омар Сайнц и не остави шансове на вратаря на домакините.

Само шест минути по-късно гостите удвоиха преднината си – този път Родриго Мора се възползва от прецизен пас на Зайду и хладнокръвно реализира за 0:2.

Щутгарт не се предаде и върна интригата в 40-ата минута, когато Денис Ундав намали резултата след асистенция на Билал Ел Ханус.

Въпреки опитите на домакините да стигнат до изравняване през второто полувреме, защитата на Порто устоя на натиска и запази минималната преднина.

Реваншът, който ще определи кой ще продължи напред в турнира, е насрочен за следващия четвъртък от 22:00 часа българско време.