Болоня и Рома не излъчиха победител в първия мач помежду им в Лига Европа

12 Март, 2026 21:50

Интригата за реванша остава жива

Болоня и Рома не излъчиха победител в първия мач помежду им в Лига Европа - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Болоня и Рома завършиха наравно 1:1 в първия двубой от осминафиналите на Лига Европа, оставяйки всичко отворено за реванша.

След равностойно първо полувреме, домакините от Болоня откриха резултата в 50-ата минута чрез Федерико Бернардески, който се възползва от неразбирателство в защитата на „вълците“ и прати топката в мрежата.

Гостите от Рим не се предадоха и натиснаха в търсене на изравнителен гол. Усилията им дадоха резултат в 71-ата минута, когато Лоренцо Пелегрини реализира след прецизно подаване от Дониел Мален.

Така двата тима запазиха интригата жива преди решителния втори мач. Реваншът между Болоня и Рома ще се изиграе на 19 март от 22:00 часа българско време, когато ще стане ясно кой ще продължи напред в престижния европейски турнир.


