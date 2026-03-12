Астън Вила с ценна победа над Лил в Лига Европа

Астън Вила успя да се наложи над Лил с минимален, но изключително важен успех в първия 1/8-финален сблъсък от Лига Европа, игран във Франция.

Героят на мача стана Оли Уоткинс, който в 61-ата минута реализира единственото попадение. Асистенцията дойде от Емилиано Буендия, който с прецизен пас изведе нападателя на чиста позиция, а той не сгреши и прати топката в мрежата на домакините.

С този резултат бирмингамци си осигуриха ценен аванс преди реванша, който ще се изиграе следващия четвъртък от 22:00 часа българско време.