Първата цигулка на Алберт Айнщайн бе продадена за близо 1 млн. евро само за 10 минути

Цигулката от 1894 г., маркирана като Zunterer и смятана за първата цигулка на Алберт Айнщайн, беше продадена на търг в Саут Сърни, Глостършър, за 860 000 британски лири (приблизително 989 000 евро​) — значително над предварителната оценка от около 300 000 лири.

Към тази сума ще бъде добавена комисионна от 26,4 %, което означава, че крайният разход за купувача ще надмине 1 милион британски лири. Според аукционната къща Dominic Winter това може да е нов рекорд за цигулка, която не е принадлежала на професионален концертен изпълнител и не е произведена от Страдивариус.

До самия край на наддаването са участвали трима телефонни кандидати, а продажбата е приключила за около десет минути. Продажбата е определена като „специален момент“ от Крис Олбъри, старши служител на аукционната къща.

Цигулката носи етикет „Anton Zunterer, München 1894“ и на гърба ѝ е издълбано името „Lina“, което е характерна подписка, позната от други инструменти, свързани с Айнщайн. Инструментът е бил включен в каталога на Dominic Winter под номер 258 с подробно описание на състоянието му — няколко повърхностни износвания по лаково покритие, съвременни струни и неизползваем лък, но без сериозни структурни щети.

Историческите данни показват, че цигулката е била подарена от Айнщайн на неговия приятел и колега физик Макс фон Лауе през ноември 1932 г., малко преди ученият да напусне Германия заради надигащия се антисемитизъм. По-късно Лауе е предал инструмента на Маргарете Хомрих, чиито наследници са организирали търга.

През 2025 г. автентичността на цигулката беше потвърдена от д-р Пол Уингфийлд, музиколог от Тринити Колидж в Кеймбридж, който участва в проучване на инструментите на Айнщайн в рамките на музикалния проект „Einstein’s Violin“. Според него изследването се базира на архивни документи, писма и свидетелства, които недвусмислено свързват инструмента с учения.

Тази цигулка се смята за особено значима, тъй като е използвана от Айнщайн в периода, когато той разработва основните си научни трудове, включително тези, свързани с теорията на относителността.

През 2018 г. друга цигулка, подарена на Айнщайн след пристигането му в САЩ през 1933 г., беше продадена на търг в Ню Йорк за 516 500 долара.

Според представителите на аукционната къща много от участниците в наддаването не са били запознати с факта, че Айнщайн е бил запален цигулар. Ученият често е споделял, че ако не беше станал физик, би избрал музиката за своя професия. Започнал е да свири още на четиригодишна възраст и е продължил да свири ежедневно до края на живота си.