Режисьорът Емир Кустурица разкри сюжета на новия си филм "Как не направих "Престъпление и наказание"

Сръбският филмов режисьор и сценарист Емир Кустурица, носител на две награди „Златна палма“ от филмовия фестивал в Кан, разкри сюжета на новия си филм „Как не направих „Престъпление и наказание“.

В лентата се разказва за млад режисьор, който е изправен пред морална дилема. Той получава предложение от богат меценат да финансира филмова адаптация на романа на Фьодор Достоевски „Престъпление и наказание“. „Той има приятел, който му се обажда от Кан и казва: „Ела, тук имам един много богат човек, който иска да бъде меценат и да финансира филма ти по Достоевски“, сподели режисьорът.

Героят отива, за да се срещне с потенциалния спонсор и съпругата му. Меценатът от своя страна казва, че е готов да финансира филма, при условие че режисьорът убие съпругата му. „Героят е бил напът да извърши престъплението: грабнал брадва и искал да убие жената. Но в този момент някой го хванал за ръка и му казал, че всичко е риалити шоу. Стресиран, той се прибрал вкъщи и се обадил на приятеля си“, продължи режисьорът. Кустурица добави, че стресът, който е преживял, е попречил на героя да се върне към нормалния си живот. „Той взел пистолет и убил човека, който направил шоуто, и съпругата му, точно както Расколников, който убил не само старата жена, но и сестра ѝ“, отбеляза режисьорът.

Режисьорът обясни, че идеята на филма е да покаже, че в една революция страдат не само очевидните жертви, но и невинни хора. „Имам точка, където се срещат измислицата и реалността. В момента, в който героят иска да извърши убийство, той не би го направил наистина, защото не е реално. Но шокът от това, което са направили с живота му, го кара да вземе пистолет и да унищожи създателите на риалити шоуто“, подчерта Кустурица.

Режисьорът обясни, че идеята за филма се е родила от наблюдението на реалния живот в Сърбия и съвременните медии. „Мога да кажа, че краят на филма, както в романа, беше там. Но в реалния живот не се случи - не можах да намеря финансиране. Един ден, случи се преди месец, осъзнах какво трябва да направя. Научих това от опита си с риалити шоутата, които в момента са популярни в Сърбия“, заключи режисьорът.

Кустурица обяви плановете си да създаде филма „Как не направих „Престъпление и наказание““ още през 2011 г., но не го направи, защото не знаел как да преведе езика и мисленето на руския писател в съвременната епоха.