Изкуственият интелект влиза в дипломацията

На 13 ноември 2025 г. Университетът по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ) организира международна конференция на тема „Международните отношения в епоха на глобални трансформации: Нови предизвикателства пред дипломацията и сигурността“, която събра дипломати, преподаватели и изследователи от Европа, Азия и Африка.

В конференцията взеха участие Н. Пр. Закия Ел Мидауи, посланик на Кралство Мароко в България и декан на дипломатическия корпус в България, Н.Пр. Фахад Ибрахим Али Ал-Мушири, посланик на Държавата Катар, Н. Пр. Агнеза Руси Поповска - посланик на Република Северна Македония, дипломати от Посолството на Турция в България, учени и експерти от Словения, Португалия, Индия, Италия, Германия и Световната продоволствена програма на ООН, ситуирани в Рим и Тайланд.

Конференцията се проведе в хибридна форма. Събитието подчерта ролята на изкуствения интелект като нов фактор, който вече трансформира дипломатическата практика, стратегическата комуникация и международната сигурност.

В пленарната сесия бяха представени два доклада: „Приносът на Изкуствения интелект за осъществяване стратегическите цели на външната политика на България“ от д-р Венцислав Събев, заместник-директор на Обсерваторията по сигурността в Женевския университет и „Предзвикателствата пред дипломатическата служба за усъвършенстване на изкуствения интелект“ от докторант Стефан Марков, базиран на резултатите от международна конференция в Рим.

Проф. Емилия Стоименова от Университета на Любляна, Словения, бивш министър на дигиталната трансформация на Словения, изнесе ключовата бележка "Етиката при внедряването на ИИ в цифровата дипломация".

Работната сесия включи доклади, фокусирани върху AI в дипломацията на малките държави, дигиталната дипломация, OSINT, радикализацията в мултикултурна среда, миграционните процеси и духовната идентичност като критична инфраструктура на сигурността.

Събитието се реализира в рамките на националния научен проект „Изследване на възможностите за приложение на изкуствен интелект в дипломатическата дейност“, финансиран от Фонд „Научни изследвания“ и подкрепен от Югозападния университет „Неофит Рилски“.

„Нашата цел не е да заменим дипломата с алгоритъм, а да разберем как изкуственият интелект променя средата, в която той взема решения“, подчерта в своето откриване доц. д-р Пламен Теодосиев, ръководител на проекта.