Михаела Филева ще изнесе грандиозен концерт в зала 1 на НДК тази вечер

22 Октомври, 2025 12:01 463 4

Симфоничен оркестър с над 60 музиканти с диригент Максим Ешкенази ще се присъедини към певицата

Михаела Филева ще изнесе грандиозен концерт в зала 1 на НДК тази вечер - 1
Снимка: Facebook
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Михаела Филева ще изнесе тази вечер концерт в зала 1 на НДК. От екипа ѝ информират, че на сцената ще се качат над 60 музиканти от симфоничен оркестър, под диригентството на Максим Ешкенази. Звезди от ранга на Мими Николова, Владимир Ампов-Графа, Дара Екимова и Venzy също ще се присъединят към певицата на сцената. Концертът започва от 19:30.

В началото на месеца Михаела Филева представи новия си сингъл „Коя е тя?“ с видео, което изглежда като късометражен филм – забавно, свежо и пълно с ирония към света на клюките. В центъра на историята са „сладурът на квартала“ и три момичета, които са готови на чудеса от храброст, за да разберат коя е жената, която е откраднала сърцето на „най-желания ерген“ – в ролята е писателят и телевизионен водещ Георги Блажев.

Песента е напомняне към меломаните да не вярват на слухове, защото истината може да бъде още по-забавна, разказват от екипа на Михаела Филева.

„Коя е тя?“ е част от албума на Михаела „96“, продуциран от Monte Music, но звучи в нов аранжимент на Ангел Проданов-Ачо и Веселин Ценов - Algoriddim. Автор на текста е Михаела Филева, а към нея за написването на музиката се присъединяват Веселин Ценов, Искрен Тончев-Искрата, Михаела Стридбек и Ребека Дигервал.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Отпадък

    3 0 Отговор
    Тази нали реве за гейзерите, такива ще и бъдат и на "концерта".

    12:08 22.10.2025

  • 2 Онзи

    4 0 Отговор
    Глобалистите плащат на музиканти, артисти и други известни личности да провеждат извратената им политика.

    12:12 22.10.2025

  • 3 Механик

    0 0 Отговор
    Когато ползвате думи, поне се съобразявайте със значението им!
    "Грандиозен"???? Колко да е грандиозен? По-грандиозен от концерта на Жан-Мишел в Москва (1997) | 3,5 млн. души????

    12:27 22.10.2025

  • 4 Дедо

    0 0 Отговор
    Е Графа ще я подкрепи ......Еми нормално все пак и е шеф и продуцент на Филева ,ако не знаете. Дефакто приходите от концерта ще отидат в джоба на Графа .

    12:28 22.10.2025