Михаела Филева ще изнесе грандиозен концерт в зала 1 на НДК тази вечер

Михаела Филева ще изнесе тази вечер концерт в зала 1 на НДК. От екипа ѝ информират, че на сцената ще се качат над 60 музиканти от симфоничен оркестър, под диригентството на Максим Ешкенази. Звезди от ранга на Мими Николова, Владимир Ампов-Графа, Дара Екимова и Venzy също ще се присъединят към певицата на сцената. Концертът започва от 19:30.

В началото на месеца Михаела Филева представи новия си сингъл „Коя е тя?“ с видео, което изглежда като късометражен филм – забавно, свежо и пълно с ирония към света на клюките. В центъра на историята са „сладурът на квартала“ и три момичета, които са готови на чудеса от храброст, за да разберат коя е жената, която е откраднала сърцето на „най-желания ерген“ – в ролята е писателят и телевизионен водещ Георги Блажев.

Песента е напомняне към меломаните да не вярват на слухове, защото истината може да бъде още по-забавна, разказват от екипа на Михаела Филева.

„Коя е тя?“ е част от албума на Михаела „96“, продуциран от Monte Music, но звучи в нов аранжимент на Ангел Проданов-Ачо и Веселин Ценов - Algoriddim. Автор на текста е Михаела Филева, а към нея за написването на музиката се присъединяват Веселин Ценов, Искрен Тончев-Искрата, Михаела Стридбек и Ребека Дигервал.