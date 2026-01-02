Египетски талант пристига на "Камп Ноу"

Каталунският колос Барселона официално си осигури услугите на изгряващата звезда Хамза Абделкарим от египетския гранд Ал Ахли Кайро, разкрива реномираният журналист Исмаел Махмуд.

Само на 18 години, Абделкарим ще се присъедини към "блаугранас" под формата на безплатен наем до края на настоящия сезон. В договора е заложена опция за постоянен трансфер срещу 1,5 милиона евро плюс допълнителни бонуси, а Ал Ахли ще запази 15% от евентуална бъдеща продажба на младия нападател.

Този трансфер не е просто поредната сделка за Барса – Абделкарим ще влезе в историята като първият египетски футболист, обличал легендарната фланелка на каталунците. За амбициозния тийнейджър това е сбъдната мечта и огромна крачка напред в кариерата му.

През настоящата кампания Абделкарим вече има четири участия за Ал Ахли, като демонстрира завидни качества и потенциал, които не са останали незабелязани от скаутите на Барселона.