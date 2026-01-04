Новини
Говори Вашингтон: Искаме Венецуела да се превърне в нещо напълно различно от това, което е днес

4 Януари, 2026 18:34, обновена 4 Януари, 2026 18:58 1 841 125

Американският държавен секретар Марко Рубио представи първи идеи как САЩ ще процедират във Венецуела, ден след като при американска операция там беше арестуван Николас Мадуро

Говори Вашингтон: Искаме Венецуела да се превърне в нещо напълно различно от това, което е днес - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков

Американският държавен секретар Марко Рубио представи първи идеи как САЩ ще процедират сега във Венецуела, ден след като при американска операция там беше арестуван Николас Мадуро и съпругата му и те бяха изведени от страната и откарани в Ню Йорк, където ще отговарят пред американски съд в обвинения за наркотероризъм. Рубио даде пространно интервю за Си Би Ес в програмата на журналиската Маргарет Бренан, пише БТА.

Запитан как Вашингтон планира да управлява латионамериканската страна, след като вчера президентът Доналд Тръмп заяви, че САЩ ще управляват Венецуела и че тя до голяма степен ще бъде управлявана от държавния секретар и от други членове на кабинета, Марко Рубио заяви: „Първо, мисля, че е важно да се подчертае, че ключът, на който разчита този режим, е икономиката, захранвана от петрол. А в момента това е петролна индустрия, която е изостанала и наистина се нуждае от много помощ и работа. Освен това тя не помага на хората. Нито един долар от петрола не достига до народа. Всичко се краде от хората на върха. Затова имаме ембарго.... Това остава в сила и представлява огромен лост за влияние, който ще продължи да действа, докато не видим промени и то не само такива, които защитават националния интерес на САЩ, което е приоритет номер едно, но и които водят до по-добро бъдеще за народа на Венецуела. Това е контролът, за който президентът говори. Продължаваме с това ембарго и очакваме да видим промени не само в начина, по който се управлява петролният сектор в полза на хората, но и да спре наркотрафикът, да изчезнат проблемите с бандите, да бъдат изгонени колумбийските групировки и да се прекрати близостта с „Хизбула“ и Иран в нашето полукълбо“.

Рубио добави, че разгърнатите от САЩ сили в региона представлява едно от най-големите военноморски разгръщания в съвременната история, със сигурност в Западното полукълбо. Според Рубио това разгръщане е способно да спира не само наркотрафик, но и всички санкционирани кораби и реално да парализира частта от системата, чрез която режимът на Венецуела генерира приходи. „Това ще остане в сила. Президентът не смята публично да изключва възможности, дори и да не ги използваме в момента. А в момента това, което виждате, е петролно ембарго, което ни дава огромно влияние върху това какво ще се случи по-нататък“, заяви държавният секретар.

Франс прес тълкува това изказване на Рубио като смекчаване на изявленията, направени вчера от самия Тръмп, който заяви, че САЩ ще управляват Венецуела и няма да се поколебаят да разгърна войски на терен ако е необходимо.

Рубио беше запитан от журналистката Бренан защо Вашингтон е решил да остави режима на Венецуела все още на място, почти непокътнат и да арестува само Николас Мадуро и неговата съпруга. Бренан припомни, че вътрешният министър на Венецуела Диосдадо Кабейо също е обвиняван от САЩ, че е наркотерорист и за чието залавяне е обявена награда от 25 милиона долара, но той все още остава на поста си. Същото е в сила и за венецуелския министър на отбраната Владимир Падриньо, който е с дълбоки връзки с Русия, за чието залавяне има награда от 15 милиона долара. Рубио обаче обясни, че нещата са много прости. „Не можеш да влезеш и да арестуваш наведнъж петима души. Хората вече се оплакват от тази операция. Представете си реакцията, ако трябваше да останем там четири дни, за да заловим още четирима“, заяви той и подчерта, че приоритетът е изпълнен. „Хванахме човека, който твърдеше, че е президент, без да бъде такъв. Той беше арестуван заедно със съпругата си, която също беше обвинена. Това беше изключително сложна и рискована операция“, добави държавният секретар. „Не е лесно да кацнеш с хеликоптери в най-голямата военна база в страната, за три минути да разбиеш вратата, да го арестуваш, да му прочетеш правата, да го изведеш и да напуснеш страната без нито една загуба“, добави Рубио и подчерта, че огромна заслуга за успеха на тази „дръзка мисия“ са имали американските военни.

По адрес на Мадуро Рубио заяви, че той е човек, обвинен в наркотрафикант, „който не беше легитимен президент на Венецуела, когото не признавахме ние, не признаваше и администрацията на Байдън, не го признават над 60 държави, ЕС и много страни в Латинска Америка“.

В интервюто Рубио говори и за венецуелските опозиционните лидери Мария Корина Мачадо и Едмундо Гонсалес Урутия. Мачадо е нобелова лауреатка за мир за миналата година, а Гонсалес Урутия беше кандидат на венецуелската опозиция на президентските избори през 2024 г., до които Мачадо тогава не беше допусната от венецуелските изборни власти. Рубио заяви, че изпитва голямо уважение към двамата лидери, но в отговор на въпрос дали САЩ работят по преход към управление на тези венецуелски опозиционери, той отговори: „Нашата мисия в момента е различна. Това не е Близкият изток. Това е Западното полукълбо. Имаме страна с огромен потенциал, която се сближи с Иран, „Хизбула“, наркокартели и позволи масова миграция. Осем-девет милиона души са напуснали държавата от 2014 г. Това засяга и нас. С това искаме да се справим сега“. Той изтъкна, че това са заплахи за националния интерес на САЩ.

В интервюто Рубио потвърди, че е разговарял по телефона с Делси Родригес, която, както заяви телевизионната водеща, според президента Тръмп вече е положила клетва като президент и лидер на Венецуела. Родригес досега беше вицепрезидент на Венецуела. Журналистката Бренан попита Рубио дали Родригес му е обещала да изгони всички противници на американските интереси от венецуелска територия и какво точно са се договорили по време на разговора им.

Рубио подчерта, че целите на САЩ са непроменени. „Искаме наркотрафикът да спре. Не искаме у нас да идват повече членове на престъпни банди. Не искаме да виждаме иранско присъствие и, между другото, кубинско присъствие, както беше в миналото. Искаме петролната индустрия в тази страна да не бъде в полза на пирати и врагове на САЩ, а в полза на народа. Искаме да видим всичко това да се случи. Настояваме то да се случи“. Рубио заяви, че Вашингтон ще продължи да работи за постигането на всички тези цели, но не отговори директно на въпроса дали Родригес му е обещала съдействие в тази насока. „Но нашите цели остават същите. Разликата е, че човекът, който беше начело на Венецуела - макар и това да беше нелегитимно в миналото - беше един човек, с когото не можеше да се работи. Просто не можехме да работим с него. Той никога не спазваше нито една договорка, която е сключвал, наруши всяка сделка, която някога беше направил, и направи за смях администрацията на Байдън със споразумението, което сключиха с него. Ние му предложихме многократно възможност да се оттегли по позитивен начин. Той избра да не го направи и сега е в Ню Йорк“, каза Рубио.

В отговор на въпрос дали Родригес е човек, с който Вашингтон би могъл да работи и дали тя е казала, че Венецуела ще премине към демокрация и Мачадо ще поеме управлението, Рубио каза: „Ще направим нашите оценки за хората…. Ние ще правим оценки въз основа на това, което те правят, а не на това, което казват публично междувременно, не непременно на това, което са правили в миналото в много случаи, а на това, което ще направят занапред. Така че ще разберем. Питате ме дали знам какви решения ще вземат хората. Не знам. Това, което знам, е следното: ако не вземат правилните решения, САЩ ще запазят множество лостове за натиск, за да гарантират защитата на нашите интереси, включително петролното ембарго, което е в сила, наред с други мерки. Така че ще съдим занапред. Ще оценяваме всичко според действията им и ще видим какво ще направят“.

На Рубио беше припомнено и това, че вчера Тръмп заяви, че Мария Корина Мачадо няма подкрепата или уважението във Венецуела, в отговор на което Рубио припомни, че името на Мачадо не е било в бюлетината за последните президентски избори, а там е фигурирало името на Гонсалес Урутия. Той добави, че тъй като тези избори „бяха нелегитимни, затова той не е легитимен президент“.

В отговор на въпрос на журналистката Бренан дали има договорено споразумение за преход към демокрация във Венецуела, Рубио заяви, че Тръмп е изтъкнал вчера нещо очевидно и, че трябва да има и малко реализъм. „Този режим, тази система на чавизъм, е на власт от 15–16 години. И всички питат защо 24 часа след ареста на Николас Мадуро няма насрочени избори за утре. Това е абсурдно“, допълни той и подчерта, че „тези неща отнемат време“

Държавният секретар каза, че няма да навлиза публично в детайли по тези въпроси и подчерта, че американските очаквания остават същите и че САЩ ще оценяват всеки, с когото взаимодействат занапред, според това дали гореспоменатите американски условия са изпълнени. „Разбира се, искаме да видим Венецуела да се превърне в нещо напълно различно от това, което е днес. Но очевидно не очакваме това да стане в следващите 15 часа. Това, което очакваме, е движението да бъде в тази посока. Смятаме, че това е в наш национален интерес и, откровено казано, в интерес на народа на Венецуела“, изтъкна той.

Рубио обобщи, че онова, което се е случило вчера във Венецуела е било “ арестуването на един наркотрафикант, който сега ще бъде изправен пред съд в САЩ за престъпленията, които е извършвал срещу американския народ в продължение на 15 години. Той каза, че съпругата на Мадуро му е помагала в тези деяния и затова също е била задържана и ще бъде съдена.

„Що се отнася до петрола, то той е критично важен, не само за захранването на икономики по целия свят. Той е критично важен за бъдещето на Венецуела. Тяхната петролна индустрия е напълно разрушена. Унищожена е. Всички онези находища, които някога носеха богатство на страната и народа ѝ, са занемарени и фалирали. Те се нуждаят от нови инвестиции. Очевидно е, че сами нямат капацитет да възродят тази индустрия. Те се нуждаят от инвестиции от частни компании, които ще инвестират само при определени гаранции и условия. И това трябва да бъде в полза на венецуелския народ. В момента цялото това богатство се краде. То се озовава в ръцете на олигарси по света и вътре във Венецуела. Малка група хора се възползва. Народът не“, заяви Рубио.

Накрая на интервюто държавният секретар подчерта, че „през 21-и век, при администрацията на Тръмп, няма да има държава като Венецуела в нашето полукълбо, която да бъде в сферата на влияние и кръстопът за „Хизбула“, за Иран и за всяко друго зловредно влияние в света. Това просто няма да съществува“.

Министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет заяви също днес, че не могат да се правят никакви паралели между американската военна операция, с която бе заловен венецуелския президент Николас Мадуро, и водената от Вашингтон инвазия в Ирак от 2003 г., предаде Асошиейтед прес.

Хегсет бе запитан от репортер от телевизия "Си Би Ес нюз", дали вчерашните военни действия срещу авторитарното правителство на Мадуро се отличават от американската интервенция, с която бе свален от власт иракският президент Саддам Хюсеин. "Това пълна противоположност", каза Хегсет.

"Десетилетия и десетилетия плащахме с кръвта си и не получихме нищо в замяна от икономическа гледна точка, а президентът (Доналд) Тръмп обърна играта", продължи американският министър.

Сега Вашингтон може да помогне на народа на Венецуела, посочи Хегсет. По думите му вчера САЩ са осъществили "най-сложната и най-успешната съвместна специална операция за всички времена".

Според Хегсет "Венецуела има дълга история на богата и просперираща страна", но "ужасяващото ръководство", начело с Мадуро, е "отмъкнало" богатствата на венецуелския народ.

Освен това американският министър на отбраната посочи, че предстои преструктуриране на неефективната петролна индустрия на Венецуела: "Петролните складове работят с 20% от капацитета си. Това ще се промени", каза Хегсет.

САЩ ще "управляват" Венецуела, докато не бъде осигурен "безопасен, подходящ и разумен преход", заяви вчера президентът Тръмп. "Ще накараме нашите големи американски петролни компании, които са най-големите в света, да се включат, да инвестират милиарди долари, да поправят сериозно повредената инфраструктура и да започнат да печелят пари за страната", увери американският лидер.


САЩ
Подобни новини


