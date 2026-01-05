Бури и студове връхлетяха Турция

Най-големият турски град Истанбул е засегнат от силен югозападен вятър, наречен лодос, характерен за крайбрежието на Мраморно и Егейско море през този период на годината. При него се наблюдават високи вълни, бури и топло време спрямо сезона, предава БТА.

Силният вятър е причинил щети и затруднения в множество райони на мегаполиса, съобщава Хаберлер. Покривът на двуетажна жилищна сграда в квартал Газиосманпаша се е срутил, а отломки са паднали върху няколко автомобила. На място са изпратени екипи на пожарната и спасителни служби.

Неблагоприятното време е нарушило градския морски транспорт. По информация на градските морски линии, пътническите рейсове до Принцовите острови, Ялова и Бурса са анулирани до второ нареждане. Високи вълни се наблюдават в крайбрежните квартали Юскюдар, Зейтинбурну, Куручешме, Бебек и Авджълар, а общините предупреждават гражданите да избягват крайбрежните пътища.

Бурята пречи и на морския транспорт в района на Текирдаг, където 10 товарни кораба изчакват утихване на ветровете, достигащи до 50 км/ч. Движението на рибарски лодки в района на Сюлейманпаша е спряно. В Чанаккале петролен танкер „Кендил“ (249 м, 62 000 тона) е заседнал край Бозджаада. Капитанът е подал сигнал за помощ и танкерът е взет на буксир от влекачи.

Синоптичната служба прогнозира, че вятърът ще стихне до вторник и ще започне дъжд.

Междувременно Източен Анадол е обхванат от екстремен студ и снеговалежи. В Ардахан температурата е достигнала минус 37 градуса. Пътища са блокирани, а снегът създава затруднения в живота на населението, включително за учениците, които са разпуснати във ваканция.

3766 граждани са евакуирани на по-безопасни места, а около 43 хиляди души са мобилизирани за справяне с последиците от лошото време, съобщи турският министър на вътрешните работи Али Йерликая.

„Всички институции в рамките на Плана за реагиране при бедствия на Турция (TAMP) работят непрекъснато за смекчаване на негативните последици от обилните снеговалежи и студеното време. Екипи на Дирекцията за управление при бедствия и извънредни ситуации (AFAD) действат активно от самото начало, като се осигурява координация с всички институции и организации. На постъпилите сигнали се отговаря незабавно“, допълни министърът.