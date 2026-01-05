Новини
България »
Всички градове »
Николай Вълканов: Първите дни от въвеждането на еврото вървят гладко. Видя се, че няма катаклизъм

Николай Вълканов: Първите дни от въвеждането на еврото вървят гладко. Видя се, че няма катаклизъм

5 Януари, 2026 08:48 830 60

  • николай вълканов-
  • въвеждане на еврото-
  • гладко-
  • катаклизъм

„До 2-3 седмици очаквам да се изчисти левовата наличност. Тази седмица е по-разумно да предпочитаме картовите разплащания“, посъветва изпълнителният директор на Сдружението за модерна търговия

Николай Вълканов: Първите дни от въвеждането на еврото вървят гладко. Видя се, че няма катаклизъм - 1
Снимка: БНТ
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

"Първите дни от въвеждането на еврото вървят гладко. Очаквам тази седмица да е по-динамично". Това заяви в ефира на БНТ Николай Вълканов, Изпълнителен директор на Сдружението за модерна търговия, цитиран от novini.bg.

„До 2-3 седмици очаквам да се изчисти левовата наличност. Тази седмица е по-разумно да предпочитаме картовите разплащания“, посъветва той.

"Излязохме от голямата инфлация, вече движението на цените ще е в по-тесни рамки“, каза още Вълканов.

По думите му няма основания за страхове: „Видя се, че няма катаклизъм – нито цените са двойни, нито доходите са намалели.”


България
Поставете оценка:
Оценка 2.6 от 16 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Още

    25 6 Отговор
    Един успокоител

    08:49 05.01.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Георги

    29 9 Отговор
    16-та република може и да не станахме, но колония на ЕС вече официално сме!

    Коментиран от #49

    08:50 05.01.2026

  • 4 Целия януари

    27 6 Отговор
    Ще ги въртят по телевизията да се хвалят
    Как всичко по план

    08:50 05.01.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Цените скочиха

    8 26 Отговор
    Малките магазини връщат в левове!
    Ако нямат евро да ги затварят!
    Къде блее НАП?

    Коментиран от #11

    08:51 05.01.2026

  • 7 Трол

    11 3 Отговор
    Ето затова е важно как се ползва тубичката със смазочна течност.

    08:51 05.01.2026

  • 8 Гост

    16 3 Отговор
    Катаклизмът е с цените в последните 2 години особено 2025г всичко яко вдигнато заплатите… Покупвателната ни способност е смешна била тя в лева или евро..

    08:51 05.01.2026

  • 9 Тя голямата инфлация започва

    10 2 Отговор
    Лято 2026

    Излязохме от голямата инфлация, вече движението на цените ще е в по-тесни рамки“, каза още Вълканов.

    08:52 05.01.2026

  • 10 МАЙ,,,,,,НАТА ВИ

    16 5 Отговор
    ЛЪЖЛИВИ ИЗ МЕ КЯ РИ.

    08:52 05.01.2026

  • 11 Георги

    19 4 Отговор

    До коментар #6 от "Цените скочиха":

    от къде да го вземат това евро, като днес е първият работен ден, а до нова година нямаше от къде да намерят евеомонети? Всичко по подготовката на бизнеса беше оставено на самотек. До вчера еврото го нямаше никакво, от днес всички трябва да работят с него, а държавата не направи нищо освен да рисува някаква утопия, която вече се видя, че я няма и да измисля правила и закони без идея как да се изпълняват.

    08:55 05.01.2026

  • 12 Шоколадите поскъпнаха

    15 2 Отговор
    и то българските.

    08:55 05.01.2026

  • 13 въпрос

    32 6 Отговор
    Поредният платен клоун и подлога, за да рекламира еврото. Кое му е гладкото бре, серсем. В пет магазина пазарувам в евро, връщам ми в левове, а в един ми казват "Бегай от тука с това евро бе!" Това ли му е гладкото. Аз обменно бюро ли съм, банка ли съм, та да сменявам непрекъснато левове с евро. Защо търговците с изключение на 2-3 вериги никъде нямат евро, а ??? Защо не направихте този срок с двойно плащане поне шест месеца, както бе навсякъде при въвеждането му, действително да е по-гладко. Какво е това бързане да ни набутате на всяка цена, сакън да не стане нещо и да не се въведе??? Закъде сте се разбързали??? Да докажете колко ниско сте се навели и колко сте верни слуги ли?

    08:56 05.01.2026

  • 14 Простено му е

    16 6 Отговор
    да говори обратното на това което е в действителност. Човекът е кри. глед, като всички настанили се в някакви пазарни или " модерни сдружения.

    08:56 05.01.2026

  • 15 Нафталинка

    10 3 Отговор
    Този учтив колеж да съветва майка си

    09:01 05.01.2026

  • 16 Наблюдател

    13 5 Отговор
    Ковида се изпари, Украйна рухна, същото чака и еврото.

    09:02 05.01.2026

  • 17 Ние Просто Навлизаме !

    6 0 Отговор
    Ние Просто Навлизаме !

    С Отдавна Намалени Доходи !

    И Не Еврото Е Проблема !

    А Грабителската Политика !

    На Олигархията !

    Която Диктува работата !

    на Народното събрание !

    И Министерския Съвет !

    И Цялото Беззаконие !

    Коеуто се Вихри В България !

    Включително и Това на Съдебната Система !

    Прокуратурата !

    И Другите Арбитражни Инстанции !

    Като !

    Тази На !

    Омбедсмана !

    КЗД !

    И Различните Комисии !

    Наложени От !

    Народното Събрание !

    09:06 05.01.2026

  • 18 Умирам от смях

    14 5 Отговор
    Ден 5-ти в евро зоната. За сега само рестото от едни цигари ми върнаха 15 цента. Всеки връща само левове. Лева остава завинаги!

    09:07 05.01.2026

  • 19 Тома

    9 4 Отговор
    Чакай да видиш като се вдигнат цените както например личните карти как ще влезе чепато

    09:08 05.01.2026

  • 20 оня с коня

    14 0 Отговор
    не само през първите,а и през вторите,Третите и т.н. дни Нещата ще вървят гладко за "Хората с пари" по Сметките си.За Оръфляците обаче с Цигара зад ухото и 5лв в джоба за Двулитровка бира няма хич да е гладко,...както не е било и през целият им живот.Но те пък са свикнали?:)

    09:09 05.01.2026

  • 21 Т.КОЛЕВ

    2 6 Отговор
    НАПРОТИВ.
    И ТОВА БЪЛГАРСКО ЕВРО Е ПЪЛНА ПАРОДИЯ И НИКОИ В ЧУЖБИНА НЯМА ДА ГО ИСКА.ЕЛЕ МОНЕТИТЕ ЦЕНТОВЕТЕ СА ОЩЕ ПО ЗЛЕ.

    09:10 05.01.2026

  • 22 Иво

    7 3 Отговор
    пълни глупости, досега където ходих нищо не беше гладко.

    09:10 05.01.2026

  • 23 Лъжат!

    4 2 Отговор
    Банките взимат такса за теглене евро на каса! Както и банкоматите! Нямат 5 и 10 евро банкноти!

    09:11 05.01.2026

  • 24 Т.КОЛЕВ

    4 4 Отговор
    НАПРОТИВ.
    И ТОВА БЪЛГАРСКО ЕВРО Е ПЪЛНА ПАРОДИЯ И НИКОИ В ЧУЖБИНА НЯМА ДА ГО ИСКА.ЕЛЕ МОНЕТИТЕ ЦЕНТОВЕТЕ СА ОЩЕ ПО ЗЛЕ.

    09:11 05.01.2026

  • 25 Питане

    5 5 Отговор
    Как да няма ?
    Копейките са в потрес !!!

    Коментиран от #30

    09:11 05.01.2026

  • 26 Т.КОЛЕВ

    2 4 Отговор
    НАПРОТИВ.
    И ТОВА БЪЛГАРСКО ЕВРО Е ПЪЛНА ПАРОДИЯ И НИКОИ В ЧУЖБИНА НЯМА ДА ГО ИСКА.ЕЛЕ МОНЕТИТЕ ЦЕНТОВЕТЕ СА ОЩЕ ПО ЗЛЕ.

    09:12 05.01.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Системата

    7 1 Отговор
    На Здравната каса блокира заради еврото. Хората не могат да си купят жизнено важни лекарства. Колко спокойни да сме?!

    Коментиран от #32

    09:12 05.01.2026

  • 29 Т.КОЛЕВ

    3 4 Отговор
    НАПРОТИВ.
    И ТОВА БЪЛГАРСКО ЕВРО Е ПЪЛНА ПАРОДИЯ И НИКОИ В ЧУЖБИНА НЯМА ДА ГО ИСКА.ЕЛЕ МОНЕТИТЕ ЦЕНТОВЕТЕ СА ОЩЕ ПО ЗЛЕ.

    09:13 05.01.2026

  • 30 Данко Харсъзина

    4 7 Отговор

    До коментар #25 от "Питане":

    Копейките да не мрънкат, ами да започнат да се изнасят. Или да се самоубиват... Все тая.

    09:13 05.01.2026

  • 31 Боруна Лом

    6 4 Отговор
    ПОРЕДНИЯТ МЪР......ШЛ...ЯК! ВИЖ ЦЕНИТЕ,БЕ!

    Коментиран от #33

    09:14 05.01.2026

  • 32 длъжник по неволя

    3 1 Отговор

    До коментар #28 от "Системата":

    Програмата за плащания ИПей БГ ми казва, че "няма данни" в чакащи задължения? При вас така ли е?

    09:17 05.01.2026

  • 33 честен ционист

    9 2 Отговор

    До коментар #31 от "Боруна Лом":

    Видяхме ги тая сутрин. Една торта от BGN 20 на EUR 20.

    Коментиран от #41

    09:18 05.01.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 На снимката

    8 1 Отговор
    Е поредния катаклизъм с гьонсуратска визия в костюм

    Наредено му да изпълзи и да дава мнеие

    09:21 05.01.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 раз

    5 2 Отговор
    Няма ли катаклизъм,я айде,бе?!

    09:22 05.01.2026

  • 38 глупости

    3 2 Отговор
    Шефа каза че вече сме зле като германците и италианците. Търся накъде да бягам. Мислех за Хавана, ама май ще бягам в Истанбул.

    09:22 05.01.2026

  • 39 Връщайте лева!

    9 2 Отговор
    Връщайте лева!

    09:23 05.01.2026

  • 40 покруса

    5 2 Отговор
    Има касапски капитализъм.

    Коментиран от #42

    09:25 05.01.2026

  • 41 оня с коня

    3 3 Отговор

    До коментар #33 от "честен ционист":

    А ти защо се ВТОРАЧВАШ в Тортите по 20лв а не обръщаш тутакси Глава в друга посока?А е простичко - ориентирай се към Типов Хляб,който с Глава Лук и Сол ще те направи истински щастлив- цените са същите като преди НГ!

    09:27 05.01.2026

  • 42 ма не

    4 3 Отговор

    До коментар #40 от "покруса":

    След като 36 годни ни лъжат че руснаците са си тръгнали и не ни управляват комунистите, в България се вихри руски олигархически капитализъм. 5-6 олигарси притежават цялата държава. Единия лично шефа на КГБ го измъкна от дубайския затвор. Друг СПЕЦНАЗ го утрепа в Абу Даби, та едвам оцеля. Такива ми ти работи.

    09:28 05.01.2026

  • 43 Шишков

    6 2 Отговор
    Добре може да изглежда само от бюрото на кабинета. Влезте независимо дали е малък или голям магазин и ако плащате с лева отказват да ви върнат в евро. Опашки и чакане на касите. Сбъркана работа.

    09:29 05.01.2026

  • 44 ЕДГАР КЕЙСИ

    3 6 Отговор
    САМО ZEЛЕНИЯ ЧОРАП И КОПЕЙКИН ЩЕ СИ ................... СМЕНЯТ МИРИZЛИВИТЕ ЧОРАПИ ЗА ДЕСЕРТ (ОТ ZЛОБА) ..................... ZA TEZИ ФАШИСТИ И ..................... ЗЛОБАТА ИМ ДОСТАВЯ УДОВОЛСТВИЕ ...................... ФАКТ !

    09:31 05.01.2026

  • 45 Аз да питам

    5 1 Отговор
    Защо тотализатора не приема левове?
    А всички други са длъжни.
    МОЛЯ, НАП ДА ОТГОВОРЯТ.

    Коментиран от #46

    09:38 05.01.2026

  • 46 толкова ли е трудно да се сетиш

    3 2 Отговор

    До коментар #45 от "Аз да питам":

    Като удариш джакпота, ще се съгласиш ли да ти го изплатят в левове?

    09:40 05.01.2026

  • 47 допитването

    4 3 Отговор
    вълканов щастлив ли си-еничар си.

    09:41 05.01.2026

  • 48 Механик

    4 3 Отговор
    Няма катаклизъм, да. Такситата, водата, основните хранителни продукти- това изобщо не е кактЪклизъм, ушатия!

    09:42 05.01.2026

  • 49 койдазнай

    2 5 Отговор

    До коментар #3 от "Георги":

    Като бяхме независими, като си имахме наш Лев, който го печатеше нашата Българска Народна Банка, под управлението на Тодор Вълчев и Емил Хърсев, тогава бяхме независими.
    Резултатите бяха видими!

    Коментиран от #54

    09:45 05.01.2026

  • 50 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    4 1 Отговор
    Ндаааааа, по телевизията наистина няма....

    09:46 05.01.2026

  • 51 Точен

    3 1 Отговор
    Вълканов, получи ли си гранта?

    09:46 05.01.2026

  • 52 Пилотът Гошу

    3 1 Отговор
    И тоя се подиграва... Сякаш на някой му дреме за техните представи за катаклизъм... Хората се интересуват от надутите цени, другото никога не е било тема...

    09:46 05.01.2026

  • 53 Т.КОЛЕВ

    3 1 Отговор
    ЦЕНИТЕ В ПРАКТИКЕР,БИЛА,М.БРИКОЛАБ СЕ ВДИГНАХА .
    ТИЯ ОТ ГЕРБ НИ ВЪВЛЯКОХА В ГОЛЯМА БЕЛЯ ДАНО СЕ ИЗМЪКНЕМ И ОТЪРВЕМ ОТ ТАКИВА ФАЛШ ПОЛИТИЦИ КОЙТО НЕ ЗЯЧИТАТ ВОЛЯТА НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД.
    И Е РЕДНО ДА ПОНЕСЪТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ. ТИЯ АКО БЯХА УПРАВНИЦИ В ЧУЖБИНА ДОСЕГА ДА СА ГИ ЛИНЧУВАЛИ.

    09:48 05.01.2026

  • 54 глупости

    2 4 Отговор

    До коментар #49 от "койдазнай":

    Българския лев не беше независим още от въвеждането на Валутния борд през 1997 когато 1 дойче марка бе 1000 лева. А БНБ печаташе левове само колкото да замени повредените банкноти. Затова българопитека се изхитри да печата ваучери, че не са ценни книжа и не ги хващат рестрикциите на Борда.

    Коментиран от #57

    09:49 05.01.2026

  • 55 нннн

    1 2 Отговор
    Вазелинът върши добра работа...

    09:49 05.01.2026

  • 56 Тиква

    2 1 Отговор
    Лъжец както и тикваи и шиши.

    09:57 05.01.2026

  • 57 Пилотът Гошу

    1 0 Отговор

    До коментар #54 от "глупости":

    Напротив, независим беше. Винаги можеш да го отвържеш от борда, но когато унищожат плаките и продадат/унищожат машините, тогава връщането към собствена валута става реално невъзможно. В Гърция го гледаха този филм - когато не можеш сам да печаташ пари си напълно зависим и могат да те приведат в поза Г за нула време.

    10:10 05.01.2026

  • 58 Тея са Чадъра на Голямите Крадци

    2 0 Отговор
    И Спекуланти!! Веригите и Голямите Тържища! НАГЛЕЦ!

    10:11 05.01.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Този е нагъл, По Наследство Мултак!

    1 0 Отговор
    Управлява Завишаването на Цените на Веригите и Стоковите Борси! Много милиони вървят към Политици, НАП, КЗК и Фамилния Институт на този и Таткото!!

    10:17 05.01.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол