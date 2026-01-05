Николай Вълканов: Първите дни от въвеждането на еврото вървят гладко. Видя се, че няма катаклизъм

"Първите дни от въвеждането на еврото вървят гладко. Очаквам тази седмица да е по-динамично". Това заяви в ефира на БНТ Николай Вълканов, Изпълнителен директор на Сдружението за модерна търговия, цитиран от novini.bg.

„До 2-3 седмици очаквам да се изчисти левовата наличност. Тази седмица е по-разумно да предпочитаме картовите разплащания“, посъветва той.

"Излязохме от голямата инфлация, вече движението на цените ще е в по-тесни рамки“, каза още Вълканов.

По думите му няма основания за страхове: „Видя се, че няма катаклизъм – нито цените са двойни, нито доходите са намалели.”