Николай Вълканов: Първите дни от въвеждането на еврото вървят гладко. Видя се, че няма катаклизъм

"Първите дни от въвеждането на еврото вървят гладко. Очаквам тази седмица да е по-динамично". Това заяви в ефира на БНТ Николай Вълканов, Изпълнителен директор на Сдружението за модерна търговия, цитиран от novini.bg.
„До 2-3 седмици очаквам да се изчисти левовата наличност. Тази седмица е по-разумно да предпочитаме картовите разплащания“, посъветва той.
"Излязохме от голямата инфлация, вече движението на цените ще е в по-тесни рамки“, каза още Вълканов.
По думите му няма основания за страхове: „Видя се, че няма катаклизъм – нито цените са двойни, нито доходите са намалели.”
1 Още
08:49 05.01.2026
3 Георги
Коментиран от #49
08:50 05.01.2026
4 Целия януари
Как всичко по план
08:50 05.01.2026
6 Цените скочиха
Ако нямат евро да ги затварят!
Къде блее НАП?
Коментиран от #11
08:51 05.01.2026
7 Трол
08:51 05.01.2026
8 Гост
08:51 05.01.2026
9 Тя голямата инфлация започва
Излязохме от голямата инфлация, вече движението на цените ще е в по-тесни рамки“, каза още Вълканов.
08:52 05.01.2026
10 МАЙ,,,,,,НАТА ВИ
08:52 05.01.2026
11 Георги
До коментар #6 от "Цените скочиха":от къде да го вземат това евро, като днес е първият работен ден, а до нова година нямаше от къде да намерят евеомонети? Всичко по подготовката на бизнеса беше оставено на самотек. До вчера еврото го нямаше никакво, от днес всички трябва да работят с него, а държавата не направи нищо освен да рисува някаква утопия, която вече се видя, че я няма и да измисля правила и закони без идея как да се изпълняват.
08:55 05.01.2026
12 Шоколадите поскъпнаха
08:55 05.01.2026
13 въпрос
08:56 05.01.2026
14 Простено му е
08:56 05.01.2026
15 Нафталинка
09:01 05.01.2026
16 Наблюдател
09:02 05.01.2026
17 Ние Просто Навлизаме !
С Отдавна Намалени Доходи !
И Не Еврото Е Проблема !
А Грабителската Политика !
На Олигархията !
Която Диктува работата !
на Народното събрание !
И Министерския Съвет !
И Цялото Беззаконие !
Коеуто се Вихри В България !
Включително и Това на Съдебната Система !
Прокуратурата !
И Другите Арбитражни Инстанции !
Като !
Тази На !
Омбедсмана !
КЗД !
И Различните Комисии !
Наложени От !
Народното Събрание !
09:06 05.01.2026
18 Умирам от смях
09:07 05.01.2026
19 Тома
09:08 05.01.2026
20 оня с коня
09:09 05.01.2026
21 Т.КОЛЕВ
И ТОВА БЪЛГАРСКО ЕВРО Е ПЪЛНА ПАРОДИЯ И НИКОИ В ЧУЖБИНА НЯМА ДА ГО ИСКА.ЕЛЕ МОНЕТИТЕ ЦЕНТОВЕТЕ СА ОЩЕ ПО ЗЛЕ.
09:10 05.01.2026
22 Иво
09:10 05.01.2026
23 Лъжат!
09:11 05.01.2026
24 Т.КОЛЕВ
09:11 05.01.2026
25 Питане
Копейките са в потрес !!!
Коментиран от #30
09:11 05.01.2026
26 Т.КОЛЕВ
09:12 05.01.2026
28 Системата
Коментиран от #32
09:12 05.01.2026
29 Т.КОЛЕВ
09:13 05.01.2026
30 Данко Харсъзина
До коментар #25 от "Питане":Копейките да не мрънкат, ами да започнат да се изнасят. Или да се самоубиват... Все тая.
09:13 05.01.2026
31 Боруна Лом
Коментиран от #33
09:14 05.01.2026
32 длъжник по неволя
До коментар #28 от "Системата":Програмата за плащания ИПей БГ ми казва, че "няма данни" в чакащи задължения? При вас така ли е?
09:17 05.01.2026
33 честен ционист
До коментар #31 от "Боруна Лом":Видяхме ги тая сутрин. Една торта от BGN 20 на EUR 20.
Коментиран от #41
09:18 05.01.2026
35 На снимката
Наредено му да изпълзи и да дава мнеие
09:21 05.01.2026
37 раз
09:22 05.01.2026
38 глупости
09:22 05.01.2026
39 Връщайте лева!
09:23 05.01.2026
40 покруса
Коментиран от #42
09:25 05.01.2026
41 оня с коня
До коментар #33 от "честен ционист":А ти защо се ВТОРАЧВАШ в Тортите по 20лв а не обръщаш тутакси Глава в друга посока?А е простичко - ориентирай се към Типов Хляб,който с Глава Лук и Сол ще те направи истински щастлив- цените са същите като преди НГ!
09:27 05.01.2026
42 ма не
До коментар #40 от "покруса":След като 36 годни ни лъжат че руснаците са си тръгнали и не ни управляват комунистите, в България се вихри руски олигархически капитализъм. 5-6 олигарси притежават цялата държава. Единия лично шефа на КГБ го измъкна от дубайския затвор. Друг СПЕЦНАЗ го утрепа в Абу Даби, та едвам оцеля. Такива ми ти работи.
09:28 05.01.2026
43 Шишков
09:29 05.01.2026
44 ЕДГАР КЕЙСИ
09:31 05.01.2026
45 Аз да питам
А всички други са длъжни.
МОЛЯ, НАП ДА ОТГОВОРЯТ.
Коментиран от #46
09:38 05.01.2026
46 толкова ли е трудно да се сетиш
До коментар #45 от "Аз да питам":Като удариш джакпота, ще се съгласиш ли да ти го изплатят в левове?
09:40 05.01.2026
47 допитването
09:41 05.01.2026
48 Механик
09:42 05.01.2026
49 койдазнай
До коментар #3 от "Георги":Като бяхме независими, като си имахме наш Лев, който го печатеше нашата Българска Народна Банка, под управлението на Тодор Вълчев и Емил Хърсев, тогава бяхме независими.
Резултатите бяха видими!
Коментиран от #54
09:45 05.01.2026
50 🏴☠️🏴☠️🏴☠️Някой си🏴☠️🏴☠️🏴☠️
09:46 05.01.2026
51 Точен
09:46 05.01.2026
52 Пилотът Гошу
09:46 05.01.2026
53 Т.КОЛЕВ
ТИЯ ОТ ГЕРБ НИ ВЪВЛЯКОХА В ГОЛЯМА БЕЛЯ ДАНО СЕ ИЗМЪКНЕМ И ОТЪРВЕМ ОТ ТАКИВА ФАЛШ ПОЛИТИЦИ КОЙТО НЕ ЗЯЧИТАТ ВОЛЯТА НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД.
И Е РЕДНО ДА ПОНЕСЪТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ. ТИЯ АКО БЯХА УПРАВНИЦИ В ЧУЖБИНА ДОСЕГА ДА СА ГИ ЛИНЧУВАЛИ.
09:48 05.01.2026
54 глупости
До коментар #49 от "койдазнай":Българския лев не беше независим още от въвеждането на Валутния борд през 1997 когато 1 дойче марка бе 1000 лева. А БНБ печаташе левове само колкото да замени повредените банкноти. Затова българопитека се изхитри да печата ваучери, че не са ценни книжа и не ги хващат рестрикциите на Борда.
Коментиран от #57
09:49 05.01.2026
55 нннн
09:49 05.01.2026
56 Тиква
09:57 05.01.2026
57 Пилотът Гошу
До коментар #54 от "глупости":Напротив, независим беше. Винаги можеш да го отвържеш от борда, но когато унищожат плаките и продадат/унищожат машините, тогава връщането към собствена валута става реално невъзможно. В Гърция го гледаха този филм - когато не можеш сам да печаташ пари си напълно зависим и могат да те приведат в поза Г за нула време.
10:10 05.01.2026
58 Тея са Чадъра на Голямите Крадци
10:11 05.01.2026
60 Този е нагъл, По Наследство Мултак!
10:17 05.01.2026