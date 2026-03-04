Ангел Найденов: България има достатъчно добре подготвена ПВО, която да гарантира сигурността ни

Явно има ескалация на конфликта в Близкия изток. Виждаме и разширяване на ударите от страна на Иран. Техеран не се интересува от изявленията на различните страни, че не участват в този конфликт. Американските бази в държавите от Близкия изток са между 9 и 11. Всички тези обекти бяха атакувани. В този смисъл министър Атанас Запрянов съвсем правилно изрази загрижеността си по повод изстреляната балистична ракета към Турция. Тази ракета беше прехваната и свалена от НАТО. Това заяви в предаването "Денят на живо" по NOVA NEWS бившият военен министър Ангел Найденов, който коментира ситуацията в Близкия изток.
"Цялата тази ситуация с увеличаването на обхвата на ударите на Иран изисква нов анализ. В Европа няма единна позиция в подкрепа на ударите на САЩ в Иран. Всички изразиха мнение за рисковете от балистичните ракети на Иран, от терористични атаки, икономическото отражение на тази война, сигурността на европейските граждани. Всичко това важи и за България. България има достатъчно добре подготвена ПВО, която да ни защити. Защитата от балистична ракета се организира от НАТО, като в Турция се е случило точно това. НАТО има добре разположени радарни системи и ракети прихващачи, които също гарантират сигурността ни. За мен беше грешка, че на първото заседание на Съвета по сигурността не бяха поканени парламентарно представените партии", добави той.
"Не мога да кажа със сигурност каква е била целта на тази иранска атака към Турция. В Турция има американска военна база - Инджирлик, която най-вероятно попада в полезрението и интереса на Техеран. Може да се предположи също така, че Техеран е наясно, че ЦРУ въоръжава кюрдите в Иран, за да се борят срещу правителството", каза още Ангел Найденов.
1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Коментиран от #14
19:41 04.03.2026
2 Ицо Певеца
19:42 04.03.2026
4 бавноразвиващ ли що тогава дава коридор
19:43 04.03.2026
5 Някой
19:43 04.03.2026
7 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Коментиран от #10
19:43 04.03.2026
8 Гост
19:44 04.03.2026
9 Град Симитли
Нарязаха я,остатъка отиде в Украйна,поради "отпаднала необходимост" !
19:44 04.03.2026
10 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #7 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Жокер, Турция ОТКАЗА участие, ОТКАЗА да предостави бази, дори изрази НЕОДОБРЕНИЕ за този терористичен акт❗
19:45 04.03.2026
11 Никой
Два разчета С300. Единият за АЕЦа, другият за мин. съвет.
Коментиран от #26
19:46 04.03.2026
12 Гончар Романенко
19:46 04.03.2026
13 питам си
19:47 04.03.2026
14 ФАКТ
До коментар #1 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Когато Пуслер затъна в Украйна, Иран му помогна с ракети и дронове. Когато нападнаха Иран, Путлер ге а каза- "съболезнования".
Коментиран от #31, #33
19:47 04.03.2026
15 Никой
Ние не поддържаме армия от 20 години.
ПВО е твърде странно да имаме.
19:47 04.03.2026
17 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
В изявление по време на вечеря за разговяване по случай месец Рамазан, организирана от ръководната Партия на справедливостта и развитието (ПСР) в Истанбул, държавният глава заяви, че Анкара следи събитията с „дълбока тъга и тревога“.
„Осъждаме нападенията срещу нашия съсед Иран. Те започнаха с провокации от страна на израелския министър-председател Бенямин Нетаняху и доведоха до сериозна ескалация“, подчерта Ердоган.
Още ли има някой да вярва, че Иран е стрелял по Турция 🤔❗
19:50 04.03.2026
18 Перо
19:53 04.03.2026
19 Да,бе
19:54 04.03.2026
20 Още един
19:55 04.03.2026
21 РЕАЛИСТ
19:57 04.03.2026
22 Тоя
20:00 04.03.2026
23 Хахахахаха
Те със некви куполи пейтриъти и кво ли не немога да ги свалят ние с нашите остарели морално и технически системи по вероятно е извънземни да видим отколкото наше пво да свали ракета
20:03 04.03.2026
26 Деций
До коментар #11 от "Никой":Те тези разчети от кога не са имали стрелби,от както се смени режима.сто да имаш нещо но да нямаш опит в боравенето с него е по лошо от да нямаш нищо.Консумативите за тези системи са руски,и вече не са актуални като технически характеристики,били са нещо преди 40 г.Нещата са динамични и се променят .Имах познат офицер който е служил ма такъв комплекс,и е ходил на стрелби в СССР.Служеше близо до София.
Коментиран от #34
20:10 04.03.2026
29 селяк
20:12 04.03.2026
30 запъртянов
20:13 04.03.2026
32 Чакай малко ..
20:14 04.03.2026
33 Пецо
До коментар #14 от "ФАКТ":Баце толко сте са вманячили в тоя Путлер, че по цел ден и цела нощ ви е в устите ...даже забравате за България от тва промивание на мозъците ( ако имате такива ) Маанете човека за една минута поне да му са напълнат та$аците с юбоф, че немоа ви смогне вече дрът е
20:16 04.03.2026
34 Този офицер
До коментар #26 от "Деций":беше специализирал в СССР, беше истински специалист...а в качеството си на какъв специалист се изказва А Найденов? Може и да задоволява една бивша доц.активистка, но приказките му за родното ПВО са незадоволителни каканижене...
Коментиран от #37
20:20 04.03.2026
36 Само глупости слушам по медиите
20:20 04.03.2026
37 Бивша
До коментар #34 от "Този офицер":соц.активистка, какъв доц.?
20:21 04.03.2026
39 Рамбо
20:21 04.03.2026
40 А50
20:22 04.03.2026
41 нннн
Нападнатият обстрелва местата откъдето излитат самолети ракети и нанася поражения на врага. Логично.
Логистиката на САЩ, вкл. в България е цел. Хич да не ни будалкат еничарите!
А българите пак за еничари ли ще гласуват???
20:24 04.03.2026
42 Ей,цървули,
20:24 04.03.2026
43 За какво е подготвено
20:24 04.03.2026