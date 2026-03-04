Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Ангел Найденов: България има достатъчно добре подготвена ПВО, която да гарантира сигурността ни

4 Март, 2026 19:40 806 43

  • ангел найденов-
  • пво-
  • иран-
  • турция

В Европа няма единна позиция в подкрепа на ударите на САЩ в Иран, отбеляза бившият министър на отбраната

Ангел Найденов: България има достатъчно добре подготвена ПВО, която да гарантира сигурността ни - 1
Кадър NOVA NEWS
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Явно има ескалация на конфликта в Близкия изток. Виждаме и разширяване на ударите от страна на Иран. Техеран не се интересува от изявленията на различните страни, че не участват в този конфликт. Американските бази в държавите от Близкия изток са между 9 и 11. Всички тези обекти бяха атакувани. В този смисъл министър Атанас Запрянов съвсем правилно изрази загрижеността си по повод изстреляната балистична ракета към Турция. Тази ракета беше прехваната и свалена от НАТО. Това заяви в предаването "Денят на живо" по NOVA NEWS бившият военен министър Ангел Найденов, който коментира ситуацията в Близкия изток.

"Цялата тази ситуация с увеличаването на обхвата на ударите на Иран изисква нов анализ. В Европа няма единна позиция в подкрепа на ударите на САЩ в Иран. Всички изразиха мнение за рисковете от балистичните ракети на Иран, от терористични атаки, икономическото отражение на тази война, сигурността на европейските граждани. Всичко това важи и за България. България има достатъчно добре подготвена ПВО, която да ни защити. Защитата от балистична ракета се организира от НАТО, като в Турция се е случило точно това. НАТО има добре разположени радарни системи и ракети прихващачи, които също гарантират сигурността ни. За мен беше грешка, че на първото заседание на Съвета по сигурността не бяха поканени парламентарно представените партии", добави той.

"Не мога да кажа със сигурност каква е била целта на тази иранска атака към Турция. В Турция има американска военна база - Инджирлик, която най-вероятно попада в полезрението и интереса на Техеран. Може да се предположи също така, че Техеран е наясно, че ЦРУ въоръжава кюрдите в Иран, за да се борят срещу правителството", каза още Ангел Найденов.


Оценка 1.5 от 16 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    53 0 Отговор
    Това виц ли беше ❗

    Коментиран от #14

    19:41 04.03.2026

  • 2 Ицо Певеца

    6 3 Отговор
    Дреме ми на.....

    19:42 04.03.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 бавноразвиващ ли що тогава дава коридор

    20 2 Отговор
    В този смисъл министър Атанас Запрянов съвсем правилно изрази загрижеността си по повод изстреляната балистична ракета към Турция

    19:43 04.03.2026

  • 5 Някой

    39 0 Отговор
    Да не се окаже, че ПЕО-то ни е в Украйна?

    19:43 04.03.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    25 2 Отговор
    Само кьоравите не видяха, че тази ракета не беше ЗА Турция ❗А за летище София или някоя от САШтинските бази у нас❗

    Коментиран от #10

    19:43 04.03.2026

  • 8 Гост

    30 0 Отговор
    Някой повярва ли му? Дори пирони внасяме от Китай.

    19:44 04.03.2026

  • 9 Град Симитли

    31 0 Отговор
    ИмаШЕ!
    Нарязаха я,остатъка отиде в Украйна,поради "отпаднала необходимост" !

    19:44 04.03.2026

  • 10 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    18 0 Отговор

    До коментар #7 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Жокер, Турция ОТКАЗА участие, ОТКАЗА да предостави бази, дори изрази НЕОДОБРЕНИЕ за този терористичен акт❗

    19:45 04.03.2026

  • 11 Никой

    22 0 Отговор
    Какво има България? ПВО?
    Два разчета С300. Единият за АЕЦа, другият за мин. съвет.

    Коментиран от #26

    19:46 04.03.2026

  • 12 Гончар Романенко

    20 1 Отговор
    Ся Тодор Тагара и Иво Мирчев ще стрелят по ракетите со дирниците си!

    19:46 04.03.2026

  • 13 питам си

    12 0 Отговор
    Нали сме в НАТОМ, нали сме в ЕСср, нали вече седнахме на масата на богатите, а чакаме ракети от Иран, изстреляни заради ттъпата политика на нашите ууправници..... каква стана тя???

    19:47 04.03.2026

  • 14 ФАКТ

    1 12 Отговор

    До коментар #1 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Когато Пуслер затъна в Украйна, Иран му помогна с ракети и дронове. Когато нападнаха Иран, Путлер ге а каза- "съболезнования".

    Коментиран от #31, #33

    19:47 04.03.2026

  • 15 Никой

    9 1 Отговор
    Не е ли все пак пресилено.

    Ние не поддържаме армия от 20 години.

    ПВО е твърде странно да имаме.

    19:47 04.03.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    7 2 Отговор
    Президентът на Турция Реджеп Тайип Ердоган остро осъди нападенията на Съединените щати и Израел срещу Иран и предупреди, че Близкият изток е изправен пред опасност от мащабна война.

    В изявление по време на вечеря за разговяване по случай месец Рамазан, организирана от ръководната Партия на справедливостта и развитието (ПСР) в Истанбул, държавният глава заяви, че Анкара следи събитията с „дълбока тъга и тревога“.

    „Осъждаме нападенията срещу нашия съсед Иран. Те започнаха с провокации от страна на израелския министър-председател Бенямин Нетаняху и доведоха до сериозна ескалация“, подчерта Ердоган.
    Още ли има някой да вярва, че Иран е стрелял по Турция 🤔❗

    19:50 04.03.2026

  • 18 Перо

    11 0 Отговор
    Тоя беше куфар в МО и политическият му пост не позволява да се изживява като експерт! Чудя се на акъла на Мая Манолова!

    19:53 04.03.2026

  • 19 Да,бе

    10 1 Отговор
    И пво-то ни е на рисунки,като прехвалените ефки...На гол тумбак - картечница е тоя,а беше военен министър.За туй най-доброто ни оръжие е байряка с бельо и да се сваля докато е бяло...

    19:54 04.03.2026

  • 20 Още един

    8 0 Отговор
    Умствен гигант,бг пвото е в Украйна.тула ще сваляме ракетите с п са мперсиъе на евроатлантицитр

    19:55 04.03.2026

  • 21 РЕАЛИСТ

    7 0 Отговор
    Що ли не му вярвам. Ами, щото Пейтриът не можа да опази най-голямата база в Катар Ал Удейд на американците, та нашето ПВО ли е по-добро.

    19:57 04.03.2026

  • 22 Тоя

    7 0 Отговор
    е за специални грижи !

    20:00 04.03.2026

  • 23 Хахахахаха

    6 0 Отговор
    Брато знаех че си смешник ма ти ме изуми
    Те със некви куполи пейтриъти и кво ли не немога да ги свалят ние с нашите остарели морално и технически системи по вероятно е извънземни да видим отколкото наше пво да свали ракета

    20:03 04.03.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Деций

    5 0 Отговор

    До коментар #11 от "Никой":

    Те тези разчети от кога не са имали стрелби,от както се смени режима.сто да имаш нещо но да нямаш опит в боравенето с него е по лошо от да нямаш нищо.Консумативите за тези системи са руски,и вече не са актуални като технически характеристики,били са нещо преди 40 г.Нещата са динамични и се променят .Имах познат офицер който е служил ма такъв комплекс,и е ходил на стрелби в СССР.Служеше близо до София.

    Коментиран от #34

    20:10 04.03.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 селяк

    2 0 Отговор
    Дано не разбираме колко е"добра"

    20:12 04.03.2026

  • 30 запъртянов

    2 0 Отговор
    Глупости на търкалета!

    20:13 04.03.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Чакай малко ..

    3 0 Отговор
    Израел има " железен купол", но ракетите падат в Тел Авив... Явно Ангел Найденов знае повече за нашето ПВО...

    20:14 04.03.2026

  • 33 Пецо

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "ФАКТ":

    Баце толко сте са вманячили в тоя Путлер, че по цел ден и цела нощ ви е в устите ...даже забравате за България от тва промивание на мозъците ( ако имате такива ) Маанете човека за една минута поне да му са напълнат та$аците с юбоф, че немоа ви смогне вече дрът е

    20:16 04.03.2026

  • 34 Този офицер

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "Деций":

    беше специализирал в СССР, беше истински специалист...а в качеството си на какъв специалист се изказва А Найденов? Може и да задоволява една бивша доц.активистка, но приказките му за родното ПВО са незадоволителни каканижене...

    Коментиран от #37

    20:20 04.03.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Само глупости слушам по медиите

    0 0 Отговор
    Я пак бе, Манолов. При вас май Мая е мъжът!

    20:20 04.03.2026

  • 37 Бивша

    0 0 Отговор

    До коментар #34 от "Този офицер":

    соц.активистка, какъв доц.?

    20:21 04.03.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Рамбо

    0 0 Отговор
    Е как?! Не беше ли тоя дето купи родово БМВ за защита на родината покрай абитуриентската на дъщеря си?! Разбира се, розовото бмв ще ни защити

    20:21 04.03.2026

  • 40 А50

    0 0 Отговор
    По добре наще да не стрелят защото ще падат ракети върху хората, най-добре да си поразяват сащките самолети

    20:22 04.03.2026

  • 41 нннн

    0 0 Отговор
    Иран предупреди, че всички американски бази и други обекти в района ще бъдат мишени.
    Нападнатият обстрелва местата откъдето излитат самолети ракети и нанася поражения на врага. Логично.
    Логистиката на САЩ, вкл. в България е цел. Хич да не ни будалкат еничарите!
    А българите пак за еничари ли ще гласуват???

    20:24 04.03.2026

  • 42 Ей,цървули,

    0 0 Отговор
    Ако ни вкарате във война, вие отивате на фронта.

    20:24 04.03.2026

  • 43 За какво е подготвено

    0 0 Отговор
    Може да няма ПВО, но е подготвено

    20:24 04.03.2026

