Спектакълът "Бариерата" идва в Драматичния театър в Пловдив, репетициите започнаха

В Драматичния театър в Пловдив започнаха репетициите на спектакъла „Бариерата“ по Павел Вежинов. Драматургичната версия е на Крис Шарков и Александър Секулов (младши). Режисьор на постановката е Крис Шарков, сценографията и костюмите са дело на Никола Тороманов, а видео визията пък е на Ралица Георгиева, пише marica.bg.



В спектакъла ще участват актьорите Иван Юруков, Климентина Фърцова, Мария Сотирова и Борис Кръстев.

„Бариерата“ е силен сценичен сблъсък със самотата и любовта, който разкрива болезнените невидими граници между хората и цената на чувствителността в един рационален свят.

Започването на репетициите символично бележи 50 години от написването на повестта „Бариерата“.



Премиерата е планирана за март месец.