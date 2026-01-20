Новини
Култура »
Спектакълът "Бариерата" идва в Драматичния театър в Пловдив, репетициите започнаха

Спектакълът "Бариерата" идва в Драматичния театър в Пловдив, репетициите започнаха

20 Януари, 2026 07:53 416 2

  • бариерата-
  • павел вежинов-
  • спектакъл-
  • иван юруков-
  • климентина фърцова-
  • мария сотирова-
  • борис кръстев

В спектакъла ще участват актьорите Иван Юруков, Климентина Фърцова, Мария Сотирова и Борис Кръстев

Спектакълът "Бариерата" идва в Драматичния театър в Пловдив, репетициите започнаха - 1
Снимка: Интернет
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

В Драматичния театър в Пловдив започнаха репетициите на спектакъла „Бариерата“ по Павел Вежинов. Драматургичната версия е на Крис Шарков и Александър Секулов (младши). Режисьор на постановката е Крис Шарков, сценографията и костюмите са дело на Никола Тороманов, а видео визията пък е на Ралица Георгиева, пише marica.bg.

В спектакъла ще участват актьорите Иван Юруков, Климентина Фърцова, Мария Сотирова и Борис Кръстев.

„Бариерата“ е силен сценичен сблъсък със самотата и любовта, който разкрива болезнените невидими граници между хората и цената на чувствителността в един рационален свят.

Започването на репетициите символично бележи 50 години от написването на повестта „Бариерата“.

Премиерата е планирана за март месец.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Факт

    2 0 Отговор
    Добре е човек да има граници! А и да преминава бариери за някои неща.

    08:07 20.01.2026

  • 2 Анонимен

    0 0 Отговор
    Не бе, фактибг ще пишат нещо такова само да направят интрига. Ако нещо си казал за един човек, да го представят като обида към друг.

    08:19 20.01.2026