Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Култура »
Читателите избраха „Книга на годината 2025“ – Дан Браун, Васил Попов и Фредрик Бакман сред любимците на България

Читателите избраха „Книга на годината 2025“ – Дан Браун, Васил Попов и Фредрик Бакман сред любимците на България

9 Февруари, 2026 11:23 930 3

  • книга на годината-
  • дан браун-
  • читатели-
  • победители

Резултатите от „Книга на годината 2025“ показват разнообразието в интересите на читателите от напрегнати трилъри и фентъзи

Читателите избраха „Книга на годината 2025“ – Дан Браун, Васил Попов и Фредрик Бакман сред любимците на България - 1
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

За четвърта поредна година читателите на Ozone гласуваха за своите любими книги, определяйки победителите в „Книга на годината 2025“. Над 12 000 читатели подадоха повече от 77 000 гласа, оформяйки класация, която ясно отразява предпочитанията на съвременната българска публика.

Големият победител тази година е „Тайната на тайните“ от Дан Браун, събрала впечатляващите 2844 гласа само за малко над месец след премиерата си. Читателите се потопиха в напрегнатия трилър, в който професор Робърт Лангдън се сблъсква с шифри, символи и исторически загадки в Прага.

Сред победителите по категории се откроиха:

  • Българска литература: „Лехуса“ от Васил Попов – роман, вплитащ български фолклор и психологическо напрежение.
  • Световна литература: „Моите приятели“ от Фредрик Бакман – топъл и емоционален разказ за приятелството и живота.
  • Детска литература: „Нова детска енциклопедия Британика: Какво знае…“ – ценен ресурс за малки изследователи.
  • Комикси: „Дарт Вейдър: Тъмен ситски лорд, том 1“ от Чарлс Соул – дълбок поглед в поп културната икона на Star Wars.
  • Роментъзи: „Буря от оникс (The Empyrean 3)“ от Ребека Ярос – епичен фентъзи свят с човешки истории.
  • Фантастика и фентъзи: „Изгревът в деня на Жътвата“ от Сюзан Колинс – нови измерения в познатата вселена на „Игрите на глада“.
  • Любовни романи: „Кафене „Пъмпкин Спайс““ от Лори Гилмор – уютна и емоционална история за ежедневието и връзките.
  • Биографии и мемоари: „Справихме се, хлапе“ от Антъни Хопкинс – откровен разказ за житейския път на актьора.
  • Нехудожествена литература: „Българите между две катастрофи 1396–1944 г.“ от Александър Стоянов – исторически анализ, достъпен за широката публика.

Резултатите от „Книга на годината 2025“ показват разнообразието в интересите на читателите от напрегнати трилъри и фентъзи, до човешки истории, исторически изследвания и детска енциклопедия. Общността от читатели на Ozone продължава да се потапя в нови светове и да подкрепя истории, които оставят трайна следа.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 защо

    7 0 Отговор
    Е, как така великият Господинов, партийният любимец на евроатлантиците, не е избран. Срам, това ще да е някаква Путинова класация, целяща да ни отклони от верния път...

    12:03 09.02.2026

  • 2 Краварска медия

    2 0 Отговор
    Нема ли го букъра, не ми ги хвали

    13:00 09.02.2026

  • 3 Сандо

    1 0 Отговор
    Списъкът показва недвусмислено и категорично едно:Ние сме в плен на англоезичната литература.А англосаксите много добре знаят,че подчинят ли културата на един народ,то са подчинили и заробили самия народ.

    13:04 09.02.2026