Читателите избраха „Книга на годината 2025“ – Дан Браун, Васил Попов и Фредрик Бакман сред любимците на България

За четвърта поредна година читателите на Ozone гласуваха за своите любими книги, определяйки победителите в „Книга на годината 2025“. Над 12 000 читатели подадоха повече от 77 000 гласа, оформяйки класация, която ясно отразява предпочитанията на съвременната българска публика.

Големият победител тази година е „Тайната на тайните“ от Дан Браун, събрала впечатляващите 2844 гласа само за малко над месец след премиерата си. Читателите се потопиха в напрегнатия трилър, в който професор Робърт Лангдън се сблъсква с шифри, символи и исторически загадки в Прага.

Сред победителите по категории се откроиха:

Българска литература: „Лехуса“ от Васил Попов – роман, вплитащ български фолклор и психологическо напрежение.

Световна литература: „Моите приятели" от Фредрик Бакман – топъл и емоционален разказ за приятелството и живота.

Детска литература: „Нова детска енциклопедия Британика: Какво знае…" – ценен ресурс за малки изследователи.

Комикси: „Дарт Вейдър: Тъмен ситски лорд, том 1" от Чарлс Соул – дълбок поглед в поп културната икона на Star Wars.

Роментъзи: „Буря от оникс (The Empyrean 3)" от Ребека Ярос – епичен фентъзи свят с човешки истории.

Фантастика и фентъзи: „Изгревът в деня на Жътвата" от Сюзан Колинс – нови измерения в познатата вселена на „Игрите на глада".

Любовни романи: „Кафене „Пъмпкин Спайс"" от Лори Гилмор – уютна и емоционална история за ежедневието и връзките.

Биографии и мемоари: „Справихме се, хлапе" от Антъни Хопкинс – откровен разказ за житейския път на актьора.

Нехудожествена литература: „Българите между две катастрофи 1396–1944 г." от Александър Стоянов – исторически анализ, достъпен за широката публика.

Резултатите от „Книга на годината 2025“ показват разнообразието в интересите на читателите от напрегнати трилъри и фентъзи, до човешки истории, исторически изследвания и детска енциклопедия. Общността от читатели на Ozone продължава да се потапя в нови светове и да подкрепя истории, които оставят трайна следа.