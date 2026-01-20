Барабанистът на Midnight Oil Роб Хърст си отиде на 70-годишна възраст

Светът на рок музиката загуби една от своите ярки фигури. Роб Хърст – легендарният барабанист на австралийската група Midnight Oil – е починал на 70-годишна възраст след борба с рак на панкреаса.

Новината беше съобщена от самата група, която публикува кратко, но силно послание:

„Съкрушени сме и скърбим за загубата на нашия брат Роб. Засега няма думи, но винаги ще останат песните.“

Хърст е сред основателите на Midnight Oil и е ключова част от характерния им звук и енергично сценично присъствие. Със своя мощен стил на свирене и политически ангажирани текстове групата оставя дълбока следа в рок музиката от края на 70-те години насам.

Смъртта на Хърст предизвика вълна от реакции в социалните мрежи, като музиканти, фенове и медии почитат наследството му и огромния принос към австралийската и световната музикална сцена.

Очаква се в следващите дни групата да сподели повече подробности, както и да организира специален начин за отдаване на почит към паметта на музиканта.