Барабанистът на Midnight Oil Роб Хърст си отиде на 70-годишна възраст

20 Януари, 2026 12:08 495 5

  • роб хърст-
  • барабанист-
  • почина-
  • рак на панкреаса-
  • midnight oil

Хърст е починал след борба с рак на панкреаса

Барабанистът на Midnight Oil Роб Хърст си отиде на 70-годишна възраст - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Светът на рок музиката загуби една от своите ярки фигури. Роб Хърст – легендарният барабанист на австралийската група Midnight Oil – е починал на 70-годишна възраст след борба с рак на панкреаса.

Новината беше съобщена от самата група, която публикува кратко, но силно послание:
„Съкрушени сме и скърбим за загубата на нашия брат Роб. Засега няма думи, но винаги ще останат песните.“

Хърст е сред основателите на Midnight Oil и е ключова част от характерния им звук и енергично сценично присъствие. Със своя мощен стил на свирене и политически ангажирани текстове групата оставя дълбока следа в рок музиката от края на 70-те години насам.

Смъртта на Хърст предизвика вълна от реакции в социалните мрежи, като музиканти, фенове и медии почитат наследството му и огромния принос към австралийската и световната музикална сцена.

Очаква се в следващите дни групата да сподели повече подробности, както и да организира специален начин за отдаване на почит към паметта на музиканта.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Да почива в мир

    3 0 Отговор
    Всички от някакъв Рак ще пукнем. Един на червото, друг на стомаха, друг на панкреаса. С тая химия дето ядем от Рак ще умрем.

    Коментиран от #3

    12:12 20.01.2026

  • 2 ген. Муфтагоджийски

    2 0 Отговор
    Ваксините предизвикаха сериозно увеличение на карциномите за съжаление.
    Хората бяха предупредени от учените, които разработват ваксини, но страхът им и пропагандата си взимат сега тежкия данък.

    Коментиран от #4

    12:26 20.01.2026

  • 3 Я пъ тоа

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Да почива в мир":

    При СОЦА немаше ли так бре

    Коментиран от #5

    12:49 20.01.2026

  • 4 Преди ваксините

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "ген. Муфтагоджийски":

    Рак немаше ли

    12:50 20.01.2026

  • 5 МИМОЗА ГРАФИНЯТА

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Я пъ тоа":

    ИМАШЕ....ЧЕРВЕН

    13:16 20.01.2026