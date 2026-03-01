Зинедин Зидан: Боксът ме вдъхновяваше, а Майк Тайсън беше моят идол

Легендарният френски футболист и бивш наставник на Реал Мадрид, Зинедин Зидан, сподели любопитни подробности за страстта си към бокса и възхищението си от Майк Тайсън. В откровено интервю Зидан разказа как още като младеж е бил пленен от магията на ринга и харизмата на Железния Майк.

„О, колко нощи съм прекарвал буден, само и само да не изпусна нито един мач на Тайсън! Дори когато двубоите му приключваха за броени секунди, аз винаги настройвах алармата си, за да гледам на живо,“ спомня си Зидан с усмивка.

„В общежитието в Кан, където живеех, имахме Canal+. Събирахме се с приятели, гледахме битката и после се връщахме по леглата – никога не знаехме дали ще продължи минута или цял рунд, но тръпката беше несравнима“, сподели французинът.

Зидан признава, че макар никога да не е стъпвал на ринга като състезател, винаги е бил запленен от красотата и драматизма на бокса.

„Това е спорт, в който се преплитат сила, техника и уважение. Шампионите се бият не само с мускули, но и със сърце и стил,“ категоричен е той.

Футболната икона подчертава, че именно Майк Тайсън е бил неговият фаворит: „Стилът му беше различен от този на Мохамед Али, но в него имаше нещо магнетично. Тайсън излъчваше едновременно сурова мощ и особена чувствителност. Историята му ме докосваше – зад всеки велик шампион стои уникална съдба“.