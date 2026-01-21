Азербайджанска филмова вечер в рамките на Sofia MENAR Film Festival – кино, памет и послание за човечност

В рамките на 18-ото издание на Международния филмов фестивал Sofia MENAR в Дом на киното се състоя Азербайджанска филмова вечер. Събитието съчета силата на киното като културен мост с дълбокото историческо послание, свързано с паметта за трагичните събития от 20 януари 1990 г. в Азербайджан. Бяха прожектирани два филма, единият късометражен във връзка с годишнината от трагичните събития с дата 20 януари, а другият, озаглавен „Урокът“.

Сред официалните гости бяха временно управляващият Посолството на Азербайджан в България Чингиз Гарибли, съветникът Немат Алиев, представители на дипломатически мисии, както и членове на азербайджанската общност в България. Присъства и Мария Гусейнова-Атанасова, главен редактор на списание „Акорд“ и председател на сдружението „Подкрепа за развитието на азербайджано-българската дружба“.

Организаторите на фестивала, сдружение Позор, приветстваха гостите, подчертавайки дългогодишното присъствие на Азербайджан в програмата на MENAR и устойчивият интерес към филмите от страната. Те изразиха специална благодарност към Посолството за активното партньорство и отбелязаха значимото присъствие на млада публика, за която филмът носи силно възпитателно и хуманистично послание.

В своето обръщение Чингиз Гарибли приветства зрителите и изказа признателност към ръководството на фестивала за възможността азербайджанското кино да бъде представено в такъв авторитетен международен форум. Той акцентира върху значението на датата 20 януари като повратен момент в борбата за независимост на Азербайджан. В тази трагична нощ през 1990 г. употребата на военна сила имаше за цел да пречупи волята на азербайджанския народ и да заглуши стремежа му към свобода и самоопределение. Вместо това беше постигнат точно обратният ефект. Събитията от 20 януари укрепиха националното единство, събудиха дълбоко историческо самосъзнание и се превърнаха в повратна точка по пътя към независимостта на Азербайджан. Саможертвата на невинните жертви превърна болката в решимост и утвърди непоколебимата воля на народа да възстанови своя суверенитет и да изгради независима държава. Г-н Гарибли изтъкна и универсалните теми във филма „Урокът“ - добротата, състраданието и стремежа към приемане - които надхвърлят националните граници и говорят на езика на общочовешките ценности.

Централно място в програмата зае прожекцията на кратък видеоматериал, посветен на 36-ата годишнина от трагичните събития, известни като „Кървавият януари“ - 20 януари 1990 г. Видеото припомни значението на тази дата като повратен момент в борбата на азербайджанския народ за свобода и независимост, когато действията на съветската армия довеждат до гибелта на мирни граждани в Баку. Посланието подчерта ролята на паметта като основа за национално самосъзнание и историческа справедливост.

Беше излъчен и игралният филм „Урокът“ (2015), посветен на азербайджанския режисьор Рафик Алиев, създаден в съавторство с Джавид Тавакул. Лентата бе подбрана специално за фестивалната програма с активното участие на Посолството, като част от последователните усилия за представяне на съвременното азербайджанско кино пред българската публика.

Филмът разказва историята на Халид - момче, което, въпреки своята искреност и желание да помага, често е неразбрано и отхвърляно от съучениците си. Чрез неговия образ лентата поставя важни въпроси за емпатията, толерантността и моралния избор в училищната среда. В ролите участват Назим Ибрахимов, Тамерлан Агаев, Аля Алиева и Айна Зарбалиева.

18-ото издание на Sofia MENAR Film Festival представя над 50 игрални, документални и късометражни филма от Близкия изток, Централна Азия и Северна Африка. Форумът, основан през 2009 г., се утвърждава като платформа за културен диалог, която чрез киното разкрива богатството на традициите и съвременните теми в ислямския свят.

Азербайджанската филмова вечер се превърна не само в културно събитие, но и в символичен жест на уважение към историята и вяра в силата на изкуството да свързва народи, да съхранява паметта и да насърчава разбирателството между културите.