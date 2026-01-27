Новини
Спорт »
Световен футбол »
Кристиано Роналдо с мил поздрав към Джорджина

Кристиано Роналдо с мил поздрав към Джорджина

27 Януари, 2026 17:30 486 3

  • кристиано роналдо-
  • ал-насър-
  • джорджина родригес-
  • футбол-
  • рожден ден

Честит рожден ден на жената на моя живот!

Кристиано Роналдо с мил поздрав към Джорджина - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Звездата на Ал-Насър и португалския национален отбор Кристиано Роналдо отправи сърдечен поздрав към годеницата си Джорджина Родригес за нейния 32-и рожден ден.

Само дни преди да посрещне личния си празник, Джорджина отново беше в центъра на вниманието, появявайки се за втори път от три месеца в Белия дом за бляскава филмова премиера.

40-годишният футболист не скри чувствата си, споделяйки в социалните мрежи трогателно послание: "Честит рожден ден на жената на моя живот!".

Роналдо и Родригес са заедно от 2016 година и имат две общи деца.

През август 2025 година красивата брюнетка официално обяви годежа си с една от най-големите футболни звезди.

Междувременно, Джорджина впечатли с присъствието си на прожекцията в Белия дом на документалния филм "Мелания", посветен на първата дама на САЩ. За събитието годеницата на Кристиано Роналдо избра елегантна черна рокля, която допълни с червена чанта, демонстрирайки стил и класа.

В социалните медии Родригес сподели свои снимки от Вашингтон, възкликвайки: "Колко съм щастлива, че успях да присъствам на премиерата. Едно преживяване толкова впечатляващо, колкото и вдъхновяващо. Поздравления за филма, Мелания Тръмп, за работата зад него и за това, че го оживихте с такова присъствие и чувствителност."


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Местя го

    1 0 Отговор
    ...в другият...

    17:32 27.01.2026

  • 2 Читател

    0 0 Отговор
    Браво радвам се.Голям е кристиано

    17:41 27.01.2026

  • 3 ЕстетЪ

    1 0 Отговор
    Красива жена е Джорджина,макар с латино дупенце Браво.

    17:52 27.01.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ