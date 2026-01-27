Кристиано Роналдо с мил поздрав към Джорджина

Звездата на Ал-Насър и португалския национален отбор Кристиано Роналдо отправи сърдечен поздрав към годеницата си Джорджина Родригес за нейния 32-и рожден ден.

Само дни преди да посрещне личния си празник, Джорджина отново беше в центъра на вниманието, появявайки се за втори път от три месеца в Белия дом за бляскава филмова премиера.

40-годишният футболист не скри чувствата си, споделяйки в социалните мрежи трогателно послание: "Честит рожден ден на жената на моя живот!".

Роналдо и Родригес са заедно от 2016 година и имат две общи деца.

През август 2025 година красивата брюнетка официално обяви годежа си с една от най-големите футболни звезди.

Междувременно, Джорджина впечатли с присъствието си на прожекцията в Белия дом на документалния филм "Мелания", посветен на първата дама на САЩ. За събитието годеницата на Кристиано Роналдо избра елегантна черна рокля, която допълни с червена чанта, демонстрирайки стил и класа.

В социалните медии Родригес сподели свои снимки от Вашингтон, възкликвайки: "Колко съм щастлива, че успях да присъствам на премиерата. Едно преживяване толкова впечатляващо, колкото и вдъхновяващо. Поздравления за филма, Мелания Тръмп, за работата зад него и за това, че го оживихте с такова присъствие и чувствителност."