Композиторът Кирил Икономов съди държавата за милиони

В музикалните среди назря нов скандал. Легендарният композитор Кирил Икономов официално поведе дело срещу Министерството на културата за неплатени авторски права. Първото заседание се очаква през април, а залогът е огромен – десетки, дори стотици милиони евро, предава в. Марица.

Икономов, който е и житейски партньор на Мая Нешкова, не завежда делото сам. В иска са включени имената на близо 3000 творци, чиито права той защитава като председател на Управителния съвет на Европейската агенция за защита на изпълнителските, продуцентските и авторските права (ЕАЗИПА). Скандалът тлее от години, но едва сега стига до съда.

По изчисления на агенцията над 300 млн. лв. не са събрани от фирми, внасящи и произвеждащи техника за копиране, както и от заведения и транспортни средства, които по закон трябва да плащат за използване на музика.

„Три години нито аз, нито колегите ми сме получили нищо“, разкри рок ветеранът Ицо Петрофф.

Музикалната гилдия е категорична – парите са дължими, а търпението е изчерпано. Делото може да се превърне в най-голямата битка за авторски права у нас и да разтърси из основи културната система.