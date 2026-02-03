Новини
Култура »
Композиторът Кирил Икономов съди държавата за милиони

Композиторът Кирил Икономов съди държавата за милиони

3 Февруари, 2026 12:01 684 5

  • кирил икономов-
  • композитор-
  • авторски права-
  • дело-
  • задължения-
  • министерство на културата

Композиторът съди културното ведомство за неплатени авторски права

Композиторът Кирил Икономов съди държавата за милиони - 1
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

В музикалните среди назря нов скандал. Легендарният композитор Кирил Икономов официално поведе дело срещу Министерството на културата за неплатени авторски права. Първото заседание се очаква през април, а залогът е огромен – десетки, дори стотици милиони евро, предава в. Марица.

Икономов, който е и житейски партньор на Мая Нешкова, не завежда делото сам. В иска са включени имената на близо 3000 творци, чиито права той защитава като председател на Управителния съвет на Европейската агенция за защита на изпълнителските, продуцентските и авторските права (ЕАЗИПА). Скандалът тлее от години, но едва сега стига до съда.

По изчисления на агенцията над 300 млн. лв. не са събрани от фирми, внасящи и произвеждащи техника за копиране, както и от заведения и транспортни средства, които по закон трябва да плащат за използване на музика.

„Три години нито аз, нито колегите ми сме получили нищо“, разкри рок ветеранът Ицо Петрофф.

Музикалната гилдия е категорична – парите са дължими, а търпението е изчерпано. Делото може да се превърне в най-голямата битка за авторски права у нас и да разтърси из основи културната система.


Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 мхмх

    1 1 Отговор
    държавата знае едно - да краде.
    МВР знае едно - да тероризира и убива.
    Честито Българи! юнаци сте!

    12:14 03.02.2026

  • 4 честен ционист

    0 2 Отговор
    Да си търсят пропуснатите ползи от Замунда и Последния Софиянец. Той слуша БГ естрада.

    12:15 03.02.2026

  • 5 Мечката Гечка

    3 0 Отговор
    И на този ли алчен меркантилен кoмундерник трябва да плащаме пак ние, данъкоплатците?

    12:17 03.02.2026