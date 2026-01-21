Новини
Прощаваме се с актьора Иван Несторов днес в столичния храм „Свети Седмочисленици"

21 Януари, 2026 11:31 468 0

Артистът почина на 17 януари на 92-годишна възраст

Снимка: БГНЕС
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Поклонението пред актьора Иван Несторов, който си отиде на 17 януари, ще се състои днес от 12:30 ч. в столичния храм „Свети Седмочисленици", съобщава БТА.

Иван Несторов е роден на 22 октомври 1933 година в село Тъжа, община Павел Баня. Явява се на изпитите по актьорско майсторство във ВИТИЗ „Кръстьо Сарафов“. Първоначално е приет в класа на Стефан Сърчаджиев, но тъй като се налага да отбие военната си служба, при завръщането си в театралното висше училище попада в класа на проф. Боян Дановски.

Познат е от близо 50 роли в театри в страната (Сливен, Добрич), телевизионен театър, кино. Незабравими са филмите с неговото участие „Белязани атоми“, „Автостоп“, „Закон за защита на държавата“, „Закъсняло пълнолуние“. Особено успешно е сътрудничеството му с режисьори като Людмил Стайков, Едуард Захариев, Гриша Островски.

В последните години се изявява в Младежкия театър „Николай Бинев". Играл е дядото в „Копче за сън" от Валери Петров, Тригорин в „Чайка“ от Чехов и началник на полицията в „Случайната смърт на един анархист“ от Дарио Фо, капитан Контев в „Завръщане в бъдещето“ от Кольо Георгиев. Участник е в клуба „Артисти със сребро в косите" почти до последния си миг.

През 2023 г. е удостоен с наградата на Министерството на културата – „Златен век“ (звезда) и грамота за значим принос в развитието и утвърждаването на българската култура и национална идентичност.

 


