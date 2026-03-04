Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Румен Христов: България няма да бъде нападната

4 Март, 2026 22:40 577 17

  • румен христов-
  • война-
  • илияна йотова-
  • герб-сдс

Приказките за 121 депутати на Радев са невъзможни и неизпълними, заяви лидерът на СДС

Румен Христов: България няма да бъде нападната - 1
Кадър: Bulgaria ON AIR
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Коалицията ГЕРБ-СДС отправи призив към президента Илияна Йотова да свика Консултативния съвет по национална сигурност (КСНС).

"Добре е да бъдат обсъдени такива важни теми като националната сигурност и от парламентарните групи. Тази тема, която придоби още по-голяма важност, смятам, че е добре да бъде обсъдена на КСНС", заяви лидерът на СДС и зам.-председател на ПГ на ГЕРБ-СДС Румен Христов в "Денят ON AIR".

Гостът сподели, че вярва на действията на военния министър Атанас Запрянов, тъй като притежава огромен опит. Христов го определи като много добре подготвен. Той добави, че вярва също и на външния министър Надежда Нейнски.

Отговорността за министрите е на президента Илияна Йотова, изтъкна лидерът на СДС.

Депутатът подчерта, че Близкият изток е във война и не е уместно да се дава подробна информация за полетите, които трябва да приберат блокираните български граждани.

"Нямам притеснения за логистичната подкрепа, нямам опасения, че България ще бъде нападната, защото автоматично ще се задейства Член 5 от Вашингтонския договор. Това означава и НАТО да се включи в конфликта", каза още Христов пред Bulgaria ON AIR.

Той отбеляза, че конфликтът е свързан с ограничаване на производството на ядрено оръжие.

Никой няма полза от поява на нова ядрена сила на тази планета, категоричен бе лидерът на СДС.

"Действията от страна на САЩ и Израел са успешни. Голяма част от ПВО на Иран е елиминирана, голяма част от военноморския флот е извадена от строя. Дано този конфликт приключи час по-скоро", коментира Христов.

"Чуваме упреци, че сме с изчерпано доверие и не трябва да работим. ПП-ДБ внася постоянно закони и искат да бъдат подкрепени от парламент с изчерпано доверие. Ние не искаме да стоим в този парламент, след като за тях е нелегитимен. Парламентът е постоянно действащ, но това не дава право да разглеждаме въпроси и да приемаме закони в последния момент", обясни депутатът.

"Дългото забавяне бе свързано с това, че имаше съдебен спор между г-н Гюров и БНБ, а той вече е подал оставка. По силата на закона той няма право да се върне и тази позиция е легално свободна", посочи още Христов.

Лидерът на СДС призна, че е изненадан на снимката на Румен Радев с Живко Тодоров, но не очаквам кметът да се присъедини към проекта на президента (2017-2026 г.)

Христов изтъкна, че в ГЕРБ-СДС има мобилизация за увеличаване на резултата на изборите.

"Има много време до изборите. Хората на Радев да не тръгват с толкова голяма кошница за ягоди в гората. Приказките за 121 депутати са невъзможни и неизпълними", убеден е депутатът.

За финал Христов съобщи, че ще бъде водач на листи на предсрочния вот.


България
Оценка 4.7 от 10 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Последния Софиянец

    1 2 Отговор
    И защо?

    Коментиран от #5

    22:41 04.03.2026

  • 2 аман

    3 1 Отговор
    от п у н дяци

    22:42 04.03.2026

  • 3 Пич

    5 0 Отговор
    Този се доказа като върховен идиот, с това умотворение !!! Че кой напада завладяна държава бе, аланколу...?!

    22:42 04.03.2026

  • 4 Делю Хайдутин

    4 0 Отговор
    Човека партия ще води листи.ха ха ха

    22:43 04.03.2026

  • 5 Последния черпак

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Защото имам 17 ресторанта и ще ги посрещна с хляб и сол. Защото съм търтей и ми харесва съдружника ми да върти ресторантите, заедно с жена ми и дъщеря ми.

    22:44 04.03.2026

  • 6 Аятолах И Инджи

    5 0 Отговор
    Сигурен ли си?!

    Коментиран от #10

    22:46 04.03.2026

  • 7 Готов за бой

    0 3 Отговор
    Само мухльовците ги е шубе от война 👊

    22:49 04.03.2026

  • 8 натка патка

    1 0 Отговор
    И аз им вярвам. Има си хас. Таквиз корифеи.

    22:50 04.03.2026

  • 9 Абе те тебе ще питат

    3 0 Отговор
    Кърлеж в г.....за на тиквата

    22:53 04.03.2026

  • 10 🤣🤣🤣🤣🤣

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Аятолах И Инджи":

    🤣🤣🤣🤣🤣

    22:55 04.03.2026

  • 11 Никой

    1 0 Отговор
    Ся, как да не му вервам на тоа?
    Ми лидер на сдс е човекът, не е некъв фигурант.

    22:59 04.03.2026

  • 12 Боруна Лом

    1 0 Отговор
    АБЕ ТЪПАН ГРОЗЕН....

    23:02 04.03.2026

  • 13 Няма по - жалък

    1 0 Отговор
    От тоя кърлеж.Нз вече колко години медитира на гърба на бойо..... Ейййййй голяма работа е да си човек- партия 😂😂😂

    23:09 04.03.2026

  • 14 боко

    1 0 Отговор
    Да не го шляпа тоя ,че го хрантути толкова години вече.Гледам добре се е поугоил.

    23:12 04.03.2026

  • 15 Кабакрадев

    1 0 Отговор
    Бед..няк си, в сравне..ние с кмет от ГЕПИ.

    23:15 04.03.2026

  • 16 Горски

    1 0 Отговор
    Ти кой беше, че се изгуби в прегръдката на Буда?

    23:17 04.03.2026

  • 17 Никой не напада тоалетна

    0 0 Отговор
    До и да е с размерите на държава🤣🤣🤣🤣🤣

    23:34 04.03.2026

