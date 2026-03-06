Новини
Времето днес, прогноза за петък, 6 март: Предимно облачно, слаб дъжд на изток следобед

Максималните температури ще са между 13 и 18°, в София – около 14

През нощта облачността от северозапад ще продължи да намалява. Значителна ще е над южните и източните райони, където все още на места ще превалява.

В равнинната част от страната, ще бъде мъгливо, или с ниска слоеста облачност. Минималните температури ще бъдат между 0 и 5°, в София – около 2, а максималните между 13 и 18°, в София – около 14, по Черноморието между 10 и 13°.

През деня предимно значителна ще е облачността над източните райони и там на отделни места в следобедните часове ще превали слаб дъжд. В останалата част от страната ще е слънчево.

В планините ще преобладава слънчево време, с временни увеличения на облачността в следобедните часове.

През почивните дни ще бъде предимно слънчево. По-късно в неделя над източните и крайните югозападни, облачността ще се увеличи, но вероятността за валежи е много малка.

В понеделник, вятърът ще е предимно умерен. Минималните температури най-често ще са между минус 3 и 2°, а максималните ще са най-ниски в понеделник - между 7 и 12, след това ще се повишат – ще достигат и надхвърлят 15°. По-ниски – до 10 ще остават по Черноморието, където ще има ниска облачност или мъгла.


  • 1 Лято

    0 0 Отговор
    Ледена епоха настана. Лъжим са чи лято иде ощи 50-60 год, 2 месеца циганско селско бедно-Бг лято - забавно

    02:58 06.03.2026

  • 2 Име

    0 0 Отговор
    Хубав ден!

    03:06 06.03.2026

