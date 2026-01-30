Обявиха водещите на юбилейното 70-о издание на "Евровизия" във Виена

Юбилейното 70-о издание на конкурса Евровизия ще бъде поверено на нетрадиционно, но стратегически подбрано водещо дуо. Австрийската обществена телевизия обяви, че концертните вечери във Виена между 12 и 16 май ще бъдат водени от Виктория Сваровски и Михаел Островски. Новината бе съобщена официално по националното радио и бързо предизвика отзвук сред феновете на конкурса в цяла Европа.

32-годишната Виктория Сваровски е добре познато лице за телевизионната публика в немскоезичните страни. Макар да носи фамилията на прочутата бижутерийна династия Swarovski, тя от години гради самостоятелна кариера като телевизионна водеща, модел, дизайнер и поп изпълнител. Сваровски има опит в мащабни лайв формати и вече е доказала, че умее да съчетава сценично присъствие с прецизна работа пред камера – качества, които традиционно са решаващи за динамиката на „Евровизия“.

По-неочакваният избор е 52-годишният Михаел Островски – комедиант, театрален актьор и сценарист, който през последното десетилетие се утвърди и в киното. Известен с ироничния си стил и способността да импровизира пред публика, той се очаква да внесе по-неформален и хумористичен елемент в шоуто, балансирайки блясъка и строгостта на конкурсния формат.

Според австрийските медии изборът на това дуо е част от по-широката стратегия на организаторите да отбележат юбилейното издание с водещи, които съчетават популярност, професионализъм и ясно разпознаваем национален профил. Очаква се тазгодишната „Евровизия“ да привлече десетки милиони зрители по света, като акцентът ще бъде не само върху музикалната надпревара, но и върху телевизионното преживяване като цяло.

Интересът към конкурса у нас е допълнително засилен и от участието на България в надпреварата. Тази събота ще се проведе втория етап от селекцията за избор на артист, който да ни представи на песенния конкурс. До тук изборът е сведен до Керана и Космонавтите, Михаела Маринова, Молец, Роксана, DARA, Innerglow, MONA и Preyah. Само след ден ще разберем кой ще е нашият представител на "Евровизия", а през февруари избраникът ще представи три песни, от които публиката ще избере заветното парче.