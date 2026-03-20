Откога сме на Балканите?

Напоследък бях обвинен, в един коментар, че съм изхабил много клавиатури, за да пиша по този тема – темата за древността и дълбочината на българското културно наследство. Наистина смущаващо е, че след всичко изписано по темата, през последните години, много хора все още не знаят какво е имало на Балканите преди идването на Аспарух и основаването на българската държава. Тези пък които знаят, че преди идването на Аспарух, земите ни са били част от римската империя, за повече от шест века, не знаят какво пък е било пред това. И това е така, понеже тема за нашата дълбока древност, е оставена предимно в ръцете на независими изследователи, на патриоти и на хора с всякакви занимания, търсещи неуморно историческата истина. Някак си държавата и академичните среди все още не са готови да говорят ясно по тези въпроси. Липсва концепция, мотивация, желание, а не на последно място и смелост, която вижда се, в последните години, е присъща на малцина.
Мненията на различните изследователи, се различават по много детайли, но всички са единни в едно – за дълбоката древност на българската културна традиция, език, генетично наследство. Например аз, съм един от хората, които приемат, че действително българската държава, с това име, е била създадена през 680/681 година. Но тук не говорим, не толкова за създаване на една нова държава, а за премахване именно на това римско или латинско господство на Балканите, продължило толкова дълго време. Само че и това, не е еднопосочен и едностранен процес. От самото начало на новата ера, чак до седми век, българските земи с многомилионното си население, били неотменна част от римската, а по-късно и византийска история. Тракийските земи дали хиляди войници, работници, занаятчии, майстори и не на последно място, около дузина императори, от тракийски произход, седнали на римския престол. Но ако българската държава с това име „българска“ е на около тринадесет века, то няма да е пресилено да кажем, че формирането на българския народ е на повече от осем хиляди години, дори ако щете на тринадесет хиляди. Тоест имаме тринадесет века България, срещу сто и тридесет века български (тракийски, древнобалкански) народ.
Доказателствата за приемственост са пред очите на всички, които имат достатъчно наблюдения и познания по темата. Още от времето на епохата наречена новокаменна, следвана от каменно-медната епоха, а по-късно и бронзовата епоха, имаме многобройни артефакти, които показват поразителни сходства, с по-късни времена и епохи. Например, една глинена кана, открита при село Градешница, край Враца, представлява женска фигура, с многоцветна украса.
Антропоморфен съд от Градешница, ранен неолит; Ахинора - картина от Иван Милев
Такива фигури, които изобразяват хора, се наричат антропоморфни и са характерни за онази времена, няколко хиляди години пред Христа. Тази фигура е от времето на ранната новокаменна епоха, т.е. около шест хиляди години преди новата ера. Представя женска фигура, която е забрадена, с нещо като насечена на триъгълници забрадка. Което е още по-впечатляващо, на главата на жената са представени два големи пандантива – начелници. Такива женски начелници или прочелници са традиционна част от българската женска носия. В средната част та фигурата, там където е кръстът или коремът се виждат две правоъгълни пафти! Така наречените пафти или чапрази, са едно от най-характерните женски украшения, за женската българска носия. Те символизират преминаването на невястата във вече омъжена жена. С две думи, праисторическа фигура от село Градешница, най-вероятно изобразява женска сватбена премяна. Сватбена, понеже жената е забулена, като по време на сватба. Епохата е отдалечена на осем хиляди години от нашето време..!
Една друга впечатляваща, този път не женска, а мъжка фигурка, от времето на средната новокаменна епоха, дори не е намерила място във витрината на някои от нашите музеи!
Мъжката фигура, която датира около времето 5700 – 5200 години преди новата ера, носи калпак, с малък вдлъбнат конус в средата. Този вид калпак е характерен за областите Мизия, Тракия и Македония и е бил неотменна част от облеклото на българина допреди стотина години. Така например са изобразявани героите на писателя и хуморист Чудомир, от самия него, и в рисунките му и в неговите разкази.
Портрет на герой от Чудомир; Мъжка глинена глава, с капа - среден неолит
Много характерни елементи от типична женска народна носия виждаме във фигурките разкрити при село Орсоя, Ломско. Тези фигурки са от едно доста по-късно време, от края на бронзовата епоха. Но дори и това време е отдалечено на близо две хиляди години от времето на основаване на българската държава и на Първо българско царство. Праисторическите съдове, включително антропоморфни и зооморфни такива, както и глинените фигурки от онези времена, често имат необичайна за нас форма. Много от глинените фигури и глави, с присвити очи и издължени лица, дори извикват днес представата за „извънземни“, но това е само на пръв поглед. Внимателният анализ на тези изображения, разкрива много елементи от древното облекло и украшения на хората от онова време.
Антропоморфен съд от село Габарево, късна каменно-медна епоха
Имаме и един известен съд, който представлява „пикаещо човече“, подобен на пикаещото човече, което днес е символ на град Брюксел. Антропоморфният глинен съд на пикаещо човече е открит при село Габарево, Старозагорска област и датира от времето на късната каменно-медна епоха. Вижда се, че фигурата е обута с нещо като панталон (потури), пристегнат с дебело въже, което играе ролята на колан.
Имаме и няколко фигури на „мислители“, от територията на България и Румъния, не много различни от „Мислителя“ на френския скулптор Огюст Роден. Това обаче е един съвсем кратък поглед върху стотиците глинени и мраморни фигурки, открити по нашите земи, от онази далечна епоха, както и съдове изобразяващи хора и животни.
Глинена фигурка на "мислител" от село Драма, Ямболско, късна каменно-медна епоха
Искам да спомена имената на различни хора, който от много време търсят истината за нашия древен произход и твърде ранното формиране на българския народ, тук на Балканите. Въпреки че тези хора понасят много критика, понякога и заслужена, включително и аз, ние всички продължаваме да търсим истинските причини и процеси в нашето историческо развитие и в нашата хилядолетна история. Това са хора като Александра Делова, Ангел Щапаров, Иван Симеонов, Иван Стаменов, Илиян Йорданов, Ирена Янчева, Любомир Цонев, Мартин Константинов, Павел Серафимов, Петко Атанасов, Славян Стоянов и много други, които виждаме, че официалната българската история трябва да бъде преосмислена, а в не малка част и пренаписана. Тогава ще намерим нашето истинско място в Европа и в глобалния свят.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Макетата са преди българите
11:27 20.03.2026
2 ?????
Сега остава да се намери и розетската плоча на тракийски, славянски, прабългарски, латински, гръцки и да проговорим пак на тракийски език.
Коментиран от #9
11:29 20.03.2026
3 Анджо
11:31 20.03.2026
4 Анджо
11:32 20.03.2026
5 Хмм
11:34 20.03.2026
6 Мнение
11:34 20.03.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Калъчева
Коментиран от #11, #12, #18
11:38 20.03.2026
9 Анджо
До коментар #2 от "?????":Тракийският език е Български. Никое не сме се наричали Траки , така са ни викали другите народи.
11:45 20.03.2026
10 Механик
Та ние не знаем със сигурност какво е ставало вчера, че чак до 13000 години назад ли?
Историята е мръсна и продажна жена (умишлено не споменавам точната дума, че тука много трият). Тя (историята) е готова да преспи с всеки силен на деня и дарави каквото той иска. Правила го е, прави го и ще го прави.
Дори да се изобрети машина на времето, пак не можем да сме сигурни, защото тоя дето пътува с нея и се връща да ни разкаже, и той хляб яде. А докато човека има нужда от хляб, за да живее, до тогава човека ще служи на по-силния от който зависи хляба му.
На мен, като българин ми се иска да сме древна и могъща култура, но като гледам културата на повечето от нас, все ми се струва, че може да сме древна, ама не сме култура.
Коментиран от #13, #14
11:47 20.03.2026
11 Анджо
До коментар #8 от "Калъчева":Добре де, той го е написал по възможно по кратко и повода е,че някой го критикува.
11:47 20.03.2026
12 Пич
До коментар #8 от "Калъчева":Браво Калъчева, браво ! Не само съм впечатлен, а съм приятно изненадан ! Пише го в "Джагфар Тарихъ"!
11:47 20.03.2026
13 Анджо
До коментар #10 от "Механик":Всичко се знае или се крие. Защото ако излезне цялата истина трябва да пренапишат историята. Гръцката митология е Българска, но след освобождението от турско на гърците , всичко им преписват на тях.
Коментиран от #19
11:52 20.03.2026
14 Калъчева
До коментар #10 от "Механик":Ти може да не знаеш, защото нямаш системно мислене. Но древните мъдреци и жреците като първи сред тях са знаели. А ти с италианския си ник не си го разбрал, въпреки че си се преименувал, не си логичен да установиш съм чрез себе си, как са протичали нещата холядолетия назад. Не си мисли, че си по-умен от онези хора. Ония са знаели цялата си история наизуст, нещо което е усвоено от аедите като Омир и са го пеели на празници и тържества с тамбура в ръка на галфоните с вино в ръка.
12:03 20.03.2026
15 Оти да се лажеме?
Не знам дали изобщо ще доживеем момента когато вече ще бъдат готови. Вече 35 години откак не съществува СССР, но все още в учебните ни заведения на всички нива продължава да се преподава българска история, но не тази писана от историци като Херодот и деруги антични или средновековни автори, писмени сведения от които има все още в изобилие въпреки огромните усилия и желание от различни среди да бъдат унишожени. За сметка на това се преподава историята писана на коляно в Москва и други европейнски столици не от историци, а най вече от политици след 17-ти век. Само за сравнение ще посоча един цитат на Йоан Малала, византийски летописец, живял повече от век преди Аспарух, от сирийски произход. Роден οκоло 491 година в Антиохия. Умира през 578 година в Константинопол. Текста е от ГИБИ, том 2, стр. 206. Издание на БАН 1958 г. Въпросния том е наличен онлайн.
цитат: "— И така споменатият Ахил заминал заедно с Атридите, като водел своя собствена войска от три хиляди души, наричани тогава мирмидонци, а сега българи."
И това не го пише българин, а византиец цял век и половина преди създаване на Дунавска България. От къде изобщо е чувал названието българи, които според официалната историография за първи път пристигат от центрана Азия чак втората половина на 7-ми век на Балканите, че и ги свързва дори с участие още в Троянската война водена окло 12 века преди Христа?
12:05 20.03.2026
16 Северна Тангента...пардон...Македония
12:08 20.03.2026
17 Нека да пиша
12:08 20.03.2026
18 Една корекция
До коментар #8 от "Калъчева":ПисменостИ е имало дори преди много хиляди години. Само че ние не сме ги разчели . Само един пример: В пещерата Магура има надпис на хиляди години, на неизвестен език и в него намираме 27 от буквите от нашата азбука.
Коментиран от #20
12:12 20.03.2026
19 Дааа....
До коментар #13 от "Анджо":И за това откритото селище на 8000 години в Слатина не беше проучено,а направо УНИЩОЖИХА културните пластове за да прокарат ул. Асен Йорданов и МЕТРОТО !
За това гърците ще имат история ,а ние не заслужено ще се срамуваме, че сме БЪЛГАРИ !!!
12:18 20.03.2026
20 Калъчева
До коментар #18 от "Една корекция":Разбира се. Така е. Но ставаше дума за писменост и носители, които да поемат голям обем думи, т.е. стотици страници по днешно му, разбираш ме, нали?
12:26 20.03.2026
21 Напиши коментар
Коментиран от #22
12:43 20.03.2026
22 Стига с тези смешки!
До коментар #21 от "Напиши коментар":Всеки е свободен да вярва в каквото реши. Един вярва в Дядо Коледа, друг в Баба Яга, трети в Бог, но това си е строго индивидуално и не означава, че всички са длъжни да споделят съдбата си с останалите. В случая не говорим за такива като теб, потомци на смесени (буламачи или както там си го наричате) или азиатски късни пришълци, а за коренни българи от балкански произход.
12:50 20.03.2026
23 Писаното е истина
- Къде е най-древната България? Истината ще ви шокира! -
Изложеното е с факти - тук сме на Балканите, по точно Мизия, много преди римската империя и много преди това.
12:50 20.03.2026
24 Ха ХаХа
Направили държава до първи братовчед всички министри.
Дошъл Константин Погонат да види тези варвари.
Като видял тези камикадзе казал...отивам в Месембрия на бани защото кракът.ме заболя.
Оставете ги тези варвари и не се занимавайте с тях
12:55 20.03.2026
25 Пенсионерка
Коментиран от #27
12:55 20.03.2026
26 Пенсионерка
12:57 20.03.2026
27 Интересно
До коментар #25 от "Пенсионерка":Превзе ли това страшилище Византия.
Защо българските принцове учеха в Магнаурската школа.
Защо Борис 1 вади очите на сина си Владимир и избива 50 Тангристки родове.
След това въвежда Византийската религия и писменност.
Кирил и Методий са синове на Византийски велможа.
От 32 букви 24 са гръцки.
Културата на онзи свят е Византия, благодарение на която българските монголоиди на които Монголското куче Тангра е Бог се облагородяват
13:04 20.03.2026