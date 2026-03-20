Откога сме на Балканите?

20 Март, 2026 11:23

Андрей Киряков Андрей Киряков археолог

Напоследък бях обвинен, в един коментар, че съм изхабил много клавиатури, за да пиша по този тема – темата за древността и дълбочината на българското културно наследство. Наистина смущаващо е, че след всичко изписано по темата, през последните години, много хора все още не знаят какво е имало на Балканите преди идването на Аспарух и основаването на българската държава. Тези пък които знаят, че преди идването на Аспарух, земите ни са били част от римската империя, за повече от шест века, не знаят какво пък е било пред това. И това е така, понеже тема за нашата дълбока древност, е оставена предимно в ръцете на независими изследователи, на патриоти и на хора с всякакви занимания, търсещи неуморно историческата истина. Някак си държавата и академичните среди все още не са готови да говорят ясно по тези въпроси. Липсва концепция, мотивация, желание, а не на последно място и смелост, която вижда се, в последните години, е присъща на малцина.

Мненията на различните изследователи, се различават по много детайли, но всички са единни в едно – за дълбоката древност на българската културна традиция, език, генетично наследство. Например аз, съм един от хората, които приемат, че действително българската държава, с това име, е била създадена през 680/681 година. Но тук не говорим, не толкова за създаване на една нова държава, а за премахване именно на това римско или латинско господство на Балканите, продължило толкова дълго време. Само че и това, не е еднопосочен и едностранен процес. От самото начало на новата ера, чак до седми век, българските земи с многомилионното си население, били неотменна част от римската, а по-късно и византийска история. Тракийските земи дали хиляди войници, работници, занаятчии, майстори и не на последно място, около дузина императори, от тракийски произход, седнали на римския престол. Но ако българската държава с това име „българска“ е на около тринадесет века, то няма да е пресилено да кажем, че формирането на българския народ е на повече от осем хиляди години, дори ако щете на тринадесет хиляди. Тоест имаме тринадесет века България, срещу сто и тридесет века български (тракийски, древнобалкански) народ.

Доказателствата за приемственост са пред очите на всички, които имат достатъчно наблюдения и познания по темата. Още от времето на епохата наречена новокаменна, следвана от каменно-медната епоха, а по-късно и бронзовата епоха, имаме многобройни артефакти, които показват поразителни сходства, с по-късни времена и епохи. Например, една глинена кана, открита при село Градешница, край Враца, представлява женска фигура, с многоцветна украса.

Антропоморфен съд от Градешница, ранен неолит; Ахинора - картина от Иван Милев

Такива фигури, които изобразяват хора, се наричат антропоморфни и са характерни за онази времена, няколко хиляди години пред Христа. Тази фигура е от времето на ранната новокаменна епоха, т.е. около шест хиляди години преди новата ера. Представя женска фигура, която е забрадена, с нещо като насечена на триъгълници забрадка. Което е още по-впечатляващо, на главата на жената са представени два големи пандантива – начелници. Такива женски начелници или прочелници са традиционна част от българската женска носия. В средната част та фигурата, там където е кръстът или коремът се виждат две правоъгълни пафти! Така наречените пафти или чапрази, са едно от най-характерните женски украшения, за женската българска носия. Те символизират преминаването на невястата във вече омъжена жена. С две думи, праисторическа фигура от село Градешница, най-вероятно изобразява женска сватбена премяна. Сватбена, понеже жената е забулена, като по време на сватба. Епохата е отдалечена на осем хиляди години от нашето време..!

Една друга впечатляваща, този път не женска, а мъжка фигурка, от времето на средната новокаменна епоха, дори не е намерила място във витрината на някои от нашите музеи!

Мъжката фигура, която датира около времето 5700 – 5200 години преди новата ера, носи калпак, с малък вдлъбнат конус в средата. Този вид калпак е характерен за областите Мизия, Тракия и Македония и е бил неотменна част от облеклото на българина допреди стотина години. Така например са изобразявани героите на писателя и хуморист Чудомир, от самия него, и в рисунките му и в неговите разкази.

Портрет на герой от Чудомир; Мъжка глинена глава, с капа - среден неолит

Много характерни елементи от типична женска народна носия виждаме във фигурките разкрити при село Орсоя, Ломско. Тези фигурки са от едно доста по-късно време, от края на бронзовата епоха. Но дори и това време е отдалечено на близо две хиляди години от времето на основаване на българската държава и на Първо българско царство. Праисторическите съдове, включително антропоморфни и зооморфни такива, както и глинените фигурки от онези времена, често имат необичайна за нас форма. Много от глинените фигури и глави, с присвити очи и издължени лица, дори извикват днес представата за „извънземни“, но това е само на пръв поглед. Внимателният анализ на тези изображения, разкрива много елементи от древното облекло и украшения на хората от онова време.

Антропоморфен съд от село Габарево, късна каменно-медна епоха

Имаме и един известен съд, който представлява „пикаещо човече“, подобен на пикаещото човече, което днес е символ на град Брюксел. Антропоморфният глинен съд на пикаещо човече е открит при село Габарево, Старозагорска област и датира от времето на късната каменно-медна епоха. Вижда се, че фигурата е обута с нещо като панталон (потури), пристегнат с дебело въже, което играе ролята на колан.

Имаме и няколко фигури на „мислители“, от територията на България и Румъния, не много различни от „Мислителя“ на френския скулптор Огюст Роден. Това обаче е един съвсем кратък поглед върху стотиците глинени и мраморни фигурки, открити по нашите земи, от онази далечна епоха, както и съдове изобразяващи хора и животни.

Глинена фигурка на "мислител" от село Драма, Ямболско, късна каменно-медна епоха

Искам да спомена имената на различни хора, който от много време търсят истината за нашия древен произход и твърде ранното формиране на българския народ, тук на Балканите. Въпреки че тези хора понасят много критика, понякога и заслужена, включително и аз, ние всички продължаваме да търсим истинските причини и процеси в нашето историческо развитие и в нашата хилядолетна история. Това са хора като Александра Делова, Ангел Щапаров, Иван Симеонов, Иван Стаменов, Илиян Йорданов, Ирена Янчева, Любомир Цонев, Мартин Константинов, Павел Серафимов, Петко Атанасов, Славян Стоянов и много други, които виждаме, че официалната българската история трябва да бъде преосмислена, а в не малка част и пренаписана. Тогава ще намерим нашето истинско място в Европа и в глобалния свят.


  • 1 Макетата са преди българите

    3 3 Отговор
    .........

    11:27 20.03.2026

  • 2 ?????

    6 7 Отговор
    "Тоест имаме тринадесет века България, срещу сто и тридесет века български (тракийски, древнобалкански) народ." - древните укри ряпа да ядат.
    Сега остава да се намери и розетската плоча на тракийски, славянски, прабългарски, латински, гръцки и да проговорим пак на тракийски език.

    Коментиран от #9

    11:29 20.03.2026

  • 3 Анджо

    5 2 Отговор
    Браво. Много точни данни е дал. Има и още, примерно за богатите се говори още преди новата ера, това са го писали не Българи а други историци. Само календара ни е поне на 8000 години. Вече има много доказателства, че Ромската империя е създадена от Българите.

    11:31 20.03.2026

  • 5 Хмм

    7 3 Отговор
    винаги сме били на Балканите, имаме ДНК-то на траките по изследвания на тракийските гробници, когато Рим завладява тракийските земи, свободолюбивите траки напускат своите земи и през Анадола, Сирия, Русия се връщат отново в днешните български земи

    11:34 20.03.2026

  • 6 Мнение

    0 12 Отговор
    За съжаление българите са окупирали земите на тракийци и римляни

    11:34 20.03.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Калъчева

    4 2 Отговор
    Г-н Киряков, един изследовател Валентин Вътов е написал няколко книги отпреди 7-8 години, има няколко предавания в ютуб и прогърмя света, че първата държава в света Идел е на българите на река Волга, 14953 г. пр.н.е. Тези българи са сродни с българите-траки на Блаканите вследствие множество вазимни миграции. Още ли не си прочел нещо от него, не си гледал нещо от него? Там има много истини и никой сериозен историк не е посмял да го отрече, просто защото са се продали на историческото глобалистко задкулисие, знаят това и ги и срам да си го признаят, че са продажници. Археологията само е материално доказателство за някакво население, което според изворите се самоопределя за българи. Но това не го пише на никое гърне и камък, защото не е имало писменост. Но се е знаело от жреците и се е предавало от поколение на поколение.

    Коментиран от #11, #12, #18

    11:38 20.03.2026

  • 9 Анджо

    9 1 Отговор

    До коментар #2 от "?????":

    Тракийският език е Български. Никое не сме се наричали Траки , така са ни викали другите народи.

    11:45 20.03.2026

  • 10 Механик

    8 1 Отговор
    "Истината е някъде там" се казваше в един филм. Но къде е това там, и колко тазиистина е истина, това е друг въпрос.
    Та ние не знаем със сигурност какво е ставало вчера, че чак до 13000 години назад ли?
    Историята е мръсна и продажна жена (умишлено не споменавам точната дума, че тука много трият). Тя (историята) е готова да преспи с всеки силен на деня и дарави каквото той иска. Правила го е, прави го и ще го прави.
    Дори да се изобрети машина на времето, пак не можем да сме сигурни, защото тоя дето пътува с нея и се връща да ни разкаже, и той хляб яде. А докато човека има нужда от хляб, за да живее, до тогава човека ще служи на по-силния от който зависи хляба му.
    На мен, като българин ми се иска да сме древна и могъща култура, но като гледам културата на повечето от нас, все ми се струва, че може да сме древна, ама не сме култура.

    Коментиран от #13, #14

    11:47 20.03.2026

  • 11 Анджо

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Калъчева":

    Добре де, той го е написал по възможно по кратко и повода е,че някой го критикува.

    11:47 20.03.2026

  • 12 Пич

    2 1 Отговор

    До коментар #8 от "Калъчева":

    Браво Калъчева, браво ! Не само съм впечатлен, а съм приятно изненадан ! Пише го в "Джагфар Тарихъ"!

    11:47 20.03.2026

  • 13 Анджо

    6 0 Отговор

    До коментар #10 от "Механик":

    Всичко се знае или се крие. Защото ако излезне цялата истина трябва да пренапишат историята. Гръцката митология е Българска, но след освобождението от турско на гърците , всичко им преписват на тях.

    Коментиран от #19

    11:52 20.03.2026

  • 14 Калъчева

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Механик":

    Ти може да не знаеш, защото нямаш системно мислене. Но древните мъдреци и жреците като първи сред тях са знаели. А ти с италианския си ник не си го разбрал, въпреки че си се преименувал, не си логичен да установиш съм чрез себе си, как са протичали нещата холядолетия назад. Не си мисли, че си по-умен от онези хора. Ония са знаели цялата си история наизуст, нещо което е усвоено от аедите като Омир и са го пеели на празници и тържества с тамбура в ръка на галфоните с вино в ръка.

    12:03 20.03.2026

  • 15 Оти да се лажеме?

    5 1 Отговор
    "...държавата и академичните среди все още не са готови да говорят ясно по тези въпроси."

    Не знам дали изобщо ще доживеем момента когато вече ще бъдат готови. Вече 35 години откак не съществува СССР, но все още в учебните ни заведения на всички нива продължава да се преподава българска история, но не тази писана от историци като Херодот и деруги антични или средновековни автори, писмени сведения от които има все още в изобилие въпреки огромните усилия и желание от различни среди да бъдат унишожени. За сметка на това се преподава историята писана на коляно в Москва и други европейнски столици не от историци, а най вече от политици след 17-ти век. Само за сравнение ще посоча един цитат на Йоан Малала, византийски летописец, живял повече от век преди Аспарух, от сирийски произход. Роден οκоло 491 година в Антиохия. Умира през 578 година в Константинопол. Текста е от ГИБИ, том 2, стр. 206. Издание на БАН 1958 г. Въпросния том е наличен онлайн.
    цитат: "— И така споменатият Ахил заминал заедно с Атридите, като водел своя собствена войска от три хиляди души, наричани тогава мирмидонци, а сега българи."
    И това не го пише българин, а византиец цял век и половина преди създаване на Дунавска България. От къде изобщо е чувал названието българи, които според официалната историография за първи път пристигат от центрана Азия чак втората половина на 7-ми век на Балканите, че и ги свързва дори с участие още в Троянската война водена окло 12 века преди Христа?

    12:05 20.03.2026

  • 16 Северна Тангента...пардон...Македония

    3 1 Отговор
    Не хареса тази новина

    12:08 20.03.2026

  • 17 Нека да пиша

    2 3 Отговор
    Питат роми ,от кога сте тук. От хан Аспарух 681 г.,с нас дойде и Лили Иванова.

    12:08 20.03.2026

  • 18 Една корекция

    5 0 Отговор

    До коментар #8 от "Калъчева":

    ПисменостИ е имало дори преди много хиляди години. Само че ние не сме ги разчели . Само един пример: В пещерата Магура има надпис на хиляди години, на неизвестен език и в него намираме 27 от буквите от нашата азбука.

    Коментиран от #20

    12:12 20.03.2026

  • 19 Дааа....

    4 0 Отговор

    До коментар #13 от "Анджо":

    И за това откритото селище на 8000 години в Слатина не беше проучено,а направо УНИЩОЖИХА културните пластове за да прокарат ул. Асен Йорданов и МЕТРОТО !
    За това гърците ще имат история ,а ние не заслужено ще се срамуваме, че сме БЪЛГАРИ !!!

    12:18 20.03.2026

  • 20 Калъчева

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "Една корекция":

    Разбира се. Така е. Но ставаше дума за писменост и носители, които да поемат голям обем думи, т.е. стотици страници по днешно му, разбираш ме, нали?

    12:26 20.03.2026

  • 21 Напиши коментар

    0 1 Отговор
    Много е благо, да си препишем историята на цялата тракийска група от племена, за наша, но българите, не сме автохтонното население, на тези земи. Арабите дошли в Египет, дали са наследници на древните египтяни? Българите дошли на Балканите, (са смесица от племена); траките на Балканите,( са смесица от племена); славяните( са смесица от племена). Траките/елините по нашите земи, няма как да са се изселили изцяло от земите, които завладяват българите, както не са се изселили и славяните, които остават и охраняват. Дори за тракийските овчари се е пишело, че и по време на война, са нямали страх да преминават със стадата си , едва ли са оставили зелените пасища, в тогавашната България. Така, че имаме някаква смесица и с траки, но освен българи, славяни и траки, има още други племена които идват в България и намират убежище. Населението ни, е една голяма смесица от племена. По времето на хановете/кановете, управниците ни са имали, най-честа кръв. После, през средновековието, има много уговорени бракове, типично и за цяла Европа.

    Коментиран от #22

    12:43 20.03.2026

  • 22 Стига с тези смешки!

    2 0 Отговор

    До коментар #21 от "Напиши коментар":

    Всеки е свободен да вярва в каквото реши. Един вярва в Дядо Коледа, друг в Баба Яга, трети в Бог, но това си е строго индивидуално и не означава, че всички са длъжни да споделят съдбата си с останалите. В случая не говорим за такива като теб, потомци на смесени (буламачи или както там си го наричате) или азиатски късни пришълци, а за коренни българи от балкански произход.

    12:50 20.03.2026

  • 23 Писаното е истина

    2 0 Отговор
    Изгледайте това:
    - Къде е най-древната България? Истината ще ви шокира! -

    Изложеното е с факти - тук сме на Балканите, по точно Мизия, много преди римската империя и много преди това.

    12:50 20.03.2026

  • 24 Ха ХаХа

    1 1 Отговор
    Имало едно време едно крадливо монголско племе.След като нямало какво да се краде тръгнало да търси нови територии за крадене.Така дошли зад Дунав и породили кратките славянски племена.
    Направили държава до първи братовчед всички министри.
    Дошъл Константин Погонат да види тези варвари.
    Като видял тези камикадзе казал...отивам в Месембрия на бани защото кракът.ме заболя.
    Оставете ги тези варвари и не се занимавайте с тях

    12:55 20.03.2026

  • 25 Пенсионерка

    0 0 Отговор
    Не умеем да се представяме пред света . Дали от вменено подчиненост, от комплекси или просто от “неможене”. Имах възможност да посетя прословутия Британски музей. Исках да видя “ Четвероевангелието..” в оригинал, но се оказа, че то се съхранява в библиотеката на музея. Нарочно разгледах експозиции Европа10 000 преди Хр. и до 1100след Хр. Нищо не видях за траки, България на три морета, писменост, азбука… нищо. Неща, с които се гордеем! Само малко за Византия. Има рисунка и накити на Теодора, императрица. Но не се споменава, че е българка и България е била страшилище за Византия. Много ми е чудно… Или от не добри чувства или районът не е представлявал интерес за тогавашните британски пътешественици. А ние днес им се кланяме, едва ли не. Български историци, подемайте патриотична кампания. Има място и нужда сега.

    Коментиран от #27

    12:55 20.03.2026

  • 26 Пенсионерка

    0 0 Отговор
    Подобна глинена фигурка има в БМ, тя е обявена като “ първата еротична прегръдка” ?!.

    12:57 20.03.2026

  • 27 Интересно

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "Пенсионерка":

    Превзе ли това страшилище Византия.
    Защо българските принцове учеха в Магнаурската школа.
    Защо Борис 1 вади очите на сина си Владимир и избива 50 Тангристки родове.
    След това въвежда Византийската религия и писменност.
    Кирил и Методий са синове на Византийски велможа.
    От 32 букви 24 са гръцки.
    Културата на онзи свят е Византия, благодарение на която българските монголоиди на които Монголското куче Тангра е Бог се облагородяват

    13:04 20.03.2026