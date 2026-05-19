Днес обявяват носителя на „Букър“ за 2026 г., българската писателка Рене Карабаш е сред номинираните

19 Май, 2026 13:59 761 14

Рене Карабаш с романа си „Остайница“ е в краткия списък за международната награда "Букър"

Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Международната награда „Букър“ за 2026 г. ще бъде връчена на церемония в „Тейт модърн“ в Лондон. Победителят ще бъде обявен от председателя на журито за 2026 г., писателката Наташа Браун, между 22:00 и 22:30 ч. местно време (00:00 и 00:30 ч. българско време на 20 май). Събитието ще може да се наблюдава онлайн в YouTube, съобщават организаторите на конкурса в своя официален сайт, предава БТА.

Тази година сред номинираните за отличието е и писателката Рене Карабаш с романа си „Остайница“, преведен на английски език от Изидора Анжел. Това е вторият български роман, включен в краткия списък за „Букър", след като „Времеубежище“ на Георги Господинов в превод на Анджела Родел, който спечели наградата през 2023 година.

Сред другите номинирани произведения тази година са още The Nights Are Quiet in Tehran на Шейда Базяр, The Director на Даниел Келман, On Earth As It Is Beneath на Ана Паула Мая, The Witch на Мари Н Диай и Taiwan Travelogue на Ян Шуан-цзъ.

Тази година в конкурса участваха 128 книги, преведени на английски език и издадени във Великобритания и/или Ирландия през последните 12 месеца. От тях журито избра 13, т.нар. дълъг списък, от който впоследствие бяха определени шестте книги в т.нар. кратък списък.

Победителят получава 50 000 британски лири (57 366 евро), които се поделят по равно между автора и преводача. Останалите произведения, попаднали в краткия списък, получават по 5000 британски лири (5736 евро), които също се поделят по равно между автора и преводача.

Рене Карабаш, чието истинско име е Ирена Иванова, е родена през 1989 г. Тя е поет, писател, сценарист и драматург. Основател и организатор е на академията за писатели „Заешка дупка“. За романа си „Остайница“ получи националната литературна награда „Елиас Канети“, номинация за Роман на годината от Националния дарителски фонд „13 века България“ и литературна награда „Перото“. Книгата е преведена на 15 езика, като бразилското му издание го превръща в първия български роман, който излиза в тази южноамериканска страна.

В края на 2023 г. Мари Врина-Николов печели с превода си на „Остайница” на френски език наградата на френския PEN клуб. Същата година английският превод на Изидора Анжел бе отличен с наградата Gulf Coast Translation Prize в САЩ, а в началото на 2025 г. – с престижната награда HEIM на американския PEN клуб. Романът е номиниран и за шведската литературна награда Prisma. „Остайница“ е включен в класацията „21 най-добри предстоящи книги на 2026“ на Service 95, литературния книжен клуб на певицата Дуа Липа.

„Това е знак, че българският език и българската литература са все по-живи и по-живи от всякога. Надявам се да продължаваме в бъдеще все по-често да виждаме български писатели, номинирани за подобни големи литературни награди“, каза Рене Карабаш пред БТА на 31 март, минути след като бе обявено, че романът ѝ „Остайница“ е в краткия списък за международната награда „Букър".


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    21 1 Отговор
    Рене Карабаш е типично българско име.

    Коментиран от #10

    14:03 19.05.2026

  • 2 честен ционист

    10 1 Отговор
    Коя нормална жена би писала под псевдонима "черна глава"? Още повече, когато името й буквално значи "мир".

    14:06 19.05.2026

  • 3 Ква българка е тази?

    13 1 Отговор
    Чиба, куче

    14:08 19.05.2026

  • 4 асд

    6 0 Отговор
    Рене Карабаш, чието истинско име е Ирена Иванова

    14:35 19.05.2026

  • 5 Трол

    4 1 Отговор
    Дали си има гадже?

    14:40 19.05.2026

  • 6 Mими Кучева🐕‍🦺

    7 0 Отговор
    Тая да не от бангарангите?🦧🦍🤣🦍🦧

    14:43 19.05.2026

  • 7 знаем ги тия

    7 0 Отговор
    букъри. За боклука, хабят хартията, това ли им е зеленото дее ва и неможачите

    14:45 19.05.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Успех

    0 8 Отговор
    Е не, имайте милост към рус0р0бите!!! Ако и там българка спечели награда, това просто ще ги довърши.... утре ще има инфаркти!!!

    Коментиран от #14

    14:56 19.05.2026

  • 10 Няма такъв резил

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Неук си! Сигурно си мислиш, че Ран Босилек се казва Ран ?

    14:58 19.05.2026

  • 11 Интересно

    1 2 Отговор
    Раздвоен съм.
    Как може да няма 300 коментара под новина, подобна на печеленето на Евровизия?
    Как може да си мислите, че Рене Карабаш е истинско име? Чували ли сте за артистичен псевдоним?

    Коментиран от #12

    15:06 19.05.2026

  • 12 Защото

    3 0 Отговор

    До коментар #11 от "Интересно":

    Соросоидните жълтопаветни тролове са продуктово позиционирани

    15:19 19.05.2026

  • 13 Още бангарангане

    1 0 Отговор
    Рене Карабаш е особено българско име. Повърнах!

    15:19 19.05.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.