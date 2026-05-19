Генералният директор на БНТ и министърът на културата започнаха срещите за „Евровизия 2027“

19 Май, 2026 12:01 889 28

И двамата изразиха готовност работата по организацията на "Евровизия 2027" да започне възможно най-бързо

Снимка: БНТ
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Генералният директор на БНТ Милена Милотинова и министърът на културата Евтим Милошев проведоха вчера първата си оперативна среща във връзка с „Евровизия“. След убедителната победа на България на международния конкурс, страната ни предстои да бъде домакин през 2027 г.

„Спечелването на „Евровизия“ ни задължава да надграждаме. Ние трябва да се представим на ниво по време на домакинството и БНТ ще разчита на всички институции, които могат да помогнат. Затова започнах разговорите още в неделя по телефона от Виена наред с приемането на поздравленията за победата“, каза Милена Милотинова.

По време на срещата министър Милошев се ангажира, че още тази седмица Министерският съвет заедно с БНТ ще започне създаването на организация за домакинството на България и подкрепата на обществената телевизия като основен организатор на домакинството на „Евровизия“.

Предвижда се да бъдат включени всички институции и ведомства, свързани с провеждането на международния песенен конкурс у нас. Този процес ще включва избор на място, определяне на финансиране, логистика, финансиране, маркетинг и реклама, телевизионна реализация, организация на съпътстващи събития, туристическа инфраструктура и много други.

„Работата по тази мащабна дейност трябва да започне възможно най-бързо“, каза в заключение министърът на културата Евтим Милошев.


  • 1 честен ционист

    5 12 Отговор
    Добре че беше Милотинова да договори наградата с братски Израел, иначе Дара можеше и да не се класира за финала.

    12:04 19.05.2026

  • 2 Политкоректен

    7 5 Отговор
    Правилно е подготовката да започне отсега. Изискванията на ЕБУ са доста високи, а тук не е Виена. Целият регион от летището до залата изглежда мизерно. А ще се изсипят поне 10 000 души делегации от десетки държави. Трябва да има пресцентър за минимум 1500 журналисти. Без да броим хилядите фенове на събитието. Залата трябва да бъде освободена за поне 8 седмици и да побира минимум 10 000 зрители. Да не говорим за техническия екип и 3500 тона с апаратура. Не на последно място трябва да се осигурят стотици киловати електроенергия за 8500 лед светлини. Има и редица официални церемонии като тази на тюркоазения килим. Не е шега работа.

    Коментиран от #5, #27

    12:06 19.05.2026

  • 3 Исторически факти

    5 0 Отговор
    Дела трябват, дела , другари...

    12:06 19.05.2026

  • 4 Мистър Кеш

    14 1 Отговор
    "организация за домакинството на България" Още комисии и агенции, а българинът да затяга коланите.

    12:06 19.05.2026

  • 5 др Гей Билтс

    8 4 Отговор

    До коментар #2 от "Политкоректен":

    Сметки без кръчмар. Хантавирусът слага край на тоя фалшив конкурс.

    12:10 19.05.2026

  • 6 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    7 1 Отговор
    ДА ГО БАНГАРАНГА ТЕТАТРИТЕ И ДРУГИТЕ КУЛТУРНИ ИНСТИТУЦИИ
    .....,
    ВРЕМЕ Е ЗА КАНАЛЕТО :)

    12:13 19.05.2026

  • 7 Тиме, ква спирала ползваш

    12 1 Отговор
    Демек, само пари ще се похарчат за нищо 😀

    12:14 19.05.2026

  • 8 Циркаджии

    15 0 Отговор
    Това основно вълнува народа! Жалки измекяри, лапачи на готово. Пародия на национализъм. Хляб и зрелища , и да ядат пасти нещастниците.

    12:18 19.05.2026

  • 9 Българинът няма и никога не е имал

    4 8 Отговор
    сила да се зарадва на Чуждият Успех.

    В България смятат че да поздравиш и да се зарадваш на успехът чужд успех е все едно да се лишиш от собственият си успех и чувство за значимост, това е признак за малоценност, егоцентричност, нарцисизъм, не реална преценка за нещата, чувство за мегаломания, с две думи, психологически проблем който граничи с омраза и чувство за малоценност.

    Бедни, бедни ми смехурко, защо й трябваше на Русия да освобождава и създава Държава на това шопско племе българско?

    12:20 19.05.2026

  • 10 мнение

    9 1 Отговор
    Много грозно и неприлягащо беше скачането на Милотинова. И, струва ми се, че продължава с лековатото и неподходящо държание.

    12:22 19.05.2026

  • 11 Всеки сам си преценя но липсата

    7 2 Отговор
    дори на един гроб на Възрожденец, свидетелства и е факт колко Българинът цени Свободата.

    Къде са гробовете на Левски, Ботев, и т.н., къде?

    12:29 19.05.2026

  • 12 Хора

    9 1 Отговор
    без работа и тлъсти заплати !

    12:31 19.05.2026

  • 13 Помията която продължава да

    5 1 Отговор
    се лее всекидневно от знайни и незнайни "знаменитости" е признак на липса на мярка.

    12:35 19.05.2026

  • 14 Тома

    5 1 Отговор
    Ей тези нацапаха гащите бе

    12:37 19.05.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 3483

    5 0 Отговор
    Палячото пак е цъфнал

    12:38 19.05.2026

  • 17 Лорд Минчев се втурнал да спасява

    3 2 Отговор
    Българският Народ от ЕС, Дара Бангаранга и
    Хомосексуализъм, правилно ли съм разбрал или повредата е в моят телевизор.

    12:39 19.05.2026

  • 18 С такива Спасители, врагове на

    6 2 Отговор
    България не й трябват.

    12:40 19.05.2026

  • 19 Милотинов

    5 0 Отговор
    Ще падне "усвояване на средства" !

    12:58 19.05.2026

  • 20 Без ивинение,

    6 0 Отговор
    ма вече се оакахте, досадно и пошло, то не бяха медии, президенти , политици . Нещата много , ама много говорят за ..................

    Коментиран от #23

    12:59 19.05.2026

  • 21 неутрален

    5 0 Отговор
    Казват щяло да има огромни печалби, ама защо разходите да са от държавата, т.е. от джоба на всеки човек? Приходите ще отидат в частни джобове. Ами редно е инвестицията да се вземе от частните печалби!

    13:04 19.05.2026

  • 22 Я гледай ти

    2 1 Отговор
    българчетата галасуваха за това недоразумение , избрано от натовия комунист Радев

    13:05 19.05.2026

  • 23 добавка

    3 1 Отговор

    До коментар #20 от "Без ивинение,":

    Когато на едно сатанинско сборище си провъзгласен за номер едно, това не е повод за хвалба. Напротив, твърде смущаващо е. Тези неща ги казвам, като имам предвид през годините какви се думи изписаха и какви се думи изговориха по адрес на Евровизия.

    13:18 19.05.2026

  • 24 Чума

    2 2 Отговор
    Браво! Много хубава среща! От два дни България се управлява от Дара и БНТ - 1 ! Вижте колко мъдро са го измислили организаторите на Евровизията! Когато някой спечели, той да бъде следващия домакин и празника да продължава още поне година! Иначе, какво - вземе купата, прибере се, ахо - иху два три дня, затиснат ни проблемите и става тъжно! Какво каза Дарчето че във Виена било много хубаво и иска да се върне! Е, не! Виена ще дойде тук! Браво! Само положителни новини от месец насам!

    13:25 19.05.2026

  • 25 ЕВТИН МИЛОШЕВ

    2 0 Отговор
    Халтурата евровизия му приляга идеално. На нивото но цялоно му "творчество" е.

    13:45 19.05.2026

  • 26 Не, не и не

    2 1 Отговор
    Тази пародия на успех.... Милиони от данъците на всички, та да печелят пак мошениците, халтуракултура. Простотия и изполвачество от неможачите.

    14:09 19.05.2026

  • 27 .....

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Политкоректен":

    Да ходят по морето,поне има хотели.

    14:19 19.05.2026

  • 28 Мдаааа

    0 0 Отговор
    И тоя не ев час. Нали предлага следващата Бангаранга да е на античния театър в Пловдив. И министъра ни на културата като не е наясно какво е Евровизия и как се прави, какво да кажем за другите...

    14:26 19.05.2026