Генералният директор на БНТ и министърът на културата започнаха срещите за „Евровизия 2027“

Генералният директор на БНТ Милена Милотинова и министърът на културата Евтим Милошев проведоха вчера първата си оперативна среща във връзка с „Евровизия“. След убедителната победа на България на международния конкурс, страната ни предстои да бъде домакин през 2027 г.
„Спечелването на „Евровизия“ ни задължава да надграждаме. Ние трябва да се представим на ниво по време на домакинството и БНТ ще разчита на всички институции, които могат да помогнат. Затова започнах разговорите още в неделя по телефона от Виена наред с приемането на поздравленията за победата“, каза Милена Милотинова.
По време на срещата министър Милошев се ангажира, че още тази седмица Министерският съвет заедно с БНТ ще започне създаването на организация за домакинството на България и подкрепата на обществената телевизия като основен организатор на домакинството на „Евровизия“.
Предвижда се да бъдат включени всички институции и ведомства, свързани с провеждането на международния песенен конкурс у нас. Този процес ще включва избор на място, определяне на финансиране, логистика, финансиране, маркетинг и реклама, телевизионна реализация, организация на съпътстващи събития, туристическа инфраструктура и много други.
„Работата по тази мащабна дейност трябва да започне възможно най-бързо“, каза в заключение министърът на културата Евтим Милошев.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
12:04 19.05.2026
2 Политкоректен
12:06 19.05.2026
3 Исторически факти
12:06 19.05.2026
4 Мистър Кеш
12:06 19.05.2026
5 др Гей Билтс
До коментар #2 от "Политкоректен":Сметки без кръчмар. Хантавирусът слага край на тоя фалшив конкурс.
12:10 19.05.2026
6 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
12:13 19.05.2026
7 Тиме, ква спирала ползваш
12:14 19.05.2026
8 Циркаджии
12:18 19.05.2026
9 Българинът няма и никога не е имал
В България смятат че да поздравиш и да се зарадваш на успехът чужд успех е все едно да се лишиш от собственият си успех и чувство за значимост, това е признак за малоценност, егоцентричност, нарцисизъм, не реална преценка за нещата, чувство за мегаломания, с две думи, психологически проблем който граничи с омраза и чувство за малоценност.
Бедни, бедни ми смехурко, защо й трябваше на Русия да освобождава и създава Държава на това шопско племе българско?
12:20 19.05.2026
11 Всеки сам си преценя но липсата
Къде са гробовете на Левски, Ботев, и т.н., къде?
12:29 19.05.2026
13 Помията която продължава да
17 Лорд Минчев се втурнал да спасява
Хомосексуализъм, правилно ли съм разбрал или повредата е в моят телевизор.
12:39 19.05.2026
20 Без ивинение,
Коментиран от #23
12:59 19.05.2026
23 добавка
До коментар #20 от "Без ивинение,":Когато на едно сатанинско сборище си провъзгласен за номер едно, това не е повод за хвалба. Напротив, твърде смущаващо е. Тези неща ги казвам, като имам предвид през годините какви се думи изписаха и какви се думи изговориха по адрес на Евровизия.
13:18 19.05.2026
До коментар #2 от "Политкоректен":Да ходят по морето,поне има хотели.
14:19 19.05.2026
