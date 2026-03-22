5 години от смъртта на Татяна Лолова - изкуството да живееш с усмивка

На 22 март, се отбелязва годишнината от смъртта на Татяна Лолова — една от най-обичаните български актриси.

Коя беше тя

Татяна Лолова (1934 – 2021) е легенда на българския театър и кино. Тя е сред основателите на Сатиричен театър „Алеко Константинов“ и остава свързана с него през цялата си кариера.

С какво ще я помним

Изключително чувство за хумор и самоирония

Незабравими роли в театъра и киното

Харизма, която печели поколения зрители

Умението ѝ да прави и комедия, и драматични роли с еднаква сила

Емблематичните ѝ роли

„Опасен чар“

„Топло“

„Дами канят“

Татяна Лолова си отиде на 22 март 2021 г., но остава жива в културната памет на България. За много хора тя не беше просто актриса, а символ на дух, жизненост и човечност.