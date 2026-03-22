5 години от смъртта на Татяна Лолова - изкуството да живееш с усмивка

На 22 март, се отбелязва годишнината от смъртта на Татяна Лолова — една от най-обичаните български актриси.
Коя беше тя
Татяна Лолова (1934 – 2021) е легенда на българския театър и кино. Тя е сред основателите на Сатиричен театър „Алеко Константинов“ и остава свързана с него през цялата си кариера.
С какво ще я помним
- Изключително чувство за хумор и самоирония
- Незабравими роли в театъра и киното
- Харизма, която печели поколения зрители
- Умението ѝ да прави и комедия, и драматични роли с еднаква сила
Емблематичните ѝ роли
- „Опасен чар“
- „Топло“
- „Дами канят“
Татяна Лолова си отиде на 22 март 2021 г., но остава жива в културната памет на България. За много хора тя не беше просто актриса, а символ на дух, жизненост и човечност.
