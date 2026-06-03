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Актрисата Илиана Коджабашева сподели първа СНИМКА на сина си Азарий

Актрисата Илиана Коджабашева сподели първа СНИМКА на сина си Азарий

3 Юни, 2026 10:42 777 16

  • илияна коджабашева-
  • дете-
  • азарий-
  • раждане

Към снимката звездата отправи и специални благодарности към медицинския екип, помогнал за ражданетo

Актрисата Илиана Коджабашева сподели първа СНИМКА на сина си Азарий - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Популярната театрална и филмова актриса Илиана Коджабашева за първи път показа своя новороден син. Тя сподели емоционален кадър в социалните мрежи, на който е прегърнала малкия Азарий, разкривайки пред почитателите си щастлив момент от своя личен живот, пише woman.bg.

Към снимката звездата отправи и специални благодарности към медицинския екип, помогнал за раждането.

„На добър час, сладък Азарий. Д-р Митев, благодаря ви, че пръв орисахте моя син в компанията на най-сияйния екип“, написа Коджабашева в своя официален профил в Инстаграм.


Актрисата, която обикновено пази личното си пространство далеч от светлините на прожекторите, този път направи изключение. На снимката личицето на бебето е в близък план, спящо спокойно в прегръдките на майка си.

Публикацията бързо събра множество поздравления и топли думи от колеги и почитатели. Сред първите, които честитиха на щастливата майка, бяха известни имена от българската сцена като Катерина Евро, Юлиан Вергов, Аня Пенчева, Силвия Петкова и Ана Пападопулу.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    19 3 Отговор
    Голям бъзик, помаци слагат евреийски имена на пацаните си. Ганчо съвсем се е сбъркал.

    10:45 03.06.2026

  • 2 кой мy дpeмe

    10 1 Отговор
    коймудремева

    10:46 03.06.2026

  • 3 Трол

    20 0 Отговор
    Да е жив и здрав малкият Хазарий.

    10:47 03.06.2026

  • 4 Какво е това име?

    14 1 Отговор
    Да се върне задължително списъкатна българските имена и без всякакви изключения! Или си българин или не си! Щом исш българско гражданство ще носиш българско име!

    Коментиран от #14

    10:48 03.06.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Абе

    21 1 Отговор
    А таткото сигурно се казва Нафърфорий.

    Коментиран от #13

    10:50 03.06.2026

  • 7 Пич

    11 1 Отговор
    Хм.......на дядо си Зарко...?!

    10:55 03.06.2026

  • 8 Цезий

    4 0 Отговор
    Стронций

    10:59 03.06.2026

  • 9 не сме народ а мърша!

    5 0 Отговор
    как може да си кръстиш детето така ??? поредната анти-българска…

    10:59 03.06.2026

  • 10 много българско име

    8 0 Отговор
    Така се "пази" българщината - с имена като Азарий, нашите актьори са големи чуждопоклонници.

    11:03 03.06.2026

  • 11 Селянина с колелото

    5 1 Отговор
    И коя е тази "звезда". Нещо не виждам да "свети", угаснала и изстинала звезда или пък въобще не е светила :-D

    11:05 03.06.2026

  • 12 Кичо Кукунделев

    2 0 Отговор
    Такова име обикновено избират свещениците, когато се запопват. Зарко съвсем ще се впише в ролята когато порасне.

    11:05 03.06.2026

  • 13 Баро Киро

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "Абе":

    Не,бащата е Презкурий!

    11:12 03.06.2026

  • 14 Госта.

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Какво е това име?":

    Близък пример - Турция

    11:20 03.06.2026

  • 15 Ивана

    1 0 Отговор
    Да е живо и здраво детенцето!Името Азарий е древно библейско име,но дали като порасне детенце ще се радва на това име.

    11:22 03.06.2026

  • 16 ООрана държава

    0 0 Отговор
    Много българско име...

    11:28 03.06.2026