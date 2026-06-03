Актрисата Илиана Коджабашева сподели първа СНИМКА на сина си Азарий

Популярната театрална и филмова актриса Илиана Коджабашева за първи път показа своя новороден син. Тя сподели емоционален кадър в социалните мрежи, на който е прегърнала малкия Азарий, разкривайки пред почитателите си щастлив момент от своя личен живот, пише woman.bg.
Към снимката звездата отправи и специални благодарности към медицинския екип, помогнал за раждането.
„На добър час, сладък Азарий. Д-р Митев, благодаря ви, че пръв орисахте моя син в компанията на най-сияйния екип“, написа Коджабашева в своя официален профил в Инстаграм.
Актрисата, която обикновено пази личното си пространство далеч от светлините на прожекторите, този път направи изключение. На снимката личицето на бебето е в близък план, спящо спокойно в прегръдките на майка си.
Публикацията бързо събра множество поздравления и топли думи от колеги и почитатели. Сред първите, които честитиха на щастливата майка, бяха известни имена от българската сцена като Катерина Евро, Юлиан Вергов, Аня Пенчева, Силвия Петкова и Ана Пападопулу.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
10:45 03.06.2026
2 кой мy дpeмe
10:46 03.06.2026
3 Трол
10:47 03.06.2026
4 Какво е това име?
Коментиран от #14
10:48 03.06.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Абе
Коментиран от #13
10:50 03.06.2026
7 Пич
10:55 03.06.2026
8 Цезий
10:59 03.06.2026
9 не сме народ а мърша!
10:59 03.06.2026
10 много българско име
11:03 03.06.2026
11 Селянина с колелото
11:05 03.06.2026
12 Кичо Кукунделев
11:05 03.06.2026
13 Баро Киро
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