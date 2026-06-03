В дълбока тайна! САЩ обмислят разполагане на допълнителен ядрен арсенал в Европа

Съединените щати обмислят разполагането на допълнителни ядрени сили в Европа за успокоение на партньорите от НАТО заради изтеглянето на американски войници от континента, пише FT. Ако плановете бъдат осъществени американският ядрен чадър над Европа ще обхване и други държави, освен шестте, на които в момента има бомбардировачи, способни да носят ядрено оръжие, пише вестникът, цитиран от Фокус.

Разговорите били държани в дълбока тайна, но идват на фона на опасенията на ЕС от действията на Доналд Тръмп за изтеглянето на военни контингенти и критично въоръжаване от континента. Източните членове на НАТО, разположени близо до Русия, както и някои балтийски държави, са проявили най-силен интерес към идеята за разполагане на ядрено оръжие.

Полша е сред най-гласовитите в търсенето на разполагане на самолети с двойно предназначение – за конвенционални и за ядрени боеприпаси. Искане за това беше направено от бившия полски президент Анджей Дуда. Освен това, тази година Варшава реши да се присъедини към френска инициатива, насочена към проучване на възможността за временно прехвърляне на част от ядрения потенциал на Париж на съюзнически европейски държави.

В момента, в рамките на ядреното споразумение със САЩ, специализирани самолети са разположени в Белгия, Германия, Италия, Холандия, Турция и Великобритания. Те изпълняват предимно възпираща функция, а окончателното решение за използването на оръжията е на Вашингтон. Ако инициативата бъде разширена, използването на оръжията ще действа на същия принцип, отбелязва FT.