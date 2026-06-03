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В дълбока тайна! САЩ обмислят разполагане на допълнителен ядрен арсенал в Европа

В дълбока тайна! САЩ обмислят разполагане на допълнителен ядрен арсенал в Европа

3 Юни, 2026 10:37 799 28

  • русия-
  • нато-
  • ядрено оръжие-
  • украйна-
  • владимир путин-
  • пентагон-
  • балтийско море

Източните членове на НАТО, разположени близо до Русия, както и някои балтийски държави, са проявили най-силен интерес към идеята за разполагане на ядрено оръжие

В дълбока тайна! САЩ обмислят разполагане на допълнителен ядрен арсенал в Европа - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Financial Times Financial Times сайт

Съединените щати обмислят разполагането на допълнителни ядрени сили в Европа за успокоение на партньорите от НАТО заради изтеглянето на американски войници от континента, пише FT. Ако плановете бъдат осъществени американският ядрен чадър над Европа ще обхване и други държави, освен шестте, на които в момента има бомбардировачи, способни да носят ядрено оръжие, пише вестникът, цитиран от Фокус.

Разговорите били държани в дълбока тайна, но идват на фона на опасенията на ЕС от действията на Доналд Тръмп за изтеглянето на военни контингенти и критично въоръжаване от континента. Източните членове на НАТО, разположени близо до Русия, както и някои балтийски държави, са проявили най-силен интерес към идеята за разполагане на ядрено оръжие.

Полша е сред най-гласовитите в търсенето на разполагане на самолети с двойно предназначение – за конвенционални и за ядрени боеприпаси. Искане за това беше направено от бившия полски президент Анджей Дуда. Освен това, тази година Варшава реши да се присъедини към френска инициатива, насочена към проучване на възможността за временно прехвърляне на част от ядрения потенциал на Париж на съюзнически европейски държави.

В момента, в рамките на ядреното споразумение със САЩ, специализирани самолети са разположени в Белгия, Германия, Италия, Холандия, Турция и Великобритания. Те изпълняват предимно възпираща функция, а окончателното решение за използването на оръжията е на Вашингтон. Ако инициативата бъде разширена, използването на оръжията ще действа на същия принцип, отбелязва FT.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хехе

    20 2 Отговор
    егати дълбоката тайна щом мисирките пишат за нея.

    Коментиран от #27

    10:38 03.06.2026

  • 2 Тайната е толкова дълбока

    16 1 Отговор
    че ми свирките са я разбрали и я огласяват публично. Невероятен майтап.

    Коментиран от #7

    10:39 03.06.2026

  • 3 Българин

    5 6 Отговор
    Не бе просто вас не искаме тук!
    Където са тея тъпаци има само проблеми, е поне на Сарафово ядоха бой в дискотеката на времето!

    10:41 03.06.2026

  • 4 Последния Софиянец

    4 2 Отговор
    Ф16 има в Полша, България и Румъния.

    10:43 03.06.2026

  • 5 Трол

    5 1 Отговор
    Няма съмнение, че партньорите от НАТО могат да бъдат успокоени по всяко едно време, ако допуснат ядрено оръжие на територията си.

    10:43 03.06.2026

  • 6 Швейк

    7 2 Отговор
    Строго секретна информация :
    На Тръмп му хлопа дъската

    10:44 03.06.2026

  • 7 Последния Софиянец

    6 0 Отговор

    До коментар #2 от "Тайната е толкова дълбока":

    Беше ясно че купихме Ф16 защото могат да носят ядрени оръжия.

    10:44 03.06.2026

  • 8 Пич

    5 3 Отговор
    Това само малоумнци могат да измислят!!! А в момента САЩ и ЕС са точно такива!!! Русия няма да седи и да ги чака, и ядрения Армагедон ще започне !!!

    Коментиран от #10

    10:51 03.06.2026

  • 9 Дернев

    6 3 Отговор
    Щатите няма да кротнат, докато Русия не настани ракетите си в Куба, Никарагуа и където може в Америките. Ако ги искат, трябва да спрат да се занимават с Европа и да я оставят за европейците.

    10:52 03.06.2026

  • 10 Кухоглава копейка

    0 5 Отговор

    До коментар #8 от "Пич":

    Ше се мриееееее бе боkлуууууk!

    Коментиран от #14

    10:55 03.06.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Баба ти от Украина

    1 4 Отговор
    Трябва да се разположи ядрено оръжие по цялата грсница на Роша в отговор на ядреното оръжие в Беларус

    Коментиран от #17

    10:57 03.06.2026

  • 13 Механик

    1 0 Отговор
    Защо въведете федерацията да има а при нас,..Не?!?
    Точно това твърдят моите колеги за... Иран!

    10:58 03.06.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Толкова дълбока тайна, че даже

    1 0 Отговор
    Факти знаят за нея

    11:04 03.06.2026

  • 16 Българин

    2 2 Отговор
    Ауууу...Ама така няма ли да преминат, някоя от червените линии на Вовачка Многоходчик и да го ядосат? Хахаххахахахах

    Коментиран от #18

    11:04 03.06.2026

  • 17 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Баба ти от Украина":

    Баба май е много млада❗ Даже дженZE❗
    Иначе щеше да знае, че САШтинско ЯО в Европа има разположено ДАЛЕЧ ПРЕДИ Русия да разположи подобно в Беларус ❗

    11:07 03.06.2026

  • 18 България

    2 0 Отговор

    До коментар #16 от "Българин":

    пеДо-фила дето Избега по трусики от некаков ГОТВАЧ?!?
    Кви линии, тая старуха нали долбит всички НАТОвски държави дето дадоха разрешение за ползване на техни оръжия по територията на монголската Федерация?!?
    Па нъл от...13 год..вече... воюват с НАТО,..ама тия от НАТО... не знаят?!?
    Ха-ха-ха

    11:10 03.06.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Феникс

    3 2 Отговор
    Абе пиленца, знаете ли защо ни пробутаха тенекиите F16? Тези кошници са най евтиният носител на ядрено оръжие!

    Коментиран от #23, #26

    11:17 03.06.2026

  • 21 Кочо джепането

    1 1 Отговор
    Взривове, Дим и вой на монголе от... Порта на Питере, посрещат гостите на " икономическия форум"..в бензиностанцията!
    Вовка ..съвсем "неочаквано ".. отново убежал в бункера!
    Убавец

    11:17 03.06.2026

  • 22 Жожи

    2 0 Отговор
    САЩ искат да отдалечат проблемите си от тяхната територия. Така ще се отърват едновременно от глупаците в Европа и от тия в Русия. “Намери глупак, който да ти свърши мръсната работа за своя сметка.”

    11:18 03.06.2026

  • 23 Безказармен хомик - копейкаджия,да?

    2 1 Отговор

    До коментар #20 от "Феникс":

    АааааааХахахаха
    Ф-- 16 е...най- продаваният самолет в човешката история!
    Амар Мало умник като теб, от къде да знае

    Коментиран от #28

    11:20 03.06.2026

  • 24 Ха ха ха ха

    1 0 Отговор
    Дълбока тайна ха ха ха ха. Какво ли друго могат да измислят плитките мозъци ха ха

    11:24 03.06.2026

  • 25 Зевзек

    1 0 Отговор
    Дълбока, дълбока… колко ли пък дълбока да е? Ком многомилионните читатели на Факти знаят вече, не може толкова дълбока да е…

    11:26 03.06.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Смех, бате

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "хехе":

    Преди казваха “честна мисирска дума”, сега е новия прочит “ дълбока мисирска” ха ха ха

    11:29 03.06.2026

  • 28 Да ама Не

    1 0 Отговор

    До коментар #23 от "Безказармен хомик - копейкаджия,да?":

    Това е най-налагания от Обора за продажба на колонии и бананени републики. Нали се секаш къде живееш?

    11:35 03.06.2026