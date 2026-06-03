В дълбока тайна! САЩ обмислят разполагане на допълнителен ядрен арсенал в Европа

Съединените щати обмислят разполагането на допълнителни ядрени сили в Европа за успокоение на партньорите от НАТО заради изтеглянето на американски войници от континента, пише FT. Ако плановете бъдат осъществени американският ядрен чадър над Европа ще обхване и други държави, освен шестте, на които в момента има бомбардировачи, способни да носят ядрено оръжие, пише вестникът, цитиран от Фокус.
Разговорите били държани в дълбока тайна, но идват на фона на опасенията на ЕС от действията на Доналд Тръмп за изтеглянето на военни контингенти и критично въоръжаване от континента. Източните членове на НАТО, разположени близо до Русия, както и някои балтийски държави, са проявили най-силен интерес към идеята за разполагане на ядрено оръжие.
Полша е сред най-гласовитите в търсенето на разполагане на самолети с двойно предназначение – за конвенционални и за ядрени боеприпаси. Искане за това беше направено от бившия полски президент Анджей Дуда. Освен това, тази година Варшава реши да се присъедини към френска инициатива, насочена към проучване на възможността за временно прехвърляне на част от ядрения потенциал на Париж на съюзнически европейски държави.
В момента, в рамките на ядреното споразумение със САЩ, специализирани самолети са разположени в Белгия, Германия, Италия, Холандия, Турция и Великобритания. Те изпълняват предимно възпираща функция, а окончателното решение за използването на оръжията е на Вашингтон. Ако инициативата бъде разширена, използването на оръжията ще действа на същия принцип, отбелязва FT.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 хехе
Коментиран от #27
10:38 03.06.2026
2 Тайната е толкова дълбока
Коментиран от #7
10:39 03.06.2026
3 Българин
Където са тея тъпаци има само проблеми, е поне на Сарафово ядоха бой в дискотеката на времето!
10:41 03.06.2026
4 Последния Софиянец
10:43 03.06.2026
5 Трол
10:43 03.06.2026
6 Швейк
На Тръмп му хлопа дъската
10:44 03.06.2026
7 Последния Софиянец
До коментар #2 от "Тайната е толкова дълбока":Беше ясно че купихме Ф16 защото могат да носят ядрени оръжия.
10:44 03.06.2026
8 Пич
Коментиран от #10
10:51 03.06.2026
9 Дернев
10:52 03.06.2026
10 Кухоглава копейка
До коментар #8 от "Пич":Ше се мриееееее бе боkлуууууk!
Коментиран от #14
10:55 03.06.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Баба ти от Украина
Коментиран от #17
10:57 03.06.2026
13 Механик
Точно това твърдят моите колеги за... Иран!
10:58 03.06.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Толкова дълбока тайна, че даже
11:04 03.06.2026
16 Българин
Коментиран от #18
11:04 03.06.2026
17 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #12 от "Баба ти от Украина":Баба май е много млада❗ Даже дженZE❗
Иначе щеше да знае, че САШтинско ЯО в Европа има разположено ДАЛЕЧ ПРЕДИ Русия да разположи подобно в Беларус ❗
11:07 03.06.2026
18 България
До коментар #16 от "Българин":пеДо-фила дето Избега по трусики от некаков ГОТВАЧ?!?
Кви линии, тая старуха нали долбит всички НАТОвски държави дето дадоха разрешение за ползване на техни оръжия по територията на монголската Федерация?!?
Па нъл от...13 год..вече... воюват с НАТО,..ама тия от НАТО... не знаят?!?
Ха-ха-ха
11:10 03.06.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Феникс
Коментиран от #23, #26
11:17 03.06.2026
21 Кочо джепането
Вовка ..съвсем "неочаквано ".. отново убежал в бункера!
Убавец
11:17 03.06.2026
22 Жожи
11:18 03.06.2026
23 Безказармен хомик - копейкаджия,да?
До коментар #20 от "Феникс":АааааааХахахаха
Ф-- 16 е...най- продаваният самолет в човешката история!
Амар Мало умник като теб, от къде да знае
Коментиран от #28
11:20 03.06.2026
24 Ха ха ха ха
11:24 03.06.2026
25 Зевзек
11:26 03.06.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Смех, бате
До коментар #1 от "хехе":Преди казваха “честна мисирска дума”, сега е новия прочит “ дълбока мисирска” ха ха ха
11:29 03.06.2026
28 Да ама Не
До коментар #23 от "Безказармен хомик - копейкаджия,да?":Това е най-налагания от Обора за продажба на колонии и бананени републики. Нали се секаш къде живееш?
11:35 03.06.2026