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26 години без незабравимата Невена Коканова – жената, която се превърна в икона на българското кино

26 години без незабравимата Невена Коканова – жената, която се превърна в икона на българското кино

3 Юни, 2026 07:55 1 037 5

  • невена коканова-
  • годишнина от смъртта

Вижте любопитни факти от биографията на актрисата

26 години без незабравимата Невена Коканова – жената, която се превърна в икона на българското кино - 1
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

На 3 юни се навършват 26 години от смъртта на Невена Коканова – актрисата, която поколения зрители наричат „първата дама на българското кино“. И до днес тя остава една от най-обичаните и разпознаваеми личности в българската култура, а образите ѝ продължават да вълнуват публиката десетилетия след появата им на екрана.

Родена е на 12 декември 1938 г. в Дупница. Животът ѝ започва в семейство с необичайна съдба. Майка ѝ произхожда от австрийския аристократичен род фон Хелденберг, а баща ѝ е офицер от царската армия, който след политическите промени е изпратен в лагера в Белене.

Любопитен факт е, че Невена Коканова никога не завършва ВИТИЗ. След неуспешен кандидатстудентски изпит тя започва работа като стажант-актриса в театъра в Ямбол едва на 17-годишна възраст. Именно там започва нейният път към славата.

Дебютът ѝ в киното е през 1957 г. във филма „Години за любов“, но истинската популярност идва няколко години по-късно.

Ролите, които я превърнаха в легенда

Сред най-запомнящите се превъплъщения на Невена Коканова е ролята на Ирина в екранизацията на романа „Тютюн“. Красотата, силният характер и драматизмът, които актрисата влага в образа, я превръщат в любимка на публиката.

Друг емблематичен филм е „Крадецът на праскови“, където си партнира със сръбския актьор Раде Маркович. Любовната история между Елисавета и сръбския военнопленник остава една от най-въздействащите в историята на българското кино.

Сред шедьоврите в кариерата ѝ е и „Отклонение“, в който изпълнява ролята на Неда. Лентата и до днес се смята за един от най-силните психологически филми, създавани у нас.

Зрителите я помнят още от филмите „Спомен за близначката“, „Бъди щастлива, Ани!“, „Трите смъртни гряха“, „Матриархат“ и десетки други продукции. През своята кариера тя изиграва над 60 роли в киното и оставя ярка следа и на театралната сцена.

Любопитни факти за голямата актриса

  • Невена Коканова започва професионалния си път без специализирано актьорско образование.
  • През 1975 г. е член на журито на Московски международен кинофестивал.
  • Освен актриса, тя се изявява и като режисьор, като участва в завършването на филма „Трите смъртни гряха“.
  • Получава едни от най-високите държавни отличия за принос към българската култура.
  • Театърът в родния ѝ град Дупница днес носи нейното име.

Невена Коканова напуска този свят на 3 юни 2000 г. в София едва на 61 години. Но образите, които създаде, продължават да живеят. Със своята естественост, магнетично присъствие и неподражаем талант тя остава еталон за актьорско майсторство и една от най-ярките фигури в историята на българското кино.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Великолепна актриса!

    16 0 Отговор
    Филмите с нейно участие отдавна са класика!
    Цели поколения българи израстнаха с тях.
    Бог да прости душата й!

    08:35 03.06.2026

  • 2 Исторически парк

    2 0 Отговор
    Очаквам га нювците коментатори тук да се изсер💩

    Коментиран от #3, #5

    09:29 03.06.2026

  • 3 Исторически парк

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Исторически парк":

    И тук

    09:29 03.06.2026

  • 4 ИВАН

    3 0 Отговор
    Тогава наистина бяха хора на изкуството и културата, защото имаше изкуство, а сега ..... бизнес само

    09:32 03.06.2026

  • 5 Болярче

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Исторически парк":

    Не подценявайте коментаторите!

    09:34 03.06.2026