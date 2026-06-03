26 години без незабравимата Невена Коканова – жената, която се превърна в икона на българското кино

На 3 юни се навършват 26 години от смъртта на Невена Коканова – актрисата, която поколения зрители наричат „първата дама на българското кино“. И до днес тя остава една от най-обичаните и разпознаваеми личности в българската култура, а образите ѝ продължават да вълнуват публиката десетилетия след появата им на екрана.
Родена е на 12 декември 1938 г. в Дупница. Животът ѝ започва в семейство с необичайна съдба. Майка ѝ произхожда от австрийския аристократичен род фон Хелденберг, а баща ѝ е офицер от царската армия, който след политическите промени е изпратен в лагера в Белене.
Любопитен факт е, че Невена Коканова никога не завършва ВИТИЗ. След неуспешен кандидатстудентски изпит тя започва работа като стажант-актриса в театъра в Ямбол едва на 17-годишна възраст. Именно там започва нейният път към славата.
Дебютът ѝ в киното е през 1957 г. във филма „Години за любов“, но истинската популярност идва няколко години по-късно.
Ролите, които я превърнаха в легенда
Сред най-запомнящите се превъплъщения на Невена Коканова е ролята на Ирина в екранизацията на романа „Тютюн“. Красотата, силният характер и драматизмът, които актрисата влага в образа, я превръщат в любимка на публиката.
Друг емблематичен филм е „Крадецът на праскови“, където си партнира със сръбския актьор Раде Маркович. Любовната история между Елисавета и сръбския военнопленник остава една от най-въздействащите в историята на българското кино.
Сред шедьоврите в кариерата ѝ е и „Отклонение“, в който изпълнява ролята на Неда. Лентата и до днес се смята за един от най-силните психологически филми, създавани у нас.
Зрителите я помнят още от филмите „Спомен за близначката“, „Бъди щастлива, Ани!“, „Трите смъртни гряха“, „Матриархат“ и десетки други продукции. През своята кариера тя изиграва над 60 роли в киното и оставя ярка следа и на театралната сцена.
Любопитни факти за голямата актриса
- Невена Коканова започва професионалния си път без специализирано актьорско образование.
- През 1975 г. е член на журито на Московски международен кинофестивал.
- Освен актриса, тя се изявява и като режисьор, като участва в завършването на филма „Трите смъртни гряха“.
- Получава едни от най-високите държавни отличия за принос към българската култура.
- Театърът в родния ѝ град Дупница днес носи нейното име.
Невена Коканова напуска този свят на 3 юни 2000 г. в София едва на 61 години. Но образите, които създаде, продължават да живеят. Със своята естественост, магнетично присъствие и неподражаем талант тя остава еталон за актьорско майсторство и една от най-ярките фигури в историята на българското кино.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Великолепна актриса!
Цели поколения българи израстнаха с тях.
Бог да прости душата й!
08:35 03.06.2026
2 Исторически парк
Коментиран от #3, #5
09:29 03.06.2026
3 Исторически парк
До коментар #2 от "Исторически парк":И тук
09:29 03.06.2026
4 ИВАН
09:32 03.06.2026
5 Болярче
До коментар #2 от "Исторически парк":Не подценявайте коментаторите!
09:34 03.06.2026