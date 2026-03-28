Продадоха картина на Златю Бояджиев за рекордните 280 хиляди евро

Известната картина на Златю Бояджиев "Две сватби" беше продадена на търг в София за рекордните 280 000 евро.
Това е най-високата цена достигана официално за български автор в България, като предварителната оценка беше едва 35 000 евро.
Наддаването продължи близо 15 минути при сериозна конкуренция между участниците, което доведе и до значително покачване на цената. Към 280 000 евро се добавя 18% такса на аукционната къща, което формира обща сума от над 330 000 евро.
Не е ясно дали в търга са участвали представители на Министерството на културата, които по закон могат да откупят картината с предимство.
Платното с размери 130 на 165 см беше предложено за продажба от наследниците на професор Уилям Джеймс Орвил-Томас, британски професор, работил преди години в Софийския университет.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
5 Гост
Тези картини са национално богатство и не бива да излизат от музеите на България
Коментиран от #8, #12
08:59 28.03.2026
8 посетител
До коментар #5 от "Гост":А кой посещава музеите?Сега пък и направиха таксата на 20 евро.Значи ако ме одобрят за помощ за гориво от 20 евро,ще ги дам на музея.Сега събирам документите защото трябва да отговарям на куп условия.
09:54 28.03.2026
10 подробности
До коментар #4 от "Факти":Рисувана през 1970г.Но не поясняваш къде,което също е интересно.
10:14 28.03.2026
16 Идън
До коментар #14 от "питанка":Тази картина носи мъдро послание и то не е разбираемо нито за французи- нито заангличани. Явно не разбираш смисъла на нарисуваното- можеш да вникнеш в детайлите.Ще те насоча- по онова време хората само са се венчавали. Това се е смятало за наистина сключен брак. Аз също.
13:31 28.03.2026
17 Идън
До коментар #7 от "евтинко":Чувството за хумор е част от интелекта. Смея се със сълзи...
13:36 28.03.2026