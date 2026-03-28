Продадоха картина на Златю Бояджиев за рекордните 280 хиляди евро

28 Март, 2026 08:52, обновена 28 Март, 2026 07:54 1 766 17

Търгът бе проведен в София

Продадоха картина на Златю Бояджиев за рекордните 280 хиляди евро
Снимка: БНТ
БНТ Българска национална телевизия

Известната картина на Златю Бояджиев "Две сватби" беше продадена на търг в София за рекордните 280 000 евро.

Това е най-високата цена достигана официално за български автор в България, като предварителната оценка беше едва 35 000 евро.

Наддаването продължи близо 15 минути при сериозна конкуренция между участниците, което доведе и до значително покачване на цената. Към 280 000 евро се добавя 18% такса на аукционната къща, което формира обща сума от над 330 000 евро.

Не е ясно дали в търга са участвали представители на Министерството на културата, които по закон могат да откупят картината с предимство.

Платното с размери 130 на 165 см беше предложено за продажба от наследниците на професор Уилям Джеймс Орвил-Томас, британски професор, работил преди години в Софийския университет.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  1 ИВАН

    17 3 Отговор
    Такива картини трябва да са държавна собственост и хората да им се любуват, и да са добре съхранени, но парите за култура отиват за халтура

    08:05 28.03.2026

  2 На мен

    5 1 Отговор
    Любимката ми българка картина , пак на Златю Бояджиев е с име Пейзаж.

    08:08 28.03.2026

  3 НасРайн Метал

    12 0 Отговор
    Повече от на Зуека?

    08:16 28.03.2026

  4 Факти

    21 2 Отговор
    През 1951 г., когато е на 48 години, Златю Бояджиев получава тежък инсулт, губи говора си и цялата му дясна страна остава напълно парализирана. След невероятно усилие на волята, той се научава да рисува с лявата ръка. Този период от творчеството му се счита за още по-силен и оригинален. Тази картина е рисувана през 1970 г., когато той е на 67 години. Трябва да имаме паметници на такива българи, а не на незнайния чужд окупатор.

    Коментиран от #10

    08:27 28.03.2026

  5 Гост

    15 2 Отговор
    И кой я е купил? Пак ли чужденец?
    Тези картини са национално богатство и не бива да излизат от музеите на България

    Коментиран от #8, #12

    08:59 28.03.2026

  6 дядо дръмпи

    1 3 Отговор
    Някой дарил за масква ли..живейте си бавничко няма картина ,която да струва повече от 299€!

    09:12 28.03.2026

  7 евтинко

    4 1 Отговор
    А па френците Маньо и Моньо рисуват две закуски, а тревата една и скъпа.

    Коментиран от #17

    09:33 28.03.2026

  8 посетител

    2 3 Отговор

    До коментар #5 от "Гост":

    А кой посещава музеите?Сега пък и направиха таксата на 20 евро.Значи ако ме одобрят за помощ за гориво от 20 евро,ще ги дам на музея.Сега събирам документите защото трябва да отговарям на куп условия.

    09:54 28.03.2026

  9 разбор

    4 4 Отговор
    Платното не е нищо особено.То ,ако беше нямаше да е тук.А дадената стойност не е нищо по-вече от пране на пари.Много хора с пари се препълниха къщите с нищо не струващи неща,но с надеждата,че един ден можело да станат безценни.Блажени са вярващите.Да допълня,че на картините е нужен международен сертификат който струва скъпо.Без него на търгове не е възможно да бъде представена.Живописта не е шега работа но това не пречи да е голяма пералня.Надеждата ни е Зуека да стане днешния Пикасо.Нали е в Испания.

    10:09 28.03.2026

  10 подробности

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Факти":

    Рисувана през 1970г.Но не поясняваш къде,което също е интересно.

    10:14 28.03.2026

  11 Кой Ли ?

    1 1 Отговор
    Кой Ли ?

    Би си Сложил !

    Тази Илюстрация !

    На Стената ?

    10:18 28.03.2026

  12 Откога ?

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Гост":

    Откога ?

    Авторството !

    Стана Национално Богатство !

    Кат Гледам Авторството на !

    Народното Събрание !

    Трябва да сме !

    Най - Богатата !

    Нация !

    На СВЕТА !

    Коментиран от #13

    10:23 28.03.2026

  13 Когато Някой !

    2 0 Отговор

    До коментар #12 от "Откога ?":

    Когато Някой !

    Нарисува !

    Пр !

    --
    Ъ !

    --


    Д !--

    --

    Ня !

    --

    Та !

    В Цял !

    Ръст !

    Да Дойде !

    Да Ми Се !

    Обади !

    10:27 28.03.2026

  14 питанка

    2 3 Отговор
    интересно защо наследниците на професора не са представили платното на аукциони в Лондон,а са я довлекли в София.Или в Париж?Отговора е ясен :защото нещо не струва.Просто някога му е подарена и днес наследниците изкараха някой друго евро от балъците в София.Това е колективна далавера.Това нещо не струва и 28 хил.евро.

    Коментиран от #15, #16

    10:28 28.03.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  16 Идън

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "питанка":

    Тази картина носи мъдро послание и то не е разбираемо нито за французи- нито заангличани. Явно не разбираш смисъла на нарисуваното- можеш да вникнеш в детайлите.Ще те насоча- по онова време хората само са се венчавали. Това се е смятало за наистина сключен брак. Аз също.

    13:31 28.03.2026

  17 Идън

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "евтинко":

    Чувството за хумор е част от интелекта. Смея се със сълзи...

    13:36 28.03.2026