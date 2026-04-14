Престъпно вдъхновение: Андрю Лойд Уебър пише мюзикъл за кражбата на "Мона Лиза"

Композиторът Андрю Лойд Уебър потвърди, че започва работа по нов мюзикъл, вдъхновен от едно от най-дръзките престъпления в историята – кражбата на „Мона Лиза“.

В интервю за журналиста Франк ДиЛела Уебър разкри, че вече се подготвя да започне писането на проекта. „Следващият проект, по който работя, е истинската история за кражбата на „Мона Лиза“ – как картината изчезва за около три години в началото на XX век и в крайна сметка се озовава в Италия“, посочва той.

Мюзикълът ще пресъздаде историята на Винченцо Перуджа – служител в Лувър и италиански патриот, който през 1911 г. открадва прочутия шедьовър на Леонардо да Винчи. Перуджа укрива картината в продължение на две години, като я държи в куфар с двойно дъно в апартамента си в Париж, убеден, че творбата трябва да бъде върната в Италия.

Откриването на картината през 1914 г. предизвиква международен отзвук и допринася за утвърждаването ѝ като едно от най-разпознаваемите произведения на изкуството в света.

Андрю Лойд Уебър не разкрива допълнителни детайли за проекта, като отбелязва, че предстои да се оттегли, за да се посвети изцяло на писането. Новият мюзикъл ще бъде част от дейността на съвместната компания Lloyd Webber Harrison Musicals, създадена от композитора и продуцента Майкъл Харисън.

От създаването си през 2022 г. партньорството реализира редица успешни продукции в Уест Енд, на турнета и на Бродуей, сред които отличеният с множество награди „Sunset Boulevard“ с режисура на Джейми Лойд, както и актуалната постановка „Starlight Express“ в Лондон и предстоящите нови сценични версии на „Котките“.

Проектът за „Мона Лиза“ ще бъде сред водещите нови заглавия в портфолиото на компанията, заедно с вече обявения „The Illusionist“, като се очаква да затвърди присъствието на Уебър сред водещите фигури в съвременния музикален театър.