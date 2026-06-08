ГЕРБ: Силно сме притеснени от оставката на главния секретар на МВР. Следват много въпроси

Силно сме притеснени от оставката на главния секретар на МВР още на първия месец от новото управление. След неговите думи обаче следват много въпроси. Какви чужди решения е трябвало да изпълнява главният секретар на МВР и да носи отговорност за тях? Имало ли е политическа намеса в работата на най-висшия професионален ръководител на МВР, при положение че законът строго забранява такава? И ако е имало - от къде е идвала тя?

Това се казва в позиция на ГЕРБ по повод оставката на главния секретар на МВР Георги Кандев, публикувана на страницата на партията във фейсбук.