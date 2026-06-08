ГЕРБ: Силно сме притеснени от оставката на главния секретар на МВР. Следват много въпроси

Силно сме притеснени от оставката на главния секретар на МВР още на първия месец от новото управление. След неговите думи обаче следват много въпроси. Какви чужди решения е трябвало да изпълнява главният секретар на МВР и да носи отговорност за тях? Имало ли е политическа намеса в работата на най-висшия професионален ръководител на МВР, при положение че законът строго забранява такава? И ако е имало - от къде е идвала тя?
Това се казва в позиция на ГЕРБ по повод оставката на главния секретар на МВР Георги Кандев, публикувана на страницата на партията във фейсбук.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #6, #26, #27, #39
15:18 08.06.2026
2 в кратце
15:19 08.06.2026
3 И тези
15:19 08.06.2026
4 честен ционист
Коментиран от #55
15:19 08.06.2026
5 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
......
МАЙ КЬОВЕШИ ЩЕ ИДВА ДРУГАТА СЕДМИЦА:)
15:20 08.06.2026
6 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
До коментар #1 от "Последния Софиянец":СПОНСОРА НА ГЮРОВ - КАНДЕВ
БИЛ ГРАЖДАНИНА КАРЛ ХАБСБУРГ ЛОТРИНГЕН :)
15:22 08.06.2026
7 Кендимена беше чоек на сглобкаджиите
15:23 08.06.2026
8 Винаги се гонят тези,които вършат работа
15:24 08.06.2026
9 "Всякога проклета Русия" по Раковски
Навсякъде циганите са гласували за Радев! И сега ще прикрият цялата руска мрежа сред тях!
За тях родината е руската кочина!
Когато се стигна критична точка за накърняване, осветяване или разгласяване на връзки и изпълнители на руските интереси, както е случаят с калашниците, които са си руска клетка, използвана за избори и руско вмешателство, тогава се стига до остри действия и поставяне на условия - или-или.
Сега стана ли ви ясно защо Кандев напуска МВР?
А знаете ли колко още скрити мини има?
Коментиран от #61
15:26 08.06.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 предполагам,че
15:27 08.06.2026
12 Без име
Коментиран от #19
15:28 08.06.2026
13 Възpожденец 🇧🇬
Кои са „Калашниците“ ? Кой е румен радев? :
- руска престъпна групировка, която е принудила живеещите в Ботунец да гласуват за националния предател и руска марионетка румен кРадев ! В резултат 90% са гласували за дезертьора румен Решетников. Бащата на единия убиец има снимка с кРадев и е него в застъпник.
Единия, някакъв Мицо, даже написал: Няма България, русия е нашата родина . На профилната им снимка е сложен флага на Мордор, заедно с двуглавата проскубана кокошка .
Коментиран от #16
15:29 08.06.2026
14 Тома
15:29 08.06.2026
15 кой му дреме
15:30 08.06.2026
16 кРадев, Бойко и Делян са руски еничари!
До коментар #13 от "Възpожденец 🇧🇬":Ботунец преди гласуваше на 100% за бойко и делян, калшниците са от времето на тиквата и доган.
Все пак още няма човек в България да е обслужвал Путлер повече от бойко и ГЕРБ.
15:35 08.06.2026
17 АГАТ а Кристи
15:35 08.06.2026
18 ту-туу
15:37 08.06.2026
19 Добър
До коментар #12 от "Без име":Малоумните може и да ревете.
15:39 08.06.2026
20 Сандо
15:42 08.06.2026
21 триглава ламя
15:43 08.06.2026
22 морски
15:43 08.06.2026
23 Алоуу, не прайте на притеснени щото Вий
15:43 08.06.2026
24 Отговорите
15:43 08.06.2026
25 Смешник
15:44 08.06.2026
26 И като е вице?
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Да не мислиш,че ще спечели Гюро Михайлов?
15:47 08.06.2026
27 Весели картинки
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Крокодила Гена - вицепрезидент
15:48 08.06.2026
28 Шиши
Коментиран от #32
15:49 08.06.2026
29 Стенли
Коментиран от #30
15:50 08.06.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Данев
15:53 08.06.2026
32 Бай Ставри
До коментар #28 от "Шиши":За това Шиши си прав . Най-големите бандюги са в парламента
15:54 08.06.2026
33 Сзо
15:57 08.06.2026
34 бай Дончо
15:57 08.06.2026
35 Мемо
15:57 08.06.2026
36 шахматист
15:58 08.06.2026
37 Нели
До коментар #30 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":на баба ти хурката бе келеш
Коментиран от #40, #51
15:59 08.06.2026
38 Ето защо напуска Кандев
16:00 08.06.2026
39 Предлагам
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Ти да бъдеш Шеф на кабинета или поне завеждащ връзки с обществеността...:)))
16:01 08.06.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Кандьо
16:05 08.06.2026
43 Възраждане
16:06 08.06.2026
44 Пелов
16:07 08.06.2026
45 Евтин ПиАр Севи Бойко
16:08 08.06.2026
46 Щото ви пазеше зад..ците десетки години
Нали никой не е толкова наивен да смята, че Кандев 30г е действал честно ??? Такива индивиди няма според мен. Защото мафията притежаваше държавата през това време. И сега ония Мирчев реве, ГЕРБ реве ..Ами това е добър знак! Успех на министъра!!!!
16:09 08.06.2026
47 Ами ! и и и ии !
Си Знаете !
Особено !
След Като !
И Ние сме !
Видяли !
Резултатите !
И Последствията !
16:12 08.06.2026
48 БКП - КПСС
16:13 08.06.2026
49 АГЕНТ 07
16:13 08.06.2026
50 Плд
16:14 08.06.2026
51 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
До коментар #37 от "Нели":КОЙ СТЕ ВИЕ TPABEРC С ЖЕНСКО ИМЕ ЧЕ ПCУBATE:((((
ПО СПОКОЙНО МУНЧO ДА НЕ ТЕ HABРА ПРИ MAAЙKA ТИ ПOД ЗЕМЯТА:))))
16:14 08.06.2026
52 Чегевара
16:17 08.06.2026
53 баце
16:18 08.06.2026
54 За 3 часа 70 хиляди са го подкрепили
Да избирам между поста и принципите си е невъзможно. Да обещавам действия, когато се налага да мълча - също. Разбрах посланието.
30 години нося униформата със съзнанието, че законът е гръбнакът на държавата, че задачата на полицая не е да е удобен, а да е полезен. Затова не мога да бъда човека, който просто ще гледа страшно в камерите.
Моята задача винаги е била да търся истината, да нося отговорност и да вземам решения, когато е трудно. В месеците преди изборите доказах, че мога да я изпълня, когато имам свобода и подкрепа. Всички полицаи го доказахме.
Не искам да разпъват чадър над тежката организирана престъпност.
Не искам да нося отговорност за решения, които не вземам и за фасада, която не искам да подпирам с името си.
За доверието на хората няма указ.
16:18 08.06.2026
55 Ще има и още
До коментар #4 от "честен ционист":Старият очевидно е имал зависимости. Колкото и страшно там да гледа, явно и той си е имал кукловод и онзи е дръпнал катапулта.
Новият разбира се, и той ще си има кукловод, и той ще си има "мръсни тайни" и ако възникне необходимост, и новият няма да върви "срещу принципите си".
Това е политическата ни клоака - зависимости на принципа на матрьошките, жалък водевил с парцалени кукли-герои....
16:19 08.06.2026
56 Сатана Z
16:19 08.06.2026
57 ПОЛИЦАЙ
ЗАТВООООР В БЕЛЯНЕ2 ДО ЕДИН
16:21 08.06.2026
58 ОБЕКТИВЕН
16:23 08.06.2026
59 Град Козлодуй
16:25 08.06.2026
60 Герги
16:26 08.06.2026
61 ????!!!!!
До коментар #9 от ""Всякога проклета Русия" по Раковски":веднага при психолога! Спешно!!!
16:27 08.06.2026
62 гост
16:27 08.06.2026