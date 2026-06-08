Новини
България »
Всички градове »
ГЕРБ: Силно сме притеснени от оставката на главния секретар на МВР. Следват много въпроси

ГЕРБ: Силно сме притеснени от оставката на главния секретар на МВР. Следват много въпроси

8 Юни, 2026 15:15 2 682 62

  • герб-
  • притеснение-
  • оставка-
  • главен секретар на мвр-
  • въпроси

Имало ли е политическа намеса в работата на най-висшия професионален ръководител на МВР, при положение че законът строго забранява такава? И ако е имало - от къде е идвала тя?, питат от партията на Бойко Борисов

ГЕРБ: Силно сме притеснени от оставката на главния секретар на МВР. Следват много въпроси - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Силно сме притеснени от оставката на главния секретар на МВР още на първия месец от новото управление. След неговите думи обаче следват много въпроси. Какви чужди решения е трябвало да изпълнява главният секретар на МВР и да носи отговорност за тях? Имало ли е политическа намеса в работата на най-висшия професионален ръководител на МВР, при положение че законът строго забранява такава? И ако е имало - от къде е идвала тя?

Това се казва в позиция на ГЕРБ по повод оставката на главния секретар на МВР Георги Кандев, публикувана на страницата на партията във фейсбук.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 28 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    47 7 Отговор
    Всички отдавна знаят че Кандев ще бъде вицепрезидент на Гюров.

    Коментиран от #6, #26, #27, #39

    15:18 08.06.2026

  • 2 в кратце

    35 6 Отговор
    Следват много въпроси-Дали ББ ще се кандидатира за мястото му,след оставката на главния секретар на МВР?!

    15:19 08.06.2026

  • 3 И тези

    53 6 Отговор
    Ама всички по сурдинка, очаквам и ДПС да каже, че е много лошо. Само ще питам после какво ще им е оправданието, като дойдат президентските избори и този същия " голям патриот" ще се кандидатира за вице на Гюров, за да " изпълни дълга си към държавата" хайде стига, че вече сте смешни всички.

    15:19 08.06.2026

  • 4 честен ционист

    44 9 Отговор
    Трябва да се притеснявате не от оставката на стария, а от назначаването на новия.

    Коментиран от #55

    15:19 08.06.2026

  • 5 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    35 5 Отговор
    ОПГ ГЕРБ ПРИТЕСНЕНИ ?!:)))
    ......
    МАЙ КЬОВЕШИ ЩЕ ИДВА ДРУГАТА СЕДМИЦА:)

    15:20 08.06.2026

  • 6 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    11 5 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    СПОНСОРА НА ГЮРОВ - КАНДЕВ
    БИЛ ГРАЖДАНИНА КАРЛ ХАБСБУРГ ЛОТРИНГЕН :)

    15:22 08.06.2026

  • 7 Кендимена беше чоек на сглобкаджиите

    31 10 Отговор
    Бандитите от ППДБ+ГЕРБСДС реват в един глас по сценарий. Време е да се включи и мафията от ДПСто.

    15:23 08.06.2026

  • 8 Винаги се гонят тези,които вършат работа

    15 13 Отговор
    Оставят се некадърните и послушните!

    15:24 08.06.2026

  • 9 "Всякога проклета Русия" по Раковски

    14 26 Отговор
    Руските служби натиснаха педала чрез паяжината си върху циганите, много преди Кандев да започне противодействието на купуване на гласове.
    Навсякъде циганите са гласували за Радев! И сега ще прикрият цялата руска мрежа сред тях!
    За тях родината е руската кочина!
    Когато се стигна критична точка за накърняване, осветяване или разгласяване на връзки и изпълнители на руските интереси, както е случаят с калашниците, които са си руска клетка, използвана за избори и руско вмешателство, тогава се стига до остри действия и поставяне на условия - или-или.
    Сега стана ли ви ясно защо Кандев напуска МВР?
    А знаете ли колко още скрити мини има?

    Коментиран от #61

    15:26 08.06.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 предполагам,че

    18 5 Отговор
    ако свалите гащите на гербав човек,то на гъ за му сигурно е татуиран сърп и чук!

    15:27 08.06.2026

  • 12 Без име

    6 39 Отговор
    Дано съм лош пророк, но ще ревем за Бойко.

    Коментиран от #19

    15:28 08.06.2026

  • 13 Възpожденец 🇧🇬

    15 21 Отговор
    Кой забрани на Георги Кандев да разследва „Калашниците“ и свързаните с тях международни канали за трафик на хора и наркотици ?!

    Кои са „Калашниците“ ? Кой е румен радев? :
    - руска престъпна групировка, която е принудила живеещите в Ботунец да гласуват за националния предател и руска марионетка румен кРадев ! В резултат 90% са гласували за дезертьора румен Решетников. Бащата на единия убиец има снимка с кРадев и е него в застъпник.
    Единия, някакъв Мицо, даже написал: Няма България, русия е нашата родина . На профилната им снимка е сложен флага на Мордор, заедно с двуглавата проскубана кокошка .

    Коментиран от #16

    15:29 08.06.2026

  • 14 Тома

    31 6 Отговор
    Щом шайката са притеснени значи е за хубаво.

    15:29 08.06.2026

  • 15 кой му дреме

    8 3 Отговор
    въпроси като "ко ши ядем"

    15:30 08.06.2026

  • 16 кРадев, Бойко и Делян са руски еничари!

    10 5 Отговор

    До коментар #13 от "Възpожденец 🇧🇬":

    Ботунец преди гласуваше на 100% за бойко и делян, калшниците са от времето на тиквата и доган.
    Все пак още няма човек в България да е обслужвал Путлер повече от бойко и ГЕРБ.

    15:35 08.06.2026

  • 17 АГАТ а Кристи

    12 2 Отговор
    А един от основните въпроси без да бъде задаван е : КОЛКО ЗАЙЦИ ЩЕ ОСТАНАТ В "ЗАЙЧАРНИКА" на боко

    15:35 08.06.2026

  • 18 ту-туу

    28 1 Отговор
    А за владислав горанов не сте ли притеснени от къде открадна джипа

    15:37 08.06.2026

  • 19 Добър

    14 2 Отговор

    До коментар #12 от "Без име":

    Малоумните може и да ревете.

    15:39 08.06.2026

  • 20 Сандо

    4 10 Отговор
    Да отива Бат Бойко на мястото му.Оттам започна кариерата му,нека там и да завърши - може даже и нещо добро да свърши.

    15:42 08.06.2026

  • 21 триглава ламя

    9 0 Отговор
    от 1989г ни управлява бкп,дс и политическите им ИЗДЪНКИ!!!

    15:43 08.06.2026

  • 22 морски

    14 0 Отговор
    И аз съм притеснен .Порция цаца се продава за 6 евро , ако продължи така , до края на лятото ще се продава на бройка

    15:43 08.06.2026

  • 23 Алоуу, не прайте на притеснени щото Вий

    12 1 Отговор
    маймуни ГЕРБави сте зад Оставката на Кандев.❤️🤣😁🇧🇬

    15:43 08.06.2026

  • 24 Отговорите

    11 0 Отговор
    следват ! Имайте търпение !

    15:43 08.06.2026

  • 25 Смешник

    12 0 Отговор
    Щом Тиквата е притеснен значи на добро е оставката на Кандев

    15:44 08.06.2026

  • 26 И като е вице?

    7 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Да не мислиш,че ще спечели Гюро Михайлов?

    15:47 08.06.2026

  • 27 Весели картинки

    7 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Крокодила Гена - вицепрезидент

    15:48 08.06.2026

  • 28 Шиши

    4 1 Отговор
    Аз мога да стана гл. сек. на МВР и да поема целия товар на плещите си . И без това с министъра на МВР стоим един до друг и ще ловим бандитите още в парламента

    Коментиран от #32

    15:49 08.06.2026

  • 29 Стенли

    5 7 Отговор
    ПП.ГЕРБ много точно задават основни въпроси за политически натиск върху главният секретар Кандев! След като вчера и днес БГ ЕЛФЕС и много други разследващи журналисти публикуваха снимки как радев е превърнат с бащата на един от убийците роми при катастрофата с автобуса и как във всички секции в 8- хилядния ромски квартал "Ботунец" 85% от гласовете са за ПБ на радев и как "бандата на калашниците" които се занимават с грабежи ,сводничество ,лихварство и рекет са били застъпници на радев, Кандев е поискал отговори от политическото ръководство на МВР и са му отговорили да не се намесва. Затова написа от " службата и достойнството избирам второто" . .Kayн мунчо приключи дами и господа. Ако се оттегли незабавно приключва политически ,ако се опъва ще приключи във всички аспекти. Край на " спасението радев" уважаеми Българи.

    Коментиран от #30

    15:50 08.06.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Данев

    8 1 Отговор
    С един замах/пост във ФБ Кандьо ексрементира върху целия си съзнателен живот. Само една коалиция, тази на ШиБоКоШи може да го купи, като кандидат за бъдещите президентски избори. Не вярвам да е толкона тъп, че да се върже на всяко друго предложение. Ясно е Кандьо отива на избори срещу настоящия президент Ил. Йотова. Но дали си дава сметка каква визитка ще рекламира със съвестта си?!

    15:53 08.06.2026

  • 32 Бай Ставри

    4 0 Отговор

    До коментар #28 от "Шиши":

    За това Шиши си прав . Най-големите бандюги са в парламента

    15:54 08.06.2026

  • 33 Сзо

    8 3 Отговор
    Тоя Кандев е мина заложена от Пеефски. Просто днес я задействаха дистанционно.

    15:57 08.06.2026

  • 34 бай Дончо

    9 0 Отговор
    Абе тия от Шайката на суджуците вместо да са по дранголниците те акъл дават бе, и били претиснени абе ейййй ЗАТВООООООООР ЗА ВАС И ВАШИТЕ ПУДЕЛИ В МВР И СЛУЖБИТЕ!

    15:57 08.06.2026

  • 35 Мемо

    4 0 Отговор
    Крадеца вика - дръжте крадеца!

    15:57 08.06.2026

  • 36 шахматист

    5 1 Отговор
    Мафията му е показала компромат за него и Кандев се е отеглил .Нямам друго обяснение

    15:58 08.06.2026

  • 37 Нели

    0 3 Отговор

    До коментар #30 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    на баба ти хурката бе келеш

    Коментиран от #40, #51

    15:59 08.06.2026

  • 38 Ето защо напуска Кандев

    3 1 Отговор
    След изтеклите навсякъде тези снимки е поискал обяснение от политическото ръководство на МВР и са го посъветвали да се сниши и да не разследва ...Герб са прави -Публикувани са множество снимки в много мрежи и сайтове,но ще постна от Бг. Елфите и резултатите от секциите в Ботунец в които ПБ на Радев има над 87% и снимките му с бащата на един от шофьорите убийци който му е застъпник.

    16:00 08.06.2026

  • 39 Предлагам

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Ти да бъдеш Шеф на кабинета или поне завеждащ връзки с обществеността...:)))

    16:01 08.06.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Кандьо

    6 2 Отговор
    Явно е получил заповед да арестува прасето и тиквата и се е изплашил

    16:05 08.06.2026

  • 43 Възраждане

    3 0 Отговор
    Сгига с тоя театър. Ясно е, че Радев иска да ви изпере

    16:06 08.06.2026

  • 44 Пелов

    7 1 Отговор
    Преди 20 години така започна политическата кариера на Борисов - махна се като гл.секретар заради лошия министър Румен Петков, след това стана кмет на София и т.н. Всички отдавна знаят, че Кандев ще бъде вицепрезидент на Гюров. Президентската кампания е открита...

    16:07 08.06.2026

  • 45 Евтин ПиАр Севи Бойко

    5 1 Отговор
    Точно пък от ГЕРБ ли да са притеснени? Те би трябвало да се притесняват, ако Кандев беше на поста, защото при читаво управление( а не лъже такова, комунуидно и васално на Кремъл, каквото е управлението на Румен Боташев Решетников), половината Герберя щяха да са следствени.

    16:08 08.06.2026

  • 46 Щото ви пазеше зад..ците десетки години

    2 1 Отговор
    Притеснявайте се!
    Нали никой не е толкова наивен да смята, че Кандев 30г е действал честно ??? Такива индивиди няма според мен. Защото мафията притежаваше държавата през това време. И сега ония Мирчев реве, ГЕРБ реве ..Ами това е добър знак! Успех на министъра!!!!

    16:09 08.06.2026

  • 47 Ами ! и и и ии !

    1 0 Отговор
    Вие Най - Добре !

    Си Знаете !

    Особено !

    След Като !

    И Ние сме !

    Видяли !

    Резултатите !

    И Последствията !

    16:12 08.06.2026

  • 48 БКП - КПСС

    2 0 Отговор
    Тук на тази територия бизнеса и парите са в КОМУНЯГИТЕ И ТЕХНИТЕ ОТРОЦИ ..Примери много а за нас ЕМИГРАЦИЯ ТЕРМИНАЛ 2 ....имам познат който си идват от Англия И сащ за малко и ми споделят че едвам ИЗФЪРЖАТ ТУК НА ТОЗИ ЗЕЕЕЕМЕН РАЙЙЙЙЙЙ....

    16:13 08.06.2026

  • 49 АГЕНТ 07

    0 1 Отговор
    КАЗАХ ВИ ПРЕДИ МЕСЕЦ ЧЕ ЩЕ ГЪРМЯТ ДОСТА ФИШЕЦИ ДОБРАЛИ СЕ ДО РАДЕВ!

    16:13 08.06.2026

  • 50 Плд

    3 2 Отговор
    Кандев 30 години е бил в МВР и е мълчал като г.з ,но сега не можел да мълчи! Защо мълча по времето на Боко и Шиши,когато държавата беше разкостена? Ясно е,че влизаш в политиката и по-точно в ПП-ДБ!

    16:14 08.06.2026

  • 51 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 1 Отговор

    До коментар #37 от "Нели":

    КОЙ СТЕ ВИЕ TPABEРC С ЖЕНСКО ИМЕ ЧЕ ПCУBATE:((((
    ПО СПОКОЙНО МУНЧO ДА НЕ ТЕ HABРА ПРИ MAAЙKA ТИ ПOД ЗЕМЯТА:))))

    16:14 08.06.2026

  • 52 Чегевара

    1 2 Отговор
    ДА ГО НАБУУТАМ НА ГЕРБ ДПС И ГЕНЕРАЛ НАСКО

    16:17 08.06.2026

  • 53 баце

    1 1 Отговор
    Притеснени са защото бяха и още са в сглобка с ПП и ДБ.

    16:18 08.06.2026

  • 54 За 3 часа 70 хиляди са го подкрепили

    0 0 Отговор
    Днес напускам МВР.

    Да избирам между поста и принципите си е невъзможно. Да обещавам действия, когато се налага да мълча - също. Разбрах посланието.

    30 години нося униформата със съзнанието, че законът е гръбнакът на държавата, че задачата на полицая не е да е удобен, а да е полезен. Затова не мога да бъда човека, който просто ще гледа страшно в камерите.

    Моята задача винаги е била да търся истината, да нося отговорност и да вземам решения, когато е трудно. В месеците преди изборите доказах, че мога да я изпълня, когато имам свобода и подкрепа. Всички полицаи го доказахме.

    Не искам да разпъват чадър над тежката организирана престъпност.

    Не искам да нося отговорност за решения, които не вземам и за фасада, която не искам да подпирам с името си.

    За доверието на хората няма указ.

    16:18 08.06.2026

  • 55 Ще има и още

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "честен ционист":

    Старият очевидно е имал зависимости. Колкото и страшно там да гледа, явно и той си е имал кукловод и онзи е дръпнал катапулта.
    Новият разбира се, и той ще си има кукловод, и той ще си има "мръсни тайни" и ако възникне необходимост, и новият няма да върви "срещу принципите си".
    Това е политическата ни клоака - зависимости на принципа на матрьошките, жалък водевил с парцалени кукли-герои....

    16:19 08.06.2026

  • 56 Сатана Z

    3 0 Отговор
    Нещо много дрога даде диря в последно време.Да не би да ама връзка с оставката?

    16:19 08.06.2026

  • 57 ПОЛИЦАЙ

    2 0 Отговор
    МВР И СЛУЖБИТЕ ТРЯБВА ДА СЕ ИРЕЖАТ ДО ЗДРАВО
    ЗАТВООООР В БЕЛЯНЕ2 ДО ЕДИН

    16:21 08.06.2026

  • 58 ОБЕКТИВЕН

    1 0 Отговор
    Не избързвайте,защото ако е за обещана политическа кариера не е интелигентен ход

    16:23 08.06.2026

  • 59 Град Козлодуй

    1 0 Отговор
    Aз пък съм "силно притеснен",че на следващите избори ще последвате съдбата на патериците си- ИТН и БСП.Довечера ще си легна с чорапите.

    16:25 08.06.2026

  • 60 Герги

    1 0 Отговор
    Най добре е да отиде в НС и да каже цялата истина,стига недомлъвки,наслушахме се на такива през годините.Друг е въпроса дали се притеснява за физическото си съществуване.

    16:26 08.06.2026

  • 61 ????!!!!!

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от ""Всякога проклета Русия" по Раковски":

    веднага при психолога! Спешно!!!

    16:27 08.06.2026

  • 62 гост

    1 0 Отговор
    Четох статия дали е партенка ще се разбере че се подготвя за политическа кариера.Но каквото и да е трябва прозрачност.

    16:27 08.06.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол