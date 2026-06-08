Новини
България »
Кърджали »
Икономическа полиция проверява "ВиК" Кърджали

Икономическа полиция проверява "ВиК" Кърджали

8 Юни, 2026 15:09 819 4

  • вик кърджали-
  • вик-
  • кърджали-
  • злоупотреби

От бездействие на длъжностно лице е нанесена щета на водоснабдителното дружество в размер на над 40 000 евро

Икономическа полиция проверява "ВиК" Кърджали - 1
Снимка: Фейсбук
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Екип на сектор „Противодействие на икономическата престъпност“ в Областната дирекция на МВР в Кърджали започна проверка във „ВиК“ ООД-Кърджали за несъбрани парични вземания от дружества-длъжници, съобщиха от пресцентъра на дирекцията.

От наличните до момента данни и документация е установено, че от бездействие на длъжностно лице е нанесена щета на водоснабдителното дружество в размер на над 40 000 евро. В хода на проверката са снети обяснения от управителя на дружеството, чието придвижване е било ограничено. Полицейски служители продължават да извършват проверки на строителни и други фирми с неплатени задължения за около 3 години назад. Установени са и дългове, които са погасени по давност.

Работата по случая е по чл.219 от Наказателния кодекс за неположени достатъчно грижи от длъжностно лице при управлението на имущество и произтекли значителни щети от това, съобщават още от пресцентъра. И допълват, че след приключване на проверката материалите ще бъдат внесени в прокуратурата по компетентност.


Кърджали / България
Поставете оценка:
Оценка 3.6 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Браво

    1 0 Отговор
    А Русенската ИП кога ще проверят пенчо милков защо не са окосени зелените площи и да го глобят

    15:26 08.06.2026

  • 2 ямайка

    2 0 Отговор
    след приключване на проверката материалите ще бъдат внесени в прокуратурата по компетентност. Т.Е. НЕ СЕ ОЧАКВАТ РЕЗКИ ДЕЙСТВИЯ НА ПРО-ТАМ ЕДИ-КАКВО СИ. КАКТО ИНАЧЕ СИ Е В БЪЛГАРИЯ.

    15:30 08.06.2026

  • 3 адвокат

    4 0 Отговор
    ne само Кърджали,всичките ВиК дружества са в нарушения,,шуробаджанащина и бартиини назначения

    15:34 08.06.2026

  • 4 Водопроводчик

    0 0 Отговор
    ПРОВЕРЕТЕ ВиК МОНТАНА ТУК МАФИЯ

    16:26 08.06.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове