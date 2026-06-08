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Почина актрисата Кина Дашева, майката на Андрей Слабаков

Почина актрисата Кина Дашева, майката на Андрей Слабаков

8 Юни, 2026 07:05 911 3

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Тя е втората съпруга на актьора Петър Слабаков

Почина актрисата Кина Дашева, майката на Андрей Слабаков - 1
Снимка: Facebook
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Актрисата Кина Дашева почина на 92-годишна възраст, съобщи в профила си във Facebook синът ѝ Андрей Слабаков. „На 92 години и 7 месеца почина майка ми Кина Дашева. Сбогом, мамо!", написа режисьорът. Тя е втората съпруга на актьора Петър Слабаков, пише nova.bg.

Кина Дашева е участвала във филмите „Пленено ято“ (1962), „Веригата“ (1964), „Всичко е любов“ (1979), „Бяла магия“ (1982), „Опасен чар“ (1984), „Мечтатели“ (1987), „Маргарит и Маргарита“ (1989), „Адио, Рио“ (1989), както и в телевизионната новела „Неда“ (1982).


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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 генезис

    0 1 Отговор
    Интересна фамилия, Слабакови да не са боледували от стеснение на дебелото черво?

    08:01 08.06.2026

  • 3 Кинозрител

    0 0 Отговор
    Бог да я прости.

    08:05 08.06.2026