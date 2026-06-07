Аржентинската рок звезда Карлос Солари-Индио почина на 77-годишна възраст

Аржентинският певец и композитор Карлос Алберто Солари, известен като Индио, почина на 77-годишна възраст, предадоха осведомителните агенции. Той беше фронтмен на групата Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota - една от най-популярните и влиятелни рок групи в страната, отбелязва Асошиейтед прес.

Солари, който се бореше с болестта на Паркинсон от поне десетилетие, е намерен мъртъв до закрития басейн в дома си в провинциалния град Итусаинго, на около 30 километра западно от аржентинската столица Буенос Айрес, съобщиха властите. Причината за смъртта на музиканта не се посочва, пише БТА.

Семейството на Солари потвърди смъртта му в социалните медии, като заяви, че ще организира погребение и ще даде възможност на хората да се сбогуват с рок легендата. Веднага след като беше обявена кончината му, негови почитатели започнаха да се събират пред неговия дом, като носеха цветя и блузи с неговото име.

Carlos ‘Indio’ Solari, Legend of Argentina’s Rock Scene, Dies at 77https://t.co/5a5Koinn0U — billboard (@billboard) June 6, 2026

„Ще скърбим както подобава, ще слушаме песните му и, преди всичко, ще се грижим един за друг, както той ни научи“, се казва в изявлението на семейството.

Като вокалист на групата Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota – по-известна като Los Redondos, Карлос Солари се превърна в икона на контракултурата за разочарованите аржентинци, които растяха, докато страната им преминаваше от военна диктатура към демокрация, характеризираща се с новопридобити свободи, но с нестабилност и хиперинфлация през 80-те години, отбеляза Асошиейтед прес.

Групата има 10 студийни албума, като се отказа от големите звукозаписни компании, за да запази своята артистична независимост, припомня осведомителната агенция.

Los Redondos се разпадна през 2001 г., но Солари продължи да се радва на успех като соло изпълнител, издавайки още пет самостоятелни албума, в които смесва рок и електронни влияния, привлича стотици хиляди фенове в паркове и стадиони в Аржентина.

На концерт през 2016 г. той обяви, че е диагностициран с болестта на Паркинсон. „Господин Паркинсон ме преследва. Но ето ме тук“, каза тогава Карлос Солари. Публиката избухна в бурни овации. По-късно той се оттегли от турнетата, като в интервюта говореше откровено за изтощителните ефекти на болестта.

Почит на покойния музикант отдадоха политици, артисти и футболни звезди от Аржентина.

Карлос Солари е наследен от съпругата си Вирхиния Монес Руис и 25-годишния си син Бруно, информира Асошиейтед прес.