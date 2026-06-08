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Гласът на Путин: Ударът по пътническия влак в Крим усложнява всички перспективи за преговори
  Тема: Украйна

Гласът на Путин: Ударът по пътническия влак в Крим усложнява всички перспективи за преговори

8 Юни, 2026 15:11 3 323 72

  • русия-
  • украйна-
  • крим-
  • донбас-
  • владимир путин-
  • дмитрий песков

По-рано ръководителят на анексирания Крим Сергей Аксьонов съобщи, че при удара по влака Москва - Симферопол е загинал помощник-машинистът, а машинистът е бил ранен

Гласът на Путин: Ударът по пътническия влак в Крим усложнява всички перспективи за преговори - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Атаката срещу пътническия влак по маршрута Москва - Симферопол и други подобни действия на Украйна съществено усложняват възможностите за преминаване към мирно уреждане на конфликта, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от руски медии.

По думите му нападението срещу влака е сред факторите, които затрудняват евентуалните бъдещи преговори между Москва и Киев.

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По-рано ръководителят на анексирания Крим Сергей Аксьонов съобщи, че при удара по влака Москва - Симферопол е загинал помощник-машинистът, а машинистът е бил ранен. След инцидента движението на пътническите влакове на полуострова беше временно преустановено.

Песков коментира и изработените в Лондон предложения за мирно споразумение, обсъдени от украинския президент Володимир Зеленски, британския премиер Кийр Стармър, френския президент Еманюел Макрон и германския канцлер Фридрих Мерц.

Според говорителя на Кремъл европейските лидери демонстрират противоречив подход.

"Макрон, Стармър и Мерц се опитват да говорят за мир и едновременно с това подчертават намеренията си да съдействат на киевския режим за производството на нови видове оръжия за продължаване на войната", заяви Песков, цитиран от агенция "Интерфакс".

Той припомни и изказване на руския президент Владимир Путин от Петербургския международен икономически форум, според което на фона на действията на украинската страна е трудно да се водят преговори.

"Президентът каза, че в настоящите условия и на фона на действията, които виждаме от страна на киевския режим, е много трудно да си представим как може да се постигне договореност", посочи Песков.

Украинската страна засега не е коментирала изявленията на Кремъл. Москва определя атаките срещу цивилна инфраструктура като терористични действия, докато Киев твърди, че нанася удари по обекти, използвани за военни цели в рамките на продължаващия конфликт.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пламен

    10 9 Отговор
    „Рязанска захар“ ?

    15:14 08.06.2026

  • 2 Без име

    60 10 Отговор
    Какво не разбрахте? Преговори няма да има, всичко ще се реши на фронта.

    Коментиран от #38

    15:15 08.06.2026

  • 3 Кажи честно ... 🤣

    29 45 Отговор
    Ми той ходещото на токчета инFaнтилно недоразумение Пусин, каза преди няколко дена, че не се интересува от преговори. 🤣🤣🤣

    Коментиран от #43

    15:15 08.06.2026

  • 4 агресора путин

    26 36 Отговор
    когато мен ме агресират, се държа като ощипана мома!

    15:15 08.06.2026

  • 5 Тома

    32 18 Отговор
    Путине чакай ги още укронацистите да убиват мирни граждани.

    Коментиран от #20, #40, #46, #58

    15:15 08.06.2026

  • 6 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    12 33 Отговор
    Намериха ли главата🎃 на машиниста? Благодаря ви мили хора!

    Коментиран от #48

    15:16 08.06.2026

  • 7 ПЪТНИЧЕСКИ ВЛАК ЛИ

    23 38 Отговор
    На Видеото
    Със удара по влака

    Видяхме колко е Пътнически.

    Хахахахаха хахахахаха хахахахаха

    15:16 08.06.2026

  • 8 Архимандрисандрит Бибиян

    11 29 Отговор
    Путилифона бат Пундю проскимте каде вече е готов да преговара и с томагавка стърчеща из плешивоста мо но требе да се прави винаги на кой сме ние и ежте ми кундака.

    15:18 08.06.2026

  • 9 Договореност

    8 19 Отговор
    за анексиране на част от Украйна и право на московско вето за международни договори сключвани от Украйна на този етап от военното развитие е логично невъзможна за обсъждане в преговори.

    15:18 08.06.2026

  • 10 Примати

    22 33 Отговор
    От началото на май месец тази година , украинската армия направо помля Русия с дронове и ракети а тия са се хванали за некъв влак. И още нещо: комбинацията от удара на 3 юни срещу терминала в Санкт Петербург и днешния удар срещу терминала в краснодар са смъртна присъда не само за Путин и неграмотната му армия но и за цяла Русия

    Коментиран от #29, #32

    15:20 08.06.2026

  • 11 Последния Софиянец

    22 16 Отговор
    Като тръгнат евролидерите с влак за Киев ги ударете.

    15:21 08.06.2026

  • 12 Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦

    21 33 Отговор
    Без да ви разреши Президент Зеленски няма да се движите по украинска територия.
    Да си знаете.

    15:21 08.06.2026

  • 13 хаха

    14 22 Отговор
    Опаляяяяя.... Путин няма как да не прати отговор днес или утре. Ще бъде разкъсан, че не отговаря. И после пак ще има рев, че Киев е ударен с ракети.
    Защо му е на Зеленски да прави терористични актове? Има куп военни цели за удряне, а той подкара на цивилни. В Констанца се оказа, че дроновете за малко да взривят склад с азот и да избият стотици хора. Украинците чакали на гюме на изхода на пристанището в румънски води руски кораб да излезе, главният дрон се оплел в прегради срещу изтичане на петрол от кораби и го взривили на няколкостотин метра от склада за азот на пристанището. Вместо атака с възможни румънски жертви, защо украинците не атакуваха в открито море?

    15:21 08.06.2026

  • 14 ВСИЧКО КОЕТО

    18 26 Отговор
    Превозва ВОЕННА ТЕХНИКА
    Или ГОРИВО
    ЩЕ БЪДЕ УДРЯНО .
    ЛЕГИТИМНИ ВОЕННИ ЦЕЛИ
    ЦЯЛАТА ЛОГИСТИКА В КРИМ
    Е ПОД КОНТРОЛА НА
    ВСУ.

    15:22 08.06.2026

  • 15 НЕ НАДО ПАНИКИ

    6 13 Отговор
    НЕ НАДО ПАНИКИ .

    НАДО ПОТЕРПИТЪ.

    ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    КРЕМЪЛ ЩЕ ВИ СПАСИ.

    15:24 08.06.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Хахахаха

    10 24 Отговор
    Аууууу, добре че преди удара имаше перспективи! Ами нали ти отказа преговори бе тупин?

    Коментиран от #27

    15:25 08.06.2026

  • 18 Сандо

    21 10 Отговор
    Откровено,не зная как още ги търпят редовите руснаци?За укрите не говоря,те ми приличат на концлагеристите,излъгани,че отиват на баня,а вкарвани в газовите камери.И щеше да ми е безразлично дали руснаците ще победят,ако не знаем вече какво бъдеще ни подготвя Запада.

    Коментиран от #47

    15:25 08.06.2026

  • 19 Ударът по пътническия влак усложнявал

    13 14 Отговор
    А четири години удари по граждански обекти, сринатите “освободени” градове подпомагат преговорите.

    15:25 08.06.2026

  • 20 Хахахаха

    11 20 Отговор

    До коментар #5 от "Тома":

    Никой не е избил повече мирни граждани от тупин.

    Коментиран от #30, #41

    15:26 08.06.2026

  • 21 перефраза

    9 19 Отговор
    Руската наглост и Космосът са безкрайни, за второто не съм сигурен....

    15:26 08.06.2026

  • 22 хаха

    8 18 Отговор
    "пътнически влак"... ХАХАХА

    Сигурно сигурно

    15:27 08.06.2026

  • 23 Хахахаха

    10 18 Отговор
    Когато ВСУ стигнат до масква, тупин ще реши че е време за преговори. Друг начин няма.

    Коментиран от #25

    15:27 08.06.2026

  • 24 абе ка ПУТ ин смотан

    12 20 Отговор
    май не помниш това? Деменцията те годни скапан дъртофелник,а?

    28.01.2026 "Руски дрон удари пътнически влак край Харков - 5ма загинали"
    04.10.2025 "Един човек е загинал, а над 30 са ранени, след като руски дронове удариха пътнически влак в Украйна. Сред пострадалите има и 3 деца. "

    я си пий лекарствата самотан рахитичен дъртоифелник

    15:28 08.06.2026

  • 25 Без име

    6 1 Отговор

    До коментар #23 от "Хахахаха":

    Ще стигнат нмп.

    15:29 08.06.2026

  • 26 грешката на каПут4о

    9 17 Отговор
    е че ПВОто пази само изпускащото му се дупе в Москва, но не и народа му. А Москва не е Русия.

    15:30 08.06.2026

  • 27 Смешник

    17 8 Отговор

    До коментар #17 от "Хахахаха":

    Ами какви разговори със зелените терористи Тая фашиска хунта трябва да бъде унищожена Работайте братя

    Коментиран от #51

    15:30 08.06.2026

  • 28 Пламен

    8 19 Отговор
    Скоро ще се молят за преговори
    Защо им трябваше на тия иди оти да нападат Украйна
    Кой сега ще ги спасява от Украйна

    15:31 08.06.2026

  • 29 В Краснодар ли?

    8 15 Отговор

    До коментар #10 от "Примати":

    Затова ли от там идва мириз на изгоряла вата?!

    15:32 08.06.2026

  • 30 това е рявно

    9 10 Отговор

    До коментар #20 от "Хахахаха":

    Но голяма част от мирните граждани преди това са били буцифицирани от шпиц командите на киевската хунта

    15:32 08.06.2026

  • 31 Адвокат Шейтански

    8 13 Отговор
    Влакът не е имал пътен лист, а ватенките в него са нямали визи. Незаконните пътувания се наказват.

    15:32 08.06.2026

  • 32 Смешник

    11 13 Отговор

    До коментар #10 от "Примати":

    Това по украинските фашиски медии ли го чу

    Коментиран от #35, #39

    15:33 08.06.2026

  • 33 Пламен

    6 5 Отговор
    Чух , че в скоро време и ,,Рубльовка" ще ударят.

    15:34 08.06.2026

  • 34 в русия има два вида хора

    8 10 Отговор
    тип Разпутин и тип Путин
    Единия разпутва, другия го разпутват

    15:34 08.06.2026

  • 35 Чиниш ми се

    4 3 Отговор

    До коментар #32 от "Смешник":

    Минедчия.

    15:35 08.06.2026

  • 36 големсмях

    5 19 Отговор
    Търсят се машинисти ,които да работят в Крим...украинския Крим...Хайде български копейки ...заминавайте да помагате на кремълския кръволог.Заплата ....абе колкото дадат...повечето имат да вземат.

    15:36 08.06.2026

  • 37 Гресирана ватенка

    4 10 Отговор
    Аз съм крайно възмутен!

    15:36 08.06.2026

  • 38 Путер

    5 8 Отговор

    До коментар #2 от "Без име":

    Дано повече градове да измрат

    15:37 08.06.2026

  • 39 Путер

    5 2 Отговор

    До коментар #32 от "Смешник":

    Смърт на фашистите и техните врагове

    15:38 08.06.2026

  • 40 Путин

    2 5 Отговор

    До коментар #5 от "Тома":

    Бавн 0 ра 3 виващи сме , копейка.

    15:39 08.06.2026

  • 41 Русия е враг №1 на България ! 🇧🇬

    11 12 Отговор

    До коментар #20 от "Хахахаха":

    Само Сталин и Александър Невски могат да бъдат конкуренция на Путлер по иZбити християни.
    Неоспорим факт !

    Коментиран от #50, #52, #54, #55

    15:39 08.06.2026

  • 42 Абсурдистан

    3 9 Отговор
    Касапинът отново намери повод да отхвърли преговорите.

    15:39 08.06.2026

  • 43 завиждаш ли?

    11 6 Отговор

    До коментар #3 от "Кажи честно ... 🤣":

    Русия се интеррисува от реални преговори, не се интерисува от празни приказки.

    Коментиран от #67

    15:40 08.06.2026

  • 44 Машала

    6 11 Отговор
    То пък някой си мисли, че Путин ще преговаря за мир. Тоя касапин от КГБ ако настъпи мир ще му хвръкне главата. Миличкия не очакваше, такова нещо от украинците. Мислеще си за три дни да прави парад в Киев, но един цял народ застана зад едно малко зелено артистче и пета година не играе по свирката на "Велика Русия" Този народ помни Сталинския гладомор и Гулаг. За разлика от нашите прогажници, не че и в Украйна ги няма този народ, лалвото и да стане пет години се сражава с "безаналоговоте Z" и не скланя глава. Ние ток гръмнат ли и си хващаме пръстите на краката, срещаме с хлям и сол и лъскаме руски ботуши!

    15:41 08.06.2026

  • 45 ингилизки номерца

    13 5 Отговор
    Понеже на север укронацистите са пред пълен погром и превземане на Славянск и Краматорск, а след това и Киев, правят тези номера на юг. Английски "специалисти" лично ръководят бомбардировките над Одеса, за да отклонят вниманието на юг и да спасяг северния фронт на наркомана. Но ще дойде време и Лондон да опита от своите специалитети, и то много болезнено...

    15:41 08.06.2026

  • 46 Ама тома

    6 5 Отговор

    До коментар #5 от "Тома":

    Неверни... господаря ти толкова си може. Не го ли разбра вече пета година се мъчи

    15:42 08.06.2026

  • 47 Божееее

    6 5 Отговор

    До коментар #18 от "Сандо":

    Сандо, много са ти промили мозъка тия от КГБ и БКП!

    Коментиран от #53

    15:42 08.06.2026

  • 48 хапчетата

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    обаче, редовно.. и разходки на чист въздух ..

    15:43 08.06.2026

  • 49 Никой

    3 8 Отговор
    В бокса и двамата противници си нанасят удари . Явно ръшляците го разбират, че само техния човек има право да нанася удари . Що се захванахте, не очаквахте ли да получавате тупаници ?

    15:43 08.06.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Хахахаха

    4 3 Отговор

    До коментар #27 от "Смешник":

    Ами като не иска разговори, тогава какво се оплаква че имало жертви. Ами има, като почнеш война, ще има жертви и от руска страна.

    15:48 08.06.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Сандо

    3 2 Отговор

    До коментар #47 от "Божееее":

    Промития,аз чета това,което са измислили и което пишат на Запад,какво ти тук КГБ/което отдавна го няма/ или БКП /което комунистите сами унищожиха за да ви излъжат с ментето БСП/.Абе няма ли вашите козяшки началници поне малко да ви ограмотят,че съвсем се излагате с неграмотността си.

    15:50 08.06.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 враг № 1

    5 5 Отговор

    До коментар #41 от "Русия е враг №1 на България ! 🇧🇬":

    Абе, умнокрасив и нежен човечецо , какво направи Русия на България? Унищожи ли ни лева? Взе ли ни златото? Взе ли ни парите от банките? Вкара ли странни розови понита в училищата? Съсипа ли промишлеността и образованието? Въведе ли цензура в медиите? Тя ли ни направи роби на мигранти, тъмнозелени и украинци в собствената ни родина? Тя ли възпита поколение от напомпани със самочувствие индивиди, избиващи се по пътищата? Тя ли въведе корупцията като норма на поведение? Тя ли купува политиците ни с милиарди фондове за крадене срещу продажба на държавата и народа си? Ако не знаеш, ще ти кажа - всичко това дойде от Урсула и Брюксел, а не от Русия. Затова враг №1 на България е това управление на ЕС. От както влязохме там - всяка година само мизерия, бедност, фалити, дефицити, престъпления, корупция.

    Коментиран от #61, #66, #68

    15:52 08.06.2026

  • 56 Старчо Сарача

    6 3 Отговор
    Жалко! Все пак бомбите трябва да падат върху главите на фашистката кремълска банда. Но и това ще стане!

    15:55 08.06.2026

  • 57 ОСНОВНА ПРЕЧКА

    2 0 Отговор
    е онзи дето къка в куфар....

    15:58 08.06.2026

  • 58 Тихо ватнишки примат

    2 5 Отговор

    До коментар #5 от "Тома":

    А в половин русия вали нефтен дъжд!Защо така бе?

    16:05 08.06.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Да питам само...

    2 4 Отговор
    Путин, до кога ще търпи тази смрадлива и корумпирана Киевска шайка?

    16:08 08.06.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Йосиф Весериьнович

    2 1 Отговор
    Недоразуменията подкрепящи 404 пак са се възпалили! Показателни са елементарните им изсмукани от пръстите фрази кухи като самите тях! Силно се съмнявам че ще се намери поне един от тях що годе грамотен да разясни ситуацията около Константиновка!?

    16:10 08.06.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Коректор

    0 2 Отговор
    Украйна 104-то място, показва леко подобрение, достигайки 36 точки (+1 спрямо предходни години), което я прави една от малкото страни в региона, успели да подобрят или запазят позициите си въпреки изключително тежките условия.

    Причини за устойчивостта: Под натиска на международните партньори и нуждите за финансиране и интеграция в ЕС, Украйна поддържа строг фокус върху антикорупционните си институции (като НАБУ и САП). Извършват се редица показни разследвания срещу високопоставени чиновници в министерството на отбраната и съдебната система.

    Русия 157-то място, се намира на дъното на класацията с 22 точки и заема 157-о място, което е рекордно ниска позиция за страната. Тя споделя това място с държави като Хондурас, Зимбабве и Чад.

    Причини за срива: След началото на мащабната война в Украйна, руското правителство на практика узакони секретността в публичния сектор. Данните за държавните поръчки, доходите и активите на чиновниците са напълно засекретени под предлог за национална сигурност.

    Ефект: Корупцията в Русия е държавна политика и инструмент за контрол. Липсата на независими медии, гражданско общество и реална опозиция позволява на клептокрацията да функционира без никаква отчетност, което води до пълно източване на публични ресурси.

    16:14 08.06.2026

  • 66 55555

    2 0 Отговор

    До коментар #55 от "враг № 1":

    Бунак.!!!

    16:15 08.06.2026

  • 67 Кажи честно ... 🤣

    0 2 Отговор

    До коментар #43 от "завиждаш ли?":

    Много ти знае npaZната кpaтyна какво иска или не иска русията ти. То Жожи не знае, та ти ли ?🤣🤣🤣

    16:17 08.06.2026

  • 68 явер

    0 4 Отговор

    До коментар #55 от "враг № 1":

    Русия не ни е дала нищо, взе ни златото през 1944г. и плащахме репарации на нея като хранихме 600 000 хил. армия до 1947г., за туй че не пратихме войска на Източният фронт и след това дадохме 37 000 убити в края на войната. Давахме им стоки без пари 45г. и бяхме роби на тях не на турците. Унищожиха образованието ни, защото всички известни учени са съдавани по царско време, не по комунистическо време. Да ти кажа още, че това всичкото е доказано с документи от историците, а ти си един лапни шаран и като тебе са много. Набийте си го кухите кратуни, че няма друга държава да ни дава нещо, само може да взема, малоумници.

    Коментиран от #71

    16:18 08.06.2026

  • 69 Фори

    0 0 Отговор
    Войната не може да спре сега.Украйна има да тества много нови оръжия в Русия.По-добър полигон няма.

    Коментиран от #70

    16:26 08.06.2026

  • 70 604

    0 0 Отговор

    До коментар #69 от "Фори":

    Да не стане накрая рашките да си тестват ядрата...

    16:28 08.06.2026

  • 71 604

    0 0 Отговор

    До коментар #68 от "явер":

    Бек имъ толкос мити крътуни...евно...

    16:29 08.06.2026

  • 72 Дика

    1 0 Отговор
    Няма руски влакове в Крим и Украйна изобщо. Не са ударили влака Москва-Петербург, нали?

    16:33 08.06.2026

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