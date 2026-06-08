Гласът на Путин: Ударът по пътническия влак в Крим усложнява всички перспективи за преговори

Атаката срещу пътническия влак по маршрута Москва - Симферопол и други подобни действия на Украйна съществено усложняват възможностите за преминаване към мирно уреждане на конфликта, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от руски медии.
По думите му нападението срещу влака е сред факторите, които затрудняват евентуалните бъдещи преговори между Москва и Киев.
По-рано ръководителят на анексирания Крим Сергей Аксьонов съобщи, че при удара по влака Москва - Симферопол е загинал помощник-машинистът, а машинистът е бил ранен. След инцидента движението на пътническите влакове на полуострова беше временно преустановено.
Песков коментира и изработените в Лондон предложения за мирно споразумение, обсъдени от украинския президент Володимир Зеленски, британския премиер Кийр Стармър, френския президент Еманюел Макрон и германския канцлер Фридрих Мерц.
Според говорителя на Кремъл европейските лидери демонстрират противоречив подход.
"Макрон, Стармър и Мерц се опитват да говорят за мир и едновременно с това подчертават намеренията си да съдействат на киевския режим за производството на нови видове оръжия за продължаване на войната", заяви Песков, цитиран от агенция "Интерфакс".
Той припомни и изказване на руския президент Владимир Путин от Петербургския международен икономически форум, според което на фона на действията на украинската страна е трудно да се водят преговори.
"Президентът каза, че в настоящите условия и на фона на действията, които виждаме от страна на киевския режим, е много трудно да си представим как може да се постигне договореност", посочи Песков.
Украинската страна засега не е коментирала изявленията на Кремъл. Москва определя атаките срещу цивилна инфраструктура като терористични действия, докато Киев твърди, че нанася удари по обекти, използвани за военни цели в рамките на продължаващия конфликт.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пламен
15:14 08.06.2026
2 Без име
Коментиран от #38
15:15 08.06.2026
3 Кажи честно ... 🤣
Коментиран от #43
15:15 08.06.2026
4 агресора путин
15:15 08.06.2026
5 Тома
Коментиран от #20, #40, #46, #58
15:15 08.06.2026
6 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
Коментиран от #48
15:16 08.06.2026
7 ПЪТНИЧЕСКИ ВЛАК ЛИ
Със удара по влака
Видяхме колко е Пътнически.
Хахахахаха хахахахаха хахахахаха
15:16 08.06.2026
8 Архимандрисандрит Бибиян
15:18 08.06.2026
9 Договореност
15:18 08.06.2026
10 Примати
Коментиран от #29, #32
15:20 08.06.2026
11 Последния Софиянец
15:21 08.06.2026
12 Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦
Да си знаете.
15:21 08.06.2026
13 хаха
Защо му е на Зеленски да прави терористични актове? Има куп военни цели за удряне, а той подкара на цивилни. В Констанца се оказа, че дроновете за малко да взривят склад с азот и да избият стотици хора. Украинците чакали на гюме на изхода на пристанището в румънски води руски кораб да излезе, главният дрон се оплел в прегради срещу изтичане на петрол от кораби и го взривили на няколкостотин метра от склада за азот на пристанището. Вместо атака с възможни румънски жертви, защо украинците не атакуваха в открито море?
15:21 08.06.2026
14 ВСИЧКО КОЕТО
Или ГОРИВО
ЩЕ БЪДЕ УДРЯНО .
ЛЕГИТИМНИ ВОЕННИ ЦЕЛИ
ЦЯЛАТА ЛОГИСТИКА В КРИМ
Е ПОД КОНТРОЛА НА
ВСУ.
15:22 08.06.2026
15 НЕ НАДО ПАНИКИ
НАДО ПОТЕРПИТЪ.
ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
КРЕМЪЛ ЩЕ ВИ СПАСИ.
15:24 08.06.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Хахахаха
Коментиран от #27
15:25 08.06.2026
18 Сандо
Коментиран от #47
15:25 08.06.2026
19 Ударът по пътническия влак усложнявал
15:25 08.06.2026
20 Хахахаха
До коментар #5 от "Тома":Никой не е избил повече мирни граждани от тупин.
Коментиран от #30, #41
15:26 08.06.2026
21 перефраза
15:26 08.06.2026
22 хаха
Сигурно сигурно
15:27 08.06.2026
23 Хахахаха
Коментиран от #25
15:27 08.06.2026
24 абе ка ПУТ ин смотан
28.01.2026 "Руски дрон удари пътнически влак край Харков - 5ма загинали"
04.10.2025 "Един човек е загинал, а над 30 са ранени, след като руски дронове удариха пътнически влак в Украйна. Сред пострадалите има и 3 деца. "
я си пий лекарствата самотан рахитичен дъртоифелник
15:28 08.06.2026
25 Без име
До коментар #23 от "Хахахаха":Ще стигнат нмп.
15:29 08.06.2026
26 грешката на каПут4о
15:30 08.06.2026
27 Смешник
До коментар #17 от "Хахахаха":Ами какви разговори със зелените терористи Тая фашиска хунта трябва да бъде унищожена Работайте братя
Коментиран от #51
15:30 08.06.2026
28 Пламен
Защо им трябваше на тия иди оти да нападат Украйна
Кой сега ще ги спасява от Украйна
15:31 08.06.2026
29 В Краснодар ли?
До коментар #10 от "Примати":Затова ли от там идва мириз на изгоряла вата?!
15:32 08.06.2026
30 това е рявно
До коментар #20 от "Хахахаха":Но голяма част от мирните граждани преди това са били буцифицирани от шпиц командите на киевската хунта
15:32 08.06.2026
31 Адвокат Шейтански
15:32 08.06.2026
32 Смешник
До коментар #10 от "Примати":Това по украинските фашиски медии ли го чу
Коментиран от #35, #39
15:33 08.06.2026
33 Пламен
15:34 08.06.2026
34 в русия има два вида хора
Единия разпутва, другия го разпутват
15:34 08.06.2026
35 Чиниш ми се
До коментар #32 от "Смешник":Минедчия.
15:35 08.06.2026
36 големсмях
15:36 08.06.2026
37 Гресирана ватенка
15:36 08.06.2026
38 Путер
До коментар #2 от "Без име":Дано повече градове да измрат
15:37 08.06.2026
39 Путер
До коментар #32 от "Смешник":Смърт на фашистите и техните врагове
15:38 08.06.2026
40 Путин
До коментар #5 от "Тома":Бавн 0 ра 3 виващи сме , копейка.
15:39 08.06.2026
41 Русия е враг №1 на България ! 🇧🇬
До коментар #20 от "Хахахаха":Само Сталин и Александър Невски могат да бъдат конкуренция на Путлер по иZбити християни.
Неоспорим факт !
Коментиран от #50, #52, #54, #55
15:39 08.06.2026
42 Абсурдистан
15:39 08.06.2026
43 завиждаш ли?
До коментар #3 от "Кажи честно ... 🤣":Русия се интеррисува от реални преговори, не се интерисува от празни приказки.
Коментиран от #67
15:40 08.06.2026
44 Машала
15:41 08.06.2026
45 ингилизки номерца
15:41 08.06.2026
46 Ама тома
До коментар #5 от "Тома":Неверни... господаря ти толкова си може. Не го ли разбра вече пета година се мъчи
15:42 08.06.2026
47 Божееее
До коментар #18 от "Сандо":Сандо, много са ти промили мозъка тия от КГБ и БКП!
Коментиран от #53
15:42 08.06.2026
48 хапчетата
До коментар #6 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":обаче, редовно.. и разходки на чист въздух ..
15:43 08.06.2026
49 Никой
15:43 08.06.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Хахахаха
До коментар #27 от "Смешник":Ами като не иска разговори, тогава какво се оплаква че имало жертви. Ами има, като почнеш война, ще има жертви и от руска страна.
15:48 08.06.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Сандо
До коментар #47 от "Божееее":Промития,аз чета това,което са измислили и което пишат на Запад,какво ти тук КГБ/което отдавна го няма/ или БКП /което комунистите сами унищожиха за да ви излъжат с ментето БСП/.Абе няма ли вашите козяшки началници поне малко да ви ограмотят,че съвсем се излагате с неграмотността си.
15:50 08.06.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 враг № 1
До коментар #41 от "Русия е враг №1 на България ! 🇧🇬":Абе, умнокрасив и нежен човечецо , какво направи Русия на България? Унищожи ли ни лева? Взе ли ни златото? Взе ли ни парите от банките? Вкара ли странни розови понита в училищата? Съсипа ли промишлеността и образованието? Въведе ли цензура в медиите? Тя ли ни направи роби на мигранти, тъмнозелени и украинци в собствената ни родина? Тя ли възпита поколение от напомпани със самочувствие индивиди, избиващи се по пътищата? Тя ли въведе корупцията като норма на поведение? Тя ли купува политиците ни с милиарди фондове за крадене срещу продажба на държавата и народа си? Ако не знаеш, ще ти кажа - всичко това дойде от Урсула и Брюксел, а не от Русия. Затова враг №1 на България е това управление на ЕС. От както влязохме там - всяка година само мизерия, бедност, фалити, дефицити, престъпления, корупция.
Коментиран от #61, #66, #68
15:52 08.06.2026
56 Старчо Сарача
15:55 08.06.2026
57 ОСНОВНА ПРЕЧКА
15:58 08.06.2026
58 Тихо ватнишки примат
До коментар #5 от "Тома":А в половин русия вали нефтен дъжд!Защо така бе?
16:05 08.06.2026
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Да питам само...
16:08 08.06.2026
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Йосиф Весериьнович
16:10 08.06.2026
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Коректор
Причини за устойчивостта: Под натиска на международните партньори и нуждите за финансиране и интеграция в ЕС, Украйна поддържа строг фокус върху антикорупционните си институции (като НАБУ и САП). Извършват се редица показни разследвания срещу високопоставени чиновници в министерството на отбраната и съдебната система.
Русия 157-то място, се намира на дъното на класацията с 22 точки и заема 157-о място, което е рекордно ниска позиция за страната. Тя споделя това място с държави като Хондурас, Зимбабве и Чад.
Причини за срива: След началото на мащабната война в Украйна, руското правителство на практика узакони секретността в публичния сектор. Данните за държавните поръчки, доходите и активите на чиновниците са напълно засекретени под предлог за национална сигурност.
Ефект: Корупцията в Русия е държавна политика и инструмент за контрол. Липсата на независими медии, гражданско общество и реална опозиция позволява на клептокрацията да функционира без никаква отчетност, което води до пълно източване на публични ресурси.
16:14 08.06.2026
66 55555
До коментар #55 от "враг № 1":Бунак.!!!
16:15 08.06.2026
67 Кажи честно ... 🤣
До коментар #43 от "завиждаш ли?":Много ти знае npaZната кpaтyна какво иска или не иска русията ти. То Жожи не знае, та ти ли ?🤣🤣🤣
16:17 08.06.2026
68 явер
До коментар #55 от "враг № 1":Русия не ни е дала нищо, взе ни златото през 1944г. и плащахме репарации на нея като хранихме 600 000 хил. армия до 1947г., за туй че не пратихме войска на Източният фронт и след това дадохме 37 000 убити в края на войната. Давахме им стоки без пари 45г. и бяхме роби на тях не на турците. Унищожиха образованието ни, защото всички известни учени са съдавани по царско време, не по комунистическо време. Да ти кажа още, че това всичкото е доказано с документи от историците, а ти си един лапни шаран и като тебе са много. Набийте си го кухите кратуни, че няма друга държава да ни дава нещо, само може да взема, малоумници.
Коментиран от #71
16:18 08.06.2026
69 Фори
Коментиран от #70
16:26 08.06.2026
70 604
До коментар #69 от "Фори":Да не стане накрая рашките да си тестват ядрата...
16:28 08.06.2026
71 604
До коментар #68 от "явер":Бек имъ толкос мити крътуни...евно...
16:29 08.06.2026
72 Дика
16:33 08.06.2026