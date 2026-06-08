Гласът на Путин: Ударът по пътническия влак в Крим усложнява всички перспективи за преговори

Атаката срещу пътническия влак по маршрута Москва - Симферопол и други подобни действия на Украйна съществено усложняват възможностите за преминаване към мирно уреждане на конфликта, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от руски медии.

По думите му нападението срещу влака е сред факторите, които затрудняват евентуалните бъдещи преговори между Москва и Киев.

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По-рано ръководителят на анексирания Крим Сергей Аксьонов съобщи, че при удара по влака Москва - Симферопол е загинал помощник-машинистът, а машинистът е бил ранен. След инцидента движението на пътническите влакове на полуострова беше временно преустановено.

Песков коментира и изработените в Лондон предложения за мирно споразумение, обсъдени от украинския президент Володимир Зеленски, британския премиер Кийр Стармър, френския президент Еманюел Макрон и германския канцлер Фридрих Мерц.

Според говорителя на Кремъл европейските лидери демонстрират противоречив подход.

"Макрон, Стармър и Мерц се опитват да говорят за мир и едновременно с това подчертават намеренията си да съдействат на киевския режим за производството на нови видове оръжия за продължаване на войната", заяви Песков, цитиран от агенция "Интерфакс".

Той припомни и изказване на руския президент Владимир Путин от Петербургския международен икономически форум, според което на фона на действията на украинската страна е трудно да се водят преговори.

"Президентът каза, че в настоящите условия и на фона на действията, които виждаме от страна на киевския режим, е много трудно да си представим как може да се постигне договореност", посочи Песков.

Украинската страна засега не е коментирала изявленията на Кремъл. Москва определя атаките срещу цивилна инфраструктура като терористични действия, докато Киев твърди, че нанася удари по обекти, използвани за военни цели в рамките на продължаващия конфликт.