България се сбогува с Михаил Белчев

България се сбогува с Михаил Белчев

9 Април, 2026 07:16 1 472 12

Поклонението ще се състои днес в Народния театър „Иван Вазов“

България се сбогува с Михаил Белчев - 1
Мария Атанасова

България се прощава с големия композитор, певец и поет Михаил Белчев. Поклонението ще се състои днес от 13 часа в НТ„Иван Вазов“.

Михаил Белчев ни напусна на 79-годишна възраст. Тъжната вест съобщи съпругата му Кристина Белчева в началото на седмица. Творчеството му оставя невероятна следа в българската музика и култура. Сред най-популярните му песни са "Младостта си отива", "Не остарявай любов", "Откровение", "Приятелство" и много други.

БНТ изказва съболезнования на семейството!


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Марче

    Не знаеш ли, че Михаил Белчев първо е ПОЕТ, а след това певец и композитор.

    07:21 09.04.2026

  • 2 бат Данчо

    Почивай в мир , Мишо !

    07:34 09.04.2026

  • 3 Пич

    Поет, които умееше да докосва душата! Почивай в мир!

    07:38 09.04.2026

  • 4 МИР НА ПРАХА МУ

    Остави прекрасни песни.

    07:51 09.04.2026

  • 5 Мими Кучева🐕

    Отива да пее при Боби Михайлов.🕌😰🕌

    08:03 09.04.2026

  • 6 Великите

    Поети получават нещо до което нямат достъп повечето от другите мъже! Жените ги обичат лудо, страстно, и безкористно!

    08:20 09.04.2026

  • 7 Албрехт Дюрер

    Остави наследство , което е безценно и винаги ще се помни !

    08:34 09.04.2026

  • 8 Оставя ни

    На чалгата! Със всяка една такава загуба, България потъва и чезне! Сбогом Мишо!

    09:19 09.04.2026

  • 9 Спомени от комунизъма

    Дали ще дойдат другарите от фестивала "Ален мак"?

    09:30 09.04.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Мир на праха му

    Седем дни са пред мен...
    Като седем куршума.
    Подредени добре
    пред невинния спусък.

    Седем дни са пред мен...
    Само шест са на зара.
    А до седмия ден
    някой ще ме закара.

    Седем дни са пред мен...
    Като седем пътеки.
    По едната вървя,
    другите са по-леки.

    Седем дни са пред мен...
    Седем виещи вълци.
    Шест от тях повалих -
    седмият в мен възкръсна.

    Седем дни са пред мен...
    Седем огнени стълба.
    Шест от тях повалих,
    а на сдедмия се завързах.

    Седем дни са пред мен...
    Като седем юмрука.
    Пет от тях са пред мен.
    Двата стискам. Наслука!

    09:56 09.04.2026

  • 12 АнтиКомунист

    един руски шпионин

    09:59 09.04.2026