България се сбогува с Михаил Белчев

България се прощава с големия композитор, певец и поет Михаил Белчев. Поклонението ще се състои днес от 13 часа в НТ„Иван Вазов“.
Михаил Белчев ни напусна на 79-годишна възраст. Тъжната вест съобщи съпругата му Кристина Белчева в началото на седмица. Творчеството му оставя невероятна следа в българската музика и култура. Сред най-популярните му песни са "Младостта си отива", "Не остарявай любов", "Откровение", "Приятелство" и много други.
БНТ изказва съболезнования на семейството!
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
11 Мир на праха му
Като седем куршума.
Подредени добре
пред невинния спусък.
Седем дни са пред мен...
Само шест са на зара.
А до седмия ден
някой ще ме закара.
Седем дни са пред мен...
Като седем пътеки.
По едната вървя,
другите са по-леки.
Седем дни са пред мен...
Седем виещи вълци.
Шест от тях повалих -
седмият в мен възкръсна.
Седем дни са пред мен...
Седем огнени стълба.
Шест от тях повалих,
а на сдедмия се завързах.
Седем дни са пред мен...
Като седем юмрука.
Пет от тях са пред мен.
Двата стискам. Наслука!
09:56 09.04.2026
