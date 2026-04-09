България се сбогува с Михаил Белчев

България се прощава с големия композитор, певец и поет Михаил Белчев. Поклонението ще се състои днес от 13 часа в НТ„Иван Вазов“.

Михаил Белчев ни напусна на 79-годишна възраст. Тъжната вест съобщи съпругата му Кристина Белчева в началото на седмица. Творчеството му оставя невероятна следа в българската музика и култура. Сред най-популярните му песни са "Младостта си отива", "Не остарявай любов", "Откровение", "Приятелство" и много други.

