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Цивилни чудовища или как модерните SUV-та се оказаха по-големи от бойните танкове от ВСВ

Цивилни чудовища или как модерните SUV-та се оказаха по-големи от бойните танкове от ВСВ

11 Юни, 2026 13:30 1 024 4

  • танк-
  • suv-
  • габарити-
  • сравнение

Клишето „кола като танк“ придоби буквално измерение, след като огромна част от луксозните всъдеходи на пазара надминаха по габарити исторически военни машини

Цивилни чудовища или как модерните SUV-та се оказаха по-големи от бойните танкове от ВСВ - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

В автомобилния свят фразата, че даден високопроходим модел е „истински танк“, се е превърнала в изтъркано клише, използвано както с чисто възхищение, така и с доза ирония. Статистиката на Стария континент е красноречива – днес шест от всеки десет новодиагностицирани превозни средства в Европа излизат от сегмента на SUV-овете. Любопитното е, че когато сметките се сложат на масата, метафората за военната мощ придобива съвсем реални измерения. Оказва се, че редица съвременни шосейни гиганти не просто имитират бойна техника, а чисто физически засенчват по дължина и обем някои от най-известните танкове и бронетранспортьори, писали историята през изминалия век.

Ако се вгледаме в габаритите на актуалното поколение Mercedes-Benz GLE или монументалното BMW X7, ще открием дължини от съответно 4954 мм и 5181 мм. Тези цифри изглеждат стряскащо на фона на германския Panzer II – лекият танк, с който Вермахтът започва Втората световна война, чиято обща дължина варира между 4,64 и 4,81 метра. Баварският флагман X7 буквално го оставя в сянката си. Още по-фрапиращ е случаят с популярните в Европа пикапи като четиривратия Ford Ranger, който със своите 5,37 метра се оказва по-масивен и от следващия в йерархията Daimler-Benz Panzer III.

Цивилни чудовища или как модерните SUV-та се оказаха по-големи от бойните танкове от ВСВ

Истинската корона в категорията на цивилните мастодонти обаче отива отвъд Океана. Настоящото издание на Cadillac Escalade е дълго внушителните 5766 мм, широко е над два метра и е почти толкова високо. Този американски шосеен крайцер е абсолютно равен по мащаб (без дължината на оръдейната цев) на съветските средни танкове от епохата на Сталин като А-20 и легендарните прототипи Т-32. В сравнение с тях, исторически френски машини като Renault FT-17 от Първата световна война изглеждат като компактни градски коли. Дори американският лек танк M24 Chaffee от заводите на General Motors, със своето 5,03-метрово шаси, отстъпва пред мащаба на семейния крайцер Ford Expedition, разпрострял се на 5,6 метра.

Парадоксът става още по-голям, когато намесим модерните технологии. Разработеният от Русия безпилотен роботизиран комплекс „Уран-9“ е дълъг точно около 5 метра, което го прави по-къс от половината луксозни SUV-ове в гаражите на богаташите. Разбира се, съвременните основни бойни танкове, проектирани за четиричленен екипаж, като американския M1A2 Abrams или испанския Leopard 2E, си остават недостижими със своите близо 10 метра обща дължина заедно с оръдието, но приликата в мащабите на цивилната и военната индустрия никога не е била толкова плашеща.

Забавната страна на историята показва, че военните инженери също са имали своите залитания в стил „микрокола“. Ярък пример е експерименталният Kugelpanzer от времето на Третия райх – буквално стоманено кълбо с вериги за един разузнавач, което днес можем да наречем просто бронирана милитъри версия на симпатичното електрическо Microlino. Едно обаче е сигурно – докато купувачите продължават да търсят сигурност и доминация на пътя, автомобилните производители ще ни предлагат все по-големи цивилни крепости, които отдавна излязоха от стандартите на обикновените паркоместа.


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  • 1 Сусу Манарата

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    Грозни, омразни, пластмасови сандъци. Отвратителна работа! Не, не, не става въпрос за "киселото грозде".

    13:42 11.06.2026

  • 2 Мишо Пелов

    3 0 Отговор
    Заглавието няма смисъл

    13:52 11.06.2026

  • 3 хаха

    0 0 Отговор
    Ами, не е до търсене толкова. Всъщност е заради регулациите в САЩ основно. Там се позволява двигател с по-големи емисии за по-голям размер на автомобила. Затова спират малките модели и правят все по-големи габарити, та да могат с повече емисии да покрият нормите. А пътищата и паркоместата никой не се усеща да им смени заложените в закона размери и става мазалото- на по-тесен път се чудиш как да се разминеш с отсрещния, при паркиране излизаш от паркомястото и т.н.
    И не е хората да не искат малки градски коли. Колко такива модели се продават?

    14:07 11.06.2026

  • 4 Ами смисъла на танковете е

    0 0 Отговор
    да не са големи и дълги, защото са видими отдалеч за това са ниски и къси за да са по-трудни за поразяване. Така, че статията е за жълтопаветни безмозъчници с малки чурки.

    14:24 11.06.2026