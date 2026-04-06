Почина големият композитор Михаил Белчев

6 Април, 2026 08:06 4 959 74

Почина големият композитор Михаил Белчев - 1
Снимка: БГНЕС
Почина големият певец, композитор и поет Михаил Белчев, съобщи за БТА съпругата му Кристина Белчева.

Михаил Белчев е роден на 13 август 1946 година в София. Сред най-популярните му песни са: "Младостта си отива", "Не остарявай любов", "Откровение", "Приятелство" и др.

Режисьор е на телевизионни спектакли и филми, сред които и първият телевизионен пантомимен спектакъл "Кръговрат". Автор е на музика за театрални постановки и филми. Директор е на Столична библиотека (2008-10 декември 2013).

Белчев е автор на автобиографичната книга "Все по-близо до ангела" (2024). Носител на орден "Кирил и Методий" първа степен (1982 г.), на четири първи награди от фестивала "Златния" Орфей" (1969, 1984, 1990, 1998 г.), на награда за цялостно творчество от фестивала "Златния" Орфей" (1996 г.).

Удостоен със званието "Заслужил артист" (1987 г.). Първи носител на Националната литературна награда "Георги Джагаров" на Съюза на българските писатели (14 юли 2004 г.). Носител на орден "Стара планина" първа степен (12 декември 2018 г.). Удостоен със званието "Почетен професор на Университета по библиотекознание и информационни технологии" (25 май 2021 г.). Става почетен гражданин на София през 2004 година.

Поклон пред паметта му!


София / България
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 геноцид БГ

    36 14 Отговор
    Оттървал се е човечецът.

    Коментиран от #46

    08:13 06.04.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 етикет

    103 6 Отговор
    Стига,бе! Не може да бъде! Толкова много красива музика ни е напуснала!!! Плаче ми се!!!

    Коментиран от #25

    08:14 06.04.2026

  • 4 Гост

    143 5 Отговор
    Една по една ВЕЛИКИТЕ ЛЕГЕНДИ си отиват. СВЕТЛА МУ ПАМЕТ до като има истински българи песните му ще звучат в душите им!

    08:14 06.04.2026

  • 5 Тото 1 и Тото 2

    117 3 Отговор
    Остави ни страхотно наследство със своето творчество !

    08:15 06.04.2026

  • 6 РЕАЛИСТ

    132 1 Отговор
    "Младостта си отива" Колко беше прав бате Мишо. Лека ти пръст.

    Коментиран от #29

    08:15 06.04.2026

  • 7 Риболовеца

    91 1 Отговор
    Мир на праха му!

    08:16 06.04.2026

  • 8 факт

    149 1 Отговор
    Един след друг си отиват колосите на българската музика, театър, кино, литература, изобразително изкуство... А след тях идват Дара, Иво Аръков... Това е тъжната истина, няма кой да замести истинските таланти. Поклон пред паметта на големия Михаил Белчев, той вече е при своите добри приятели. Мир и светлина на душата му!

    08:17 06.04.2026

  • 9 ЗАЩО СЕГСШНИТЕ НЯмАТ ТАКИВА

    94 2 Отговор
    ТЕКСТОВЕ И ЛИРИКА.......ЗАЩОТО СА МАЙМУНЯЦИ ОТ ЖУНГЛАТА....

    Коментиран от #27, #47, #49

    08:18 06.04.2026

  • 10 добър човек изглеждаше

    78 1 Отговор
    добър артист, лек път в отвъдното

    08:19 06.04.2026

  • 11 Охобохо

    111 1 Отговор
    Отива си тялото му, но той ще живее чрез музиката, която остави. Почивай в мир, Мишо!

    08:20 06.04.2026

  • 12 Поклон

    85 2 Отговор
    Голям творец и певец !

    08:22 06.04.2026

  • 13 Композиторът ХИТ

    84 2 Отговор
    Ни напусна, но ще остане завинаги с песните, които се запяваха и ще се пеят!
    Почивай в мир!

    08:26 06.04.2026

  • 14 А твоят принос!

    64 1 Отговор

    До коментар #2 от "Дачко Яворов":

    Да се променят нещата-къде е?!
    Да ръсиш ,,умнотии" в нета ли...?!
    Така не става!
    Трябват ни хора,като Михаил Белчев!
    Светла му памет!Велик Човек !

    08:26 06.04.2026

  • 15 Отец Оцет

    78 2 Отговор
    Човек гол идва на този свят и гол си отива. Не може да вземе нищо със себе си. Нито апартаментите, къщите, вилите, колите и хотелите, нито тлъстите банкови сметки, нито титлите. Придобиваш парцел метър на два и толкоз. Защо е тази алчност, защо е това мачкане наред докато драпаш за да стигнеш все по-нагоре? Белчев поне ни остави хубаво наследство - много чудесни стихове и песни които ще се пеят и помнят. Лека му пръст!

    Коментиран от #19

    08:29 06.04.2026

  • 16 Гост

    23 1 Отговор
    Това по-добре да го нямаше... "Удостоен със званието "Почетен професор на Университета по библиотекознание и информационни технологии"

    08:29 06.04.2026

  • 17 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    45 1 Отговор
    МИНАЛО СЛАВНО
    ....
    БЪДЕЩЕ ГАДНО
    .....
    БОГ ДА МУ ДАВА УПОКОЙ НА МИШО !

    08:30 06.04.2026

  • 18 Ричард Естес

    52 5 Отговор
    ЧОВЕК , обичан и уважаван от всички !

    08:30 06.04.2026

  • 19 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    26 3 Отговор

    До коментар #15 от "Отец Оцет":

    ЕДИН ОТ МОРАЛНИТЕ ПРИНЦИПИТЕ НА УЧИТЕЛЯ
    ИСУС
    ... Е ДА СЕ ОБИЧАМЕ И ДА ОБИЧАМЕ ВСИЧКО ЖИВО
    .... ВИСШИЯТ ЖИВОТ , СЪЗДАВА ЖИВОТ. ТОЙ НЕ ГО ОТНЕМА !

    08:32 06.04.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Хмм

    49 0 Отговор
    Хората си отиват, песните остават!

    08:37 06.04.2026

  • 22 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    2 4 Отговор

    До коментар #20 от "Пецата":

    МНОГО СТЕЖОПУШЕНИ И ТИ И АНЦУГАТА ТИ
    НА ХАЙДУШКАТА СКАРА

    08:38 06.04.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Бог

    25 0 Отговор
    Да го прасти.Да почива в мир

    08:58 06.04.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Стеф

    41 2 Отговор
    Светъл път на великия Мишо Белчев!
    Все по обрулена остава нацийкатани?!?

    09:00 06.04.2026

  • 29 Е, ама

    6 1 Отговор

    До коментар #6 от "РЕАЛИСТ":

    никой не е вечен, освен Бог !

    09:02 06.04.2026

  • 30 Символ на културата

    38 2 Отговор
    Велик творец и човек. Поклон!!

    Коментиран от #51

    09:07 06.04.2026

  • 31 Хм123

    35 3 Отговор
    Изключителен талант. И много добър и свястен човек. Мир на праха му.

    09:13 06.04.2026

  • 32 КСХ

    32 1 Отговор
    СВЕТЛА МУ ПАМЕТ ! ОСТАВИ ХУБАВИ ПЕСНИ ! ДЪЛГО ЩЕ ГО ПОМНИМ !

    Коментиран от #60

    09:14 06.04.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Бсп скърби

    2 19 Отговор
    За своя другар

    09:16 06.04.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Голям композитор

    9 10 Отговор
    и голям комунист.
    Мир на праха му

    09:24 06.04.2026

  • 38 Тази година 2026

    26 0 Отговор
    и миналата много добри хора ни напуснаха. Големи имена. Господ си прибира любимите чада. Светла му памет! Живяхме прекрасно, пяхме и бяхме щастливи, винаги ще присъства в домовете и сърцата ни чрез стиховете и песните си..
    "Търкулна се сълза по хълма. Небето жадно я изпи. Въздънах и назад се върнах... От непокорният табун
    Не бе останал даже помен. Избягал беше моят кон.Прозорецът ми бе отворен."

    09:27 06.04.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Баба Меца

    31 1 Отговор
    Поколението, което живя истински и има с какво да бъде запомнено, защото за жалост, бъдещите ще оставят след себе си, само отпечатъци от пръсти върху стъклото на телефоните и от д-то си върху тоалетната чиния.

    09:28 06.04.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Буци

    22 0 Отговор
    Бог да го прости. Отиват си много качествени хора, което е жалко. Наистина накрая ще останат маргиналите в България.

    09:30 06.04.2026

  • 43 Стар кашик

    25 1 Отговор
    ВЕЛИКАН..СВЕТЪЛ ПЪТ, МИШО..ОСТАРЯ И ТИ ..И СИ ОТИДЕ..СЪЛЗА.

    09:32 06.04.2026

  • 44 мило-о-о-ст!

    29 3 Отговор
    По-свястна снимка не намерихте ли бе?Не Ви е срам.Остави ни в наследство прекрасни песни които всеки българин може да изтананика и знае на изуст.Рядко се раждат такива талантливи хора.Махнете моля тази грозна снимка.

    Коментиран от #74

    09:33 06.04.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Московска

    6 10 Отговор

    До коментар #1 от "геноцид БГ":

    Така е.Отърва се.Човека не можеше да върви,но жена му го влачеше по сцените да печели пари.Поклон пред изпълнителя,композитора и поета Мишо Белчев.

    Коментиран от #63

    09:40 06.04.2026

  • 47 Ама

    3 7 Отговор

    До коментар #9 от "ЗАЩО СЕГСШНИТЕ НЯмАТ ТАКИВА":

    то и по снимката се види кои докараха младите до маймунско съсътояние и ги вкараха в джунгла.....

    Коментиран от #54

    09:40 06.04.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 текст?

    12 2 Отговор

    До коментар #9 от "ЗАЩО СЕГСШНИТЕ НЯмАТ ТАКИВА":

    Как да няма?"гот ми е на дивана,щом сме двама"!Нали това пеят близнаците пенсионери от Швеция,че не им стигат пенсиите.

    09:45 06.04.2026

  • 50 хамди от саидинение

    3 0 Отговор
    дали така си мисли и един АЛЧЕН дерибеи от ТЪРГОВИЩЕ

    09:46 06.04.2026

  • 51 оди

    0 1 Отговор

    До коментар #30 от "Символ на културата":

    се.прегледай !......

    09:47 06.04.2026

  • 52 предизборно

    11 4 Отговор
    Булеварда с лиричния ритъм
    да подготвим на Киев за дар.
    Нас ни стига оскъдното евро
    за петнайсет минути макар.
    В туй ги имаме за съучастници
    тез дървета, вкоренени на пост.
    Те подготвят ни като послушници
    да се хвърлим от Орлов мост.
    Той е нисък и само цицини
    ще излязат по нашите глави,
    а дали малко ум ще ни влезе
    туй загадка е сложна, уви!

    09:54 06.04.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 пошлост

    14 1 Отговор

    До коментар #47 от "Ама":

    Колко акъл трябва да имаш,че да публикуваш това фото.Позор бе редактори и журналя.

    10:00 06.04.2026

  • 55 Талант отвсякъде

    15 0 Отговор
    А също и достоен човек! Мир и светлина на праха му!

    10:01 06.04.2026

  • 56 Незабравими песни

    17 0 Отговор
    Остава създаденото, остават песните... Сбогом на един голям човек, композитор и певец!

    10:02 06.04.2026

  • 57 Баш разкритие!

    20 2 Отговор

    До коментар #53 от "разкритие":

    И Ти ,,драги" се наливаш с алкохол и твоята жена е дебела,ама нищо свястно не си написал,освен бездарни хули срещу един Велик Човек като Мишо Белчев...!

    10:03 06.04.2026

  • 58 Точно на време, Михаиле, бог винаги

    17 2 Отговор
    точен, Този Факт е световно известен че на Руски започва Денят и цъфтят в суматохата Кестени, прецъфтяват и пак цъфтят."

    С Богом, помилуй и во веки веков ще бъдем с теб, докато ги има песните.

    Коментиран от #61, #62

    10:03 06.04.2026

  • 59 Българин

    4 0 Отговор

    До коментар #33 от "Пецата":

    Пръдльо и ти ли бе?

    10:21 06.04.2026

  • 60 Ще го помним

    17 0 Отговор

    До коментар #32 от "КСХ":

    Ние които пораснахме с песните и стиховете му, но днешните "бройлери" дори не знаят кой е. Чалгата им е давласяла душата

    Коментиран от #70

    10:31 06.04.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Не е така

    11 0 Отговор

    До коментар #46 от "Московска":

    Не всичко е пари приятелю. Този текст е негов. А СЦЕНАТА беше неговият живот !

    11:23 06.04.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Тити на Кака

    7 1 Отговор
    Наистина уникален - и като творец, и като човек - истинска гордост за нацията ни са такива хора!

    Нека почива в мир големият Михаил Белчев!

    13:34 06.04.2026

  • 66 Поклон

    7 0 Отговор
    Достоен и просто Човек

    14:00 06.04.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 песните

    0 8 Отговор
    му бяха елементарно мелодични за да не са плагиатски. Накъсани от говорен дефект неслучайно Свише, с текст от певеца, та да прибира пълния хонорар, което трябва да се отнася и за филмите му. Същата помпозност отличават и наградите му. Не само това го определя задкулисна креатура, но Бог да прости !
    Далечна рода сме, други наши общи роднини са пак такива "близки", че враг не трябва....

    16:32 06.04.2026

  • 69 бай Даньо

    5 0 Отговор
    Остави много човешки песни песни, изглеждаше свестен човек, да почива в мир.

    17:21 06.04.2026

  • 70 грешка на растежа.

    0 8 Отговор

    До коментар #60 от "Ще го помним":

    Пораснахме с това което ни пускаха.Имаше една телевизия и едно радио.По селата и радиоточка.Пускаха пет-шест изпълнители.Щеш,не щеш,слушаш.Продаваха снимките им по будките и селските панаири,по стрелбищата.Метода на зомбирането-едно и също до втръсване.Резултата е започваш да вярваш,че наистина са велики защото друго не си чувал.

    Коментиран от #71, #73

    17:31 06.04.2026

  • 71 Грешки в спомените

    7 1 Отговор

    До коментар #70 от "грешка на растежа.":

    - надали са случайни и неумишлени:
    1." Пускаха 5-6 изпълнители". Забравена е една нула отзад ... ако говорим само за българските певци и групи.
    2."Имаше една телевизия и едно радио.По селата и радиоточка." България, за добро или за зло, е малка страна. Ако не ти харесват трите програми на радио София или програмите на радио Стара Загора, Пловдив и др. провинциални радиа - минаваш на Белград, Скопие, Атина...съмнявам се в Кърджалийско да са слушали български станции, и то не само заради "пет-шесттях" повтарящи се български изпълнители 😏. Станциите (небългарските) , които изредих, никой не ги е заглушавал.
    Никой не ти е забранявал - ако живееш на село - да имаш радио и него да слушаш вместо радиоточката. А ако си по-претенциозен - купуваш си грамофон или "магнет".

    18:32 06.04.2026

  • 72 Анонимен

    0 0 Отговор
    Да почива в мир. Васил Банов, негов набор също си замина - миналата година.

    18:42 06.04.2026

  • 73 Кво не си чувал ?

    7 0 Отговор

    До коментар #70 от "грешка на растежа.":

    Та нали в БНТ - то през 80-те се изредиха свтовни звезди - Бони м ,Иръпшан, Сарагоса бенд, Оскар Бентан,, БЗН, и още десетки подобни! Явно си глух или кьорав, или си просто ,🦜🦜🦜🦜!

    19:55 06.04.2026

  • 74 И преди всичко

    5 0 Отговор

    До коментар #44 от "мило-о-о-ст!":

    Михаил Белчев е поет, а после певец и композитор. Факти поне вие трябваше да знаете това

    21:31 06.04.2026