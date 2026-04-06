Почина големият композитор Михаил Белчев

Почина големият певец, композитор и поет Михаил Белчев, съобщи за БТА съпругата му Кристина Белчева.
Михаил Белчев е роден на 13 август 1946 година в София. Сред най-популярните му песни са: "Младостта си отива", "Не остарявай любов", "Откровение", "Приятелство" и др.
Режисьор е на телевизионни спектакли и филми, сред които и първият телевизионен пантомимен спектакъл "Кръговрат". Автор е на музика за театрални постановки и филми. Директор е на Столична библиотека (2008-10 декември 2013).
Белчев е автор на автобиографичната книга "Все по-близо до ангела" (2024). Носител на орден "Кирил и Методий" първа степен (1982 г.), на четири първи награди от фестивала "Златния" Орфей" (1969, 1984, 1990, 1998 г.), на награда за цялостно творчество от фестивала "Златния" Орфей" (1996 г.).
Удостоен със званието "Заслужил артист" (1987 г.). Първи носител на Националната литературна награда "Георги Джагаров" на Съюза на българските писатели (14 юли 2004 г.). Носител на орден "Стара планина" първа степен (12 декември 2018 г.). Удостоен със званието "Почетен професор на Университета по библиотекознание и информационни технологии" (25 май 2021 г.). Става почетен гражданин на София през 2004 година.
Поклон пред паметта му!
19 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
До коментар #15 от "Отец Оцет":ЕДИН ОТ МОРАЛНИТЕ ПРИНЦИПИТЕ НА УЧИТЕЛЯ
ИСУС
... Е ДА СЕ ОБИЧАМЕ И ДА ОБИЧАМЕ ВСИЧКО ЖИВО
.... ВИСШИЯТ ЖИВОТ , СЪЗДАВА ЖИВОТ. ТОЙ НЕ ГО ОТНЕМА !
08:32 06.04.2026
38 Тази година 2026
"Търкулна се сълза по хълма. Небето жадно я изпи. Въздънах и назад се върнах... От непокорният табун
Не бе останал даже помен. Избягал беше моят кон.Прозорецът ми бе отворен."
09:27 06.04.2026
До коментар #1 от "геноцид БГ":Така е.Отърва се.Човека не можеше да върви,но жена му го влачеше по сцените да печели пари.Поклон пред изпълнителя,композитора и поета Мишо Белчев.
До коментар #9 от "ЗАЩО СЕГСШНИТЕ НЯмАТ ТАКИВА":то и по снимката се види кои докараха младите до маймунско съсътояние и ги вкараха в джунгла.....
До коментар #9 от "ЗАЩО СЕГСШНИТЕ НЯмАТ ТАКИВА":Как да няма?"гот ми е на дивана,щом сме двама"!Нали това пеят близнаците пенсионери от Швеция,че не им стигат пенсиите.
52 предизборно
да подготвим на Киев за дар.
Нас ни стига оскъдното евро
за петнайсет минути макар.
В туй ги имаме за съучастници
тез дървета, вкоренени на пост.
Те подготвят ни като послушници
да се хвърлим от Орлов мост.
Той е нисък и само цицини
ще излязат по нашите глави,
а дали малко ум ще ни влезе
туй загадка е сложна, уви!
09:54 06.04.2026
54 пошлост
До коментар #47 от "Ама":Колко акъл трябва да имаш,че да публикуваш това фото.Позор бе редактори и журналя.
10:00 06.04.2026
До коментар #53 от "разкритие":И Ти ,,драги" се наливаш с алкохол и твоята жена е дебела,ама нищо свястно не си написал,освен бездарни хули срещу един Велик Човек като Мишо Белчев...!
60 Ще го помним
До коментар #32 от "КСХ":Ние които пораснахме с песните и стиховете му, но днешните "бройлери" дори не знаят кой е. Чалгата им е давласяла душата
Коментиран от #70
10:31 06.04.2026
63 Не е така
До коментар #46 от "Московска":Не всичко е пари приятелю. Този текст е негов. А СЦЕНАТА беше неговият живот !
11:23 06.04.2026
70 грешка на растежа.
До коментар #60 от "Ще го помним":Пораснахме с това което ни пускаха.Имаше една телевизия и едно радио.По селата и радиоточка.Пускаха пет-шест изпълнители.Щеш,не щеш,слушаш.Продаваха снимките им по будките и селските панаири,по стрелбищата.Метода на зомбирането-едно и също до втръсване.Резултата е започваш да вярваш,че наистина са велики защото друго не си чувал.
Коментиран от #71, #73
17:31 06.04.2026
71 Грешки в спомените
До коментар #70 от "грешка на растежа.":- надали са случайни и неумишлени:
1." Пускаха 5-6 изпълнители". Забравена е една нула отзад ... ако говорим само за българските певци и групи.
2."Имаше една телевизия и едно радио.По селата и радиоточка." България, за добро или за зло, е малка страна. Ако не ти харесват трите програми на радио София или програмите на радио Стара Загора, Пловдив и др. провинциални радиа - минаваш на Белград, Скопие, Атина...съмнявам се в Кърджалийско да са слушали български станции, и то не само заради "пет-шесттях" повтарящи се български изпълнители 😏. Станциите (небългарските) , които изредих, никой не ги е заглушавал.
Никой не ти е забранявал - ако живееш на село - да имаш радио и него да слушаш вместо радиоточката. А ако си по-претенциозен - купуваш си грамофон или "магнет".
18:32 06.04.2026
73 Кво не си чувал ?
До коментар #70 от "грешка на растежа.":Та нали в БНТ - то през 80-те се изредиха свтовни звезди - Бони м ,Иръпшан, Сарагоса бенд, Оскар Бентан,, БЗН, и още десетки подобни! Явно си глух или кьорав, или си просто ,🦜🦜🦜🦜!
19:55 06.04.2026
74 И преди всичко
До коментар #44 от "мило-о-о-ст!":Михаил Белчев е поет, а после певец и композитор. Факти поне вие трябваше да знаете това
21:31 06.04.2026