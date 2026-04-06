Прощаваме се с Михаил Белчев на 9 април в Народния театър "Иван Вазов"

Поклонението пред паметта на Михаил Белчев ще се състои на 9 април, четвъртък, от 13 часа в Народния театър „Иван Вазов", съобщиха от Съюза на артистите в България.

"Поклон пред поета на мелодията на любовта! Лек полет на един голям музикален артист, носител на ИКАР за цялостно творчество. Ще пазим спомена за него в сърцата си. Светла и вечна да е паметта му.", написаха те в публикацията за кончината му.

Той издъхна на 79-годишна възраст, оставяйки богата библиотека от поезия и текстове на песни зад гърба си

В творческата му биография има над 1000 стихове за песни, няколко стихосбирки, три дългосвирещи плочи, издадени от „Балкантон“, десетки награди от наши и международни конкурси. Почти няма български изпълнител, който да не е пял песен по негов текст, пише БТА.

Първата песен по негов текст е „Защо не тичаш, Мария…“. Сред най-популярните му песни са „Булевардът“, „Младостта си отива“, „Не остарявай любов“, „Откровение“, „Приятелство“.

Първият му издаден албум е „Къде сте приятели“ (1972), следван от „Двойник“ (1977), „Преквалификация“ (1987), „Човек за прегръщане“ с песни по негови стихове (1994), „Късна любов“ (1996), „Мила моя“ (2000) и др.

Автор е на стихосбирките „По първи петли“ (1987), „Човек за прегръщане“ (1994), „Не всичко е пари, приятелю“ (1997), „Поезия“ (2000 - 2001), „Поезия/Poesie“ (2001, билингва на италиански).