Новини
Култура »
Прощаваме се с Михаил Белчев на 9 април в Народния театър "Иван Вазов"

6 Април, 2026 13:31 1 330 8

  • михаил белчев-
  • сбогом-
  • почина-
  • народен театър иван вазов-
  • прощаваме

Снимка: БГНЕС
Събина Андреева

Поклонението пред паметта на Михаил Белчев ще се състои на 9 април, четвъртък, от 13 часа в Народния театър „Иван Вазов", съобщиха от Съюза на артистите в България.

"Поклон пред поета на мелодията на любовта! Лек полет на един голям музикален артист, носител на ИКАР за цялостно творчество. Ще пазим спомена за него в сърцата си. Светла и вечна да е паметта му.", написаха те в публикацията за кончината му.

Той издъхна на 79-годишна възраст, оставяйки богата библиотека от поезия и текстове на песни зад гърба си

В творческата му биография има над 1000 стихове за песни, няколко стихосбирки, три дългосвирещи плочи, издадени от „Балкантон“, десетки награди от наши и международни конкурси. Почти няма български изпълнител, който да не е пял песен по негов текст, пише БТА.

Първата песен по негов текст е „Защо не тичаш, Мария…“. Сред най-популярните му песни са „Булевардът“, „Младостта си отива“, „Не остарявай любов“, „Откровение“, „Приятелство“.

Първият му издаден албум е „Къде сте приятели“ (1972), следван от „Двойник“ (1977), „Преквалификация“ (1987), „Човек за прегръщане“ с песни по негови стихове (1994), „Късна любов“ (1996), „Мила моя“ (2000) и др.

Автор е на стихосбирките „По първи петли“ (1987), „Човек за прегръщане“ (1994), „Не всичко е пари, приятелю“ (1997), „Поезия“ (2000 - 2001), „Поезия/Poesie“ (2001, билингва на италиански).


Поставете оценка:
Оценка 4.4 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 сечко сече

    18 1 Отговор
    марта дере април кожи събира. тази пролет заминаха много. Бог да ги прости

    13:36 06.04.2026

  • 2 Естет

    27 1 Отговор
    Бог да прости! Беше земен човек! Живя скромно и пееше за обикновеният човек!

    13:40 06.04.2026

  • 3 Гуньо Простиа

    18 1 Отговор
    Достоен човек и велик артист. Лека му пръст

    13:52 06.04.2026

  • 4 ПЕНКО

    15 1 Отговор
    .... ИЗГАСВАМЕ БАВНО - НЕУСЕТНО -НО ЗАДЪЛЖИТЕЛНО -НАЛИ --- НИЕ ВСИЧКИ ТЕ ОБИЧАХМЕ --НО И ТИ НИ ОБИЧАШЕ - НАЛИ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    13:53 06.04.2026

  • 5 Бог да го прости

    15 1 Отговор
    На изчезване са тези личности: с талант, достойнство, човещина. Остави следа в българската естрада и култура. Бог да прости Михаил Белчев.

    13:55 06.04.2026

  • 6 Поклон

    12 1 Отговор
    Остават песните, сътвореното

    13:58 06.04.2026

  • 7 Хубави песни

    14 0 Отговор
    Създаде, слушах ги с удоволствие. Никога не се подчини на чалгата. Да почива в мир! "Носете си новите дрехи, момчета, падаме както ходим, умираме, както спим..."

    14:06 06.04.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.