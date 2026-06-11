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Шон Пен: "Отказвам селфи и на дете-инвалид, това е чума."

Шон Пен: "Отказвам селфи и на дете-инвалид, това е чума."

11 Юни, 2026 13:14 1 141 11

  • шон пен-
  • селфи

Актьорът призна, че не иска да се превръща в обект на снимки

Шон Пен: "Отказвам селфи и на дете-инвалид, това е чума." - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Носителят на „Оскар“ Шон Пен заяви, че вече няма да си прави селфита с фенове при никакви обстоятелства, според Le Figaro.

„Хората никога не трябва да си правят селфита с никого. Това е лошо за всички. Това е чума. Дори бих отказал на баба, оцеляла след геноцида, и шестгодишния ѝ внук в инвалидна количка“, каза Пен.

Актьорът призна, че не иска да се превръща в обект на снимки, като Мона Лиза. Пен също така заяви, че избягва публични събития, тъй като винаги е свързвал тълпите със социални неудобства.

В началото на март Пен се срещна с войници от 157-ма бригада на украинските въоръжени сили.

На 98-ата церемония по връчване на наградите „Оскар“ на 15 март актьорът получи третата си награда „Оскар“ за най-добър поддържащ актьор за ролята си във филма „Битка след битка“. След това представители на Украинските железници обявиха, че са му връчили своя „Оскар“. Пен получи домашно изработена статуетка, отлята от вагон на влак, повреден в боевете.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    8 5 Отговор
    Отказва селфи с дете, защото ИИ може да го нагласи после като Петроханци.

    13:19 11.06.2026

  • 2 късо име

    13 8 Отговор
    върви да си правиш селфи със зеления отпадък и двамата сте си лика прилика

    13:21 11.06.2026

  • 3 Този

    11 5 Отговор
    е доказано болен наркоман.

    13:26 11.06.2026

  • 4 Ами

    6 4 Отговор
    Този гаден наркоман е толкова гнусен в душата ,колкото и в сурата:)

    13:29 11.06.2026

  • 5 Мдаа!🤔

    8 5 Отговор
    Тъжен край за актьора Шон и ново начало за неонациста Пен!☹️

    13:31 11.06.2026

  • 6 Задължително

    6 2 Отговор
    В тази, иначе безсмислена новина, трябваше да се спомене участието на Пен в подкрепата за Украйна и наградата, която е получил от бойците. Почвам да се чудя, дали изданието/журналиста не се радва на приходи по някоя европейска програма за хибридна война или на директни плащания от Украинската държава.

    Коментиран от #9

    13:39 11.06.2026

  • 7 ти да видиш

    5 3 Отговор
    Укрофила Шон си прави селфита само със зеленияпор!

    13:45 11.06.2026

  • 8 456

    5 3 Отговор
    Да отива на фронта. Там Руснаците с кеф ще му теглят куршума, на този неонaциcт- пcиxопат.

    13:47 11.06.2026

  • 9 ТИР

    3 2 Отговор

    До коментар #6 от "Задължително":

    Този Пен можеше да отскочи да види как неговите любимци са изтрепали руските деца ,,,

    13:51 11.06.2026

  • 10 Кокора

    3 0 Отговор
    Защо така, драги Пен, или даже Пенчо, боли ме шмайзера, ама направи едно селфи, поне с... Мадона! Де, да можеше да
    го топнеш, пак! Върло, добър си, в главата!

    14:02 11.06.2026

  • 11 Реджеб

    1 0 Отговор
    В" Битка след битка" видяхме, един полоковник изкукуригал трайно и окончателно, такива, каквито се харесват на Виетнамското поколение от живите във ФАЩ!
    Много луд, малко истински герой!

    14:09 11.06.2026