Шон Пен: "Отказвам селфи и на дете-инвалид, това е чума."

Носителят на „Оскар“ Шон Пен заяви, че вече няма да си прави селфита с фенове при никакви обстоятелства, според Le Figaro.
„Хората никога не трябва да си правят селфита с никого. Това е лошо за всички. Това е чума. Дори бих отказал на баба, оцеляла след геноцида, и шестгодишния ѝ внук в инвалидна количка“, каза Пен.
Актьорът призна, че не иска да се превръща в обект на снимки, като Мона Лиза. Пен също така заяви, че избягва публични събития, тъй като винаги е свързвал тълпите със социални неудобства.
В началото на март Пен се срещна с войници от 157-ма бригада на украинските въоръжени сили.
На 98-ата церемония по връчване на наградите „Оскар“ на 15 март актьорът получи третата си награда „Оскар“ за най-добър поддържащ актьор за ролята си във филма „Битка след битка“. След това представители на Украинските железници обявиха, че са му връчили своя „Оскар“. Пен получи домашно изработена статуетка, отлята от вагон на влак, повреден в боевете.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
13:19 11.06.2026
2 късо име
13:21 11.06.2026
3 Този
13:26 11.06.2026
4 Ами
13:29 11.06.2026
5 Мдаа!🤔
13:31 11.06.2026
6 Задължително
Коментиран от #9
13:39 11.06.2026
7 ти да видиш
13:45 11.06.2026
8 456
13:47 11.06.2026
9 ТИР
До коментар #6 от "Задължително":Този Пен можеше да отскочи да види как неговите любимци са изтрепали руските деца ,,,
13:51 11.06.2026
10 Кокора
го топнеш, пак! Върло, добър си, в главата!
14:02 11.06.2026
11 Реджеб
Много луд, малко истински герой!
14:09 11.06.2026