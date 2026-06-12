Легендарният вокалист на Boston Брад Делп щеше да навърши 75 години

Легендарният вокалист на рок групата Boston – Брад Делп – щеше да навърши точно 75 години днес, 12 юни 2026 г.

Роден на 12 юни 1951 г., той остава в историята на музиката като един от най-разпознаваемите и надарени гласове в класическия рок. Музикалният свят все още дълбоко скърби за него след трагичната му смърт през 2007 г., когато той отне живота си на 55-годишна възраст.

Неговият невероятен многооктавен диапазон и чист тенор дефинираха звученето на неостаряващи хитове като „More Than a Feeling“, „Peace of Mind“, „Foreplay/Long Time“ и баладата „Amanda“.

Неговите вокали (включително всички сложни хармонии и беквокали, записани от самия него) помогнаха на едноименния дебютен албум на Boston (1976) да се превърне в един от най-продаваните дебютни албуми в историята на музиката.

Извън сцената Брад беше известен сред феновете и колегите си със своята изключителна скромност, доброта и топлота, което накара групата да напише след кончината му: „Изгубихме най-чистата душа в рокендрола“.

Брад Делп почина на 9 март 2007 г., след като се самоуби с въглероден оксид.

Трагедията се разигра в дома си в Аткинсън, Ню Хемпшир. Музикантът остави след себе си няколко предсмъртни бележки. В една от тях, станала известна публично, той описва себе си като „самотна душа“ (на френски: „Je suis une âme solitaire“) и изразява тежкото си емоционално състояние.

Делп оставя и послания до близките си и своята годеница, в които споделя лични чувства и уточнява, че решението му е негово собствено.