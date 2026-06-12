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Легендите на българския рок и поп се събират за „Концерти с кауза 2026“

Легендите на българския рок и поп се събират за „Концерти с кауза 2026“

12 Юни, 2026 11:31 686 6

  • рок-
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  • кауза-
  • спринт

Турнето е посветено на две значими каузи – подкрепа на хората с репродуктивни проблеми и инициативата „За повече българска музика в национален ефир“

Легендите на българския рок и поп се събират за „Концерти с кауза 2026“ - 1
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Една незабравима музикална вечер, изпълнена с емоция, вечни хитове и благородна кауза, очаква почитателите на българския рок и поп музика това лято.

„Концерти с кауза 2026“ ще събере на една сцена едни от най-обичаните и емблематични имена в историята на българската музика. Турнето е посветено на две значими каузи – подкрепа на хората с репродуктивни проблеми и инициативата „За повече българска музика в национален ефир“.

В центъра на събитието е легендарната Група Спринт, която отбелязва впечатляващите 45 години на сцената с поредица от специални концерти заедно със свои приятели и музикални съмишленици.

Публиката ще има възможност да чуе на живо незабравими хитове като „Хей, здравей“, „Телефона“, „Домино“, „Аз летя“, „Като в приказката“, „В едно кафе за двама“ и много други песни, оставили ярка следа в историята на българската музика.

Специални гости на турнето са:

• Валди Тотев от легендарните „Щурците“

• Христо Ламбрев от „Сигнал“

• Илия Ангелов от „Диана Експрес“

• Васил Стоев и група „Импулс“, които се завръщат на голямата сцена след близо 40 години

• Петя Буюклиева – една от най-обичаните рок и поп изпълнителки в България

• Дуо „WELL“ – виртуозните музиканти от Пловдив

• Дует „С Кауза“ – Галя Георгиева и Атанас Лазаров, които ще представят авторските си песни „Прекрасна вечер“ и „Спри за малко“.

Концертите не са просто музикално събитие. Те носят силно социално послание и реална подкрепа за двойки с репродуктивни проблеми.

Благодарение на средствата, събрани от инициативата през предходните издания, вече има първо родено бебе, появило се на бял свят с помощта на каузата. Това е най-красивото доказателство, че музиката може да обединява, да вдъхновява и да създава истински чудеса.

Дати на турнето

  • 17 юни 2026 г. – Летен театър „Никола Гюзелев“, Павликени – 19:30 ч.
  • 18 юни 2026 г. – Спортна зала „Васил Левски“, Пазарджик – 19:30 ч.
  • 24 юни 2026 г. – Зала „Пейо Яворов“, Благоевград – 19:30 ч.
  • 25 юни 2026 г. – Летен театър, Сандански – 20:00 ч.

Организаторите обещават вечер, изпълнена с любими песни, специални музикални срещи, изненади и незабравими емоции за всички поколения.

Музиката продължава. Каузата продължава. А чудесата се случват заедно.

Билети се продават в мрежата на Eventim и Grabo, както и на касите в съответните градове.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сила

    5 0 Отговор
    Ако съвременните младежи и деца не знаят какво е НАФТАЛИН ...е те това е !!!
    Тия дедковци и бабишкери са точно нафталин !!!
    И миришат така ....

    11:35 12.06.2026

  • 2 Много хубава инициатива ама

    4 0 Отговор
    Концертите са в най чалгаропитешките градове

    Пазарджик
    Благоевград

    Няма да споменавам другите

    Това са бастиони на римлянската музикална общност

    11:37 12.06.2026

  • 3 Сандо

    3 0 Отговор
    Рокаджиите години наред ни надуват главите колко са пострадали от комунизма,как са се борили с него и какви юнаци са,а сега няма един от тях да излезе да се побори поне малко с тоя дивашки капитализъм,докарал държавата ни до агонизиращо състояние.И интересно - старите рокаджии са сътворили най-добрите си песни именно през онова лошо време.

    12:05 12.06.2026

  • 4 Гост

    3 0 Отговор
    По скоро са поп рок групи . Лекичък рок .

    12:41 12.06.2026

  • 5 реално

    1 0 Отговор
    Честно казано, по БТР пускат българска поп музика, но КАКВА! Някакви ужасни, елементарни песньовки /песни не мога да ги нарека/ и просто веднага натискаш копчето, защото ти идват мисли за самоубиство, толкова са гадни и непоносими. Кой ги пише тия бакклуци, кой ги продуцира, кой ги пее - една анонимна маса от музикална иддиотщина в ефир.

    Коментиран от #6

    13:09 12.06.2026

  • 6 реално

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "реално":

    да се чете БНР

    13:10 12.06.2026