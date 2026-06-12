Легендите на българския рок и поп се събират за „Концерти с кауза 2026“

Една незабравима музикална вечер, изпълнена с емоция, вечни хитове и благородна кауза, очаква почитателите на българския рок и поп музика това лято.
„Концерти с кауза 2026“ ще събере на една сцена едни от най-обичаните и емблематични имена в историята на българската музика. Турнето е посветено на две значими каузи – подкрепа на хората с репродуктивни проблеми и инициативата „За повече българска музика в национален ефир“.
В центъра на събитието е легендарната Група Спринт, която отбелязва впечатляващите 45 години на сцената с поредица от специални концерти заедно със свои приятели и музикални съмишленици.
Публиката ще има възможност да чуе на живо незабравими хитове като „Хей, здравей“, „Телефона“, „Домино“, „Аз летя“, „Като в приказката“, „В едно кафе за двама“ и много други песни, оставили ярка следа в историята на българската музика.
Специални гости на турнето са:
• Валди Тотев от легендарните „Щурците“
• Христо Ламбрев от „Сигнал“
• Илия Ангелов от „Диана Експрес“
• Васил Стоев и група „Импулс“, които се завръщат на голямата сцена след близо 40 години
• Петя Буюклиева – една от най-обичаните рок и поп изпълнителки в България
• Дуо „WELL“ – виртуозните музиканти от Пловдив
• Дует „С Кауза“ – Галя Георгиева и Атанас Лазаров, които ще представят авторските си песни „Прекрасна вечер“ и „Спри за малко“.
Концертите не са просто музикално събитие. Те носят силно социално послание и реална подкрепа за двойки с репродуктивни проблеми.
Благодарение на средствата, събрани от инициативата през предходните издания, вече има първо родено бебе, появило се на бял свят с помощта на каузата. Това е най-красивото доказателство, че музиката може да обединява, да вдъхновява и да създава истински чудеса.
Дати на турнето
- 17 юни 2026 г. – Летен театър „Никола Гюзелев“, Павликени – 19:30 ч.
- 18 юни 2026 г. – Спортна зала „Васил Левски“, Пазарджик – 19:30 ч.
- 24 юни 2026 г. – Зала „Пейо Яворов“, Благоевград – 19:30 ч.
- 25 юни 2026 г. – Летен театър, Сандански – 20:00 ч.
Организаторите обещават вечер, изпълнена с любими песни, специални музикални срещи, изненади и незабравими емоции за всички поколения.
Музиката продължава. Каузата продължава. А чудесата се случват заедно.
Билети се продават в мрежата на Eventim и Grabo, както и на касите в съответните градове.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сила
Тия дедковци и бабишкери са точно нафталин !!!
И миришат така ....
11:35 12.06.2026
2 Много хубава инициатива ама
Пазарджик
Благоевград
Няма да споменавам другите
Това са бастиони на римлянската музикална общност
11:37 12.06.2026
3 Сандо
12:05 12.06.2026
4 Гост
12:41 12.06.2026
5 реално
Коментиран от #6
13:09 12.06.2026
6 реално
До коментар #5 от "реално":да се чете БНР
13:10 12.06.2026