Легендите на българския рок и поп се събират за „Концерти с кауза 2026“

Една незабравима музикална вечер, изпълнена с емоция, вечни хитове и благородна кауза, очаква почитателите на българския рок и поп музика това лято.

„Концерти с кауза 2026“ ще събере на една сцена едни от най-обичаните и емблематични имена в историята на българската музика. Турнето е посветено на две значими каузи – подкрепа на хората с репродуктивни проблеми и инициативата „За повече българска музика в национален ефир“.

В центъра на събитието е легендарната Група Спринт, която отбелязва впечатляващите 45 години на сцената с поредица от специални концерти заедно със свои приятели и музикални съмишленици.

Публиката ще има възможност да чуе на живо незабравими хитове като „Хей, здравей“, „Телефона“, „Домино“, „Аз летя“, „Като в приказката“, „В едно кафе за двама“ и много други песни, оставили ярка следа в историята на българската музика.

Специални гости на турнето са:

• Валди Тотев от легендарните „Щурците“

• Христо Ламбрев от „Сигнал“

• Илия Ангелов от „Диана Експрес“

• Васил Стоев и група „Импулс“, които се завръщат на голямата сцена след близо 40 години

• Петя Буюклиева – една от най-обичаните рок и поп изпълнителки в България

• Дуо „WELL“ – виртуозните музиканти от Пловдив

• Дует „С Кауза“ – Галя Георгиева и Атанас Лазаров, които ще представят авторските си песни „Прекрасна вечер“ и „Спри за малко“.

Концертите не са просто музикално събитие. Те носят силно социално послание и реална подкрепа за двойки с репродуктивни проблеми.

Благодарение на средствата, събрани от инициативата през предходните издания, вече има първо родено бебе, появило се на бял свят с помощта на каузата. Това е най-красивото доказателство, че музиката може да обединява, да вдъхновява и да създава истински чудеса.

Дати на турнето

17 юни 2026 г. – Летен театър „Никола Гюзелев“, Павликени – 19:30 ч.

18 юни 2026 г. – Спортна зала „Васил Левски“, Пазарджик – 19:30 ч.

24 юни 2026 г. – Зала „Пейо Яворов“, Благоевград – 19:30 ч.

25 юни 2026 г. – Летен театър, Сандански – 20:00 ч.

Организаторите обещават вечер, изпълнена с любими песни, специални музикални срещи, изненади и незабравими емоции за всички поколения.

Музиката продължава. Каузата продължава. А чудесата се случват заедно.

Билети се продават в мрежата на Eventim и Grabo, както и на касите в съответните градове.