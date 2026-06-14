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Най-доброто от Азия представиха 11 държави в София (ВИДЕО+СНИМКИ)

Най-доброто от Азия представиха 11 държави в София (ВИДЕО+СНИМКИ)

14 Юни, 2026 22:55 830 10

  • азия-
  • фестивал-
  • софия-
  • култура-
  • храна

Танци, вкусна храна, традиционни предмети бяха представени на Азиатския фестивал в столицата

Най-доброто от Азия представиха 11 държави в София (ВИДЕО+СНИМКИ) - 1
Снимки и видео: М. Богданова
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

За шеста поредна година в София се проведе Азиатския фестивал. За първи път той беше в рамките на два дни. Богатата културна и кулинарна програма събра десетки хиляди столичани и гости на София, които се запознаха с традициите на 11 държани сред които Виетнам, Индия, Камбоджа, Китай, Монголия, Обединените арабски емирства, Пакистан, Република Корея и Япония.

Фестивалът беше обособен в четири къта – традиционни сувенири от всяка държава, културна сцена, кът с традиционни азиатски ястия и такъв за бойни спортове и медитация.

Най-доброто от Азия представиха 11 държави в София (ВИДЕО+СНИМКИ)

Най-доброто от Азия представиха 11 държави в София (ВИДЕО+СНИМКИ)

Най-доброто от Азия представиха 11 държави в София (ВИДЕО+СНИМКИ)

Най-доброто от Азия представиха 11 държави в София (ВИДЕО+СНИМКИ)

Най-доброто от Азия представиха 11 държави в София (ВИДЕО+СНИМКИ)

Най-доброто от Азия представиха 11 държави в София (ВИДЕО+СНИМКИ)

Най-доброто от Азия представиха 11 държави в София (ВИДЕО+СНИМКИ)

Най-доброто от Азия представиха 11 държави в София (ВИДЕО+СНИМКИ)

Най-доброто от Азия представиха 11 държави в София (ВИДЕО+СНИМКИ)

Най-доброто от Азия представиха 11 държави в София (ВИДЕО+СНИМКИ)

Най-доброто от Азия представиха 11 държави в София (ВИДЕО+СНИМКИ)

Най-доброто от Азия представиха 11 държави в София (ВИДЕО+СНИМКИ)

Най-доброто от Азия представиха 11 държави в София (ВИДЕО+СНИМКИ)

Най-доброто от Азия представиха 11 държави в София (ВИДЕО+СНИМКИ)

Най-доброто от Азия представиха 11 държави в София (ВИДЕО+СНИМКИ)

Най-доброто от Азия представиха 11 държави в София (ВИДЕО+СНИМКИ)

Най-доброто от Азия представиха 11 държави в София (ВИДЕО+СНИМКИ)

Най-доброто от Азия представиха 11 държави в София (ВИДЕО+СНИМКИ)

Най-доброто от Азия представиха 11 държави в София (ВИДЕО+СНИМКИ)

Най-доброто от Азия представиха 11 държави в София (ВИДЕО+СНИМКИ)

Най-доброто от Азия представиха 11 държави в София (ВИДЕО+СНИМКИ)


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Демократ

    2 1 Отговор
    Много добра идея. Мястото на българите е в Азия и даже Мала Азия

    23:07 14.06.2026

  • 2 Най

    1 0 Отговор
    Убавото от Азия, са убавите азиатки! Щото има й грозни като вълци, че и с по големи зъби!

    23:12 14.06.2026

  • 3 Наща нация е като пред изчезване

    1 0 Отговор
    И гледа да се отърка у повече неща за да имат спомен от нея

    23:17 14.06.2026

  • 4 А монголята

    1 1 Отговор
    Какво представиха ,пиене на самогон до нас сирЕне

    Коментиран от #9

    23:18 14.06.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Да бяхте написали

    1 0 Отговор
    Къде е било това!!!

    23:53 14.06.2026

  • 7 Позор

    0 0 Отговор
    Я КАЖЕТЕ КОЛКО ПОСОЛСТВА ОСТАНАХА ВЪВ АЗИЯ?

    00:07 15.06.2026

  • 8 Няма как

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "иван костов":

    Още няма процедура по ускорено смаляване, за да може средностатистическият българин да стигне 1,50 като най-малкият генерал в човешката история. Може би, ако човешкото тяло се изложи на много силно налягане на еди си колко метра под водата, ама тези експерименти да си ги правят помежду педроханци. Иначе наистина какво точно е предложила Монголия на този форум - варено конско, камилска или овче, подправено със сол, че те това ядат извън столицата? Или някакъв спорт - борба, конски Великден, ама през лятото? Виждам и една "виетнамка", роднина на известен виетнамски пилот от войната със САЩ - Ли Си Цин. Интересна работа.

    00:27 15.06.2026

  • 9 Евроатлантик:

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "А монголята":

    Много ми хареса вазелинът на билково-овча основа! Дано и партньорите ми го оценят! Съчетанието на овча лой и екстракт от човешки фекалии, направо ме влудява! 🫪

    00:36 15.06.2026

  • 10 смешарки

    1 0 Отговор
    мургави бг се правят на азиатци

    00:50 15.06.2026