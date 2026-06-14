Най-доброто от Азия представиха 11 държави в София (ВИДЕО+СНИМКИ)

За шеста поредна година в София се проведе Азиатския фестивал. За първи път той беше в рамките на два дни. Богатата културна и кулинарна програма събра десетки хиляди столичани и гости на София, които се запознаха с традициите на 11 държани сред които Виетнам, Индия, Камбоджа, Китай, Монголия, Обединените арабски емирства, Пакистан, Република Корея и Япония.
Фестивалът беше обособен в четири къта – традиционни сувенири от всяка държава, културна сцена, кът с традиционни азиатски ястия и такъв за бойни спортове и медитация.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Демократ
23:07 14.06.2026
2 Най
23:12 14.06.2026
3 Наща нация е като пред изчезване
23:17 14.06.2026
4 А монголята
Коментиран от #9
23:18 14.06.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Да бяхте написали
23:53 14.06.2026
7 Позор
00:07 15.06.2026
8 Няма как
До коментар #5 от "иван костов":Още няма процедура по ускорено смаляване, за да може средностатистическият българин да стигне 1,50 като най-малкият генерал в човешката история. Може би, ако човешкото тяло се изложи на много силно налягане на еди си колко метра под водата, ама тези експерименти да си ги правят помежду педроханци. Иначе наистина какво точно е предложила Монголия на този форум - варено конско, камилска или овче, подправено със сол, че те това ядат извън столицата? Или някакъв спорт - борба, конски Великден, ама през лятото? Виждам и една "виетнамка", роднина на известен виетнамски пилот от войната със САЩ - Ли Си Цин. Интересна работа.
00:27 15.06.2026
9 Евроатлантик:
До коментар #4 от "А монголята":Много ми хареса вазелинът на билково-овча основа! Дано и партньорите ми го оценят! Съчетанието на овча лой и екстракт от човешки фекалии, направо ме влудява!
00:36 15.06.2026
10 смешарки
00:50 15.06.2026