Най-доброто от Азия представиха 11 държави в София (ВИДЕО+СНИМКИ)

За шеста поредна година в София се проведе Азиатския фестивал. За първи път той беше в рамките на два дни. Богатата културна и кулинарна програма събра десетки хиляди столичани и гости на София, които се запознаха с традициите на 11 държани сред които Виетнам, Индия, Камбоджа, Китай, Монголия, Обединените арабски емирства, Пакистан, Република Корея и Япония.

Фестивалът беше обособен в четири къта – традиционни сувенири от всяка държава, културна сцена, кът с традиционни азиатски ястия и такъв за бойни спортове и медитация.