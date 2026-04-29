Хитът от Бродуей „Суини Тод“ за пръв път ще се играе на българска сцена

29 Април, 2026 12:31 439 1

Режисьор и продуцент на мюзикъла е доц. д.изк.н. Петър Одажиев, режисьор на супер успешния мюзикъл „Семейство Адамс“

Снимки: 8pm
Събина Андреева

Тази година в България, за първи път, ще бъде представен музикалният трилър “Суини Тод: Бръснарят Демон от Флийт Стрийт”.

Зад мащабния проект застава филмовият режисьор и продуцент доц. д.изк.н. Петър Одажиев, режисьор на супер успешния мюзикъл „Семейство Адамс“, представян десетки пъти в България.

Премиерата на мюзикъла ще бъде в Пловдив на 19 август в Античния театър. На 23 ноември и зала 1 на НДК ще посрещне "Суини Тод".

Действието на „Sweeney Todd“ се развива през 1846 година, в сърцето на Викториански Лондон, където димът от фабриките се смесва със саждите на човешката душа. Това е епохата на индустриалната революция, време на пара, машинен шум и неумолима социална йерархия. Зад блясъка на империята, под орнаментите на буржоазната добродетел, се крият гладът, порокът и моралното разложение. Светът на Тод е свят, в който човешкото месо става икономика, а съвестта - излишен лукс. Именно в този въздух, наситен с прах и отчаяние, оживява митът за Суини Тод — урбанистичен Прометей, който открадва огъня на справедливостта и го превръща в пламъка на отмъщението.

„Режисьорският замисъл чете 1846 г. не като минало, а като огледало на съвремието. Днешният човек живее в нова индустриална епоха – дигитална, алгоритмична, но също толкова безмилостна. Така „Sweeney Todd“ се превръща в модерна притча за консуматорството и моралната апатия, в която „месните пайове“ вече не са кулинарен абсурд, а метафора на свят, който ежедневно поглъща собствените си деца“, споделя Петър Одажиев.


  • 1 копейка

    3 0 Отговор
    дугари вдигайте се на протест и тия да ходят да го покзват тоя сауни тод другаде

    12:40 29.04.2026