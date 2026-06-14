Музика, литература, смях и детски приключения дават старт на лятото със SoFest Summer

Зеленината на Кино Кабана отново ще се превърне в сцена за един от любимите софийски фестивали от 18-ти до 21-ви юни. Лятното издание на SoFest ще предложи топ събития с най-обичаните български артисти и незабравими срещи между поколенията. С концерти на ЪпсурТ, Михаела Маринова, Акага и Братя Мангасариян, литературни изненади, много смях и богата детска програма, фестивалът обещава да превърне началото на лятото в истински празник на изкуствата.

Стартът е на 18 юни с харизматичните и талантливи зевзеци Георги Блажев, Дарин Ангелов, Стоян Дойчев и Михаил Стоянов, по-известен като Мишо Завинаги. Само за SoFest те са подготвили една специална Пощенска кутия с Най-смешните приказки. С втора доза хумор и ирония ще е и останалата част от вечерта. Известният като Бат Венци хип-хопър, от култовата група „ЪпсурT”, заедно с DJ Kosta и балет „Нова” гарантират още смях и добро настроение. Ще се развихрим с музика в уникален стил, превърнал се в запазена марка на „Ъпсурт”. Очакванията са за луди танци на емблематичните парчета – „Чакай малко”, „Втора цедка”, „Като цяло“ и не само.

Сцена под открито небе и музика, която се усеща истински – така SoFest Summer ще срещне публиката с Михаела Маринова. Тя ще представи специална концертна програма, с най-големите хитове и любими песни от своя репертоар. Премиерно ще чуем и песента „Медал“, която е част от предстоящия ѝ мини албум. Петъчна вечер, посветена на музиката на талантливата певица и на срещата ѝ с фестивалната публика в една от най-уютните летни сцени в София.

И 20 юни не е за пропускане, защото „АКАГА“ ни канят на рожден ден. Всеки избрал тяхната вечер ще бъде специален гост на 35 годишнината, на безспорно една от най-разпознаваемите и обичани български групи. „АКАГА“ са считани за едни от основателите на модерния български саунд, със своята брас секция. На сцената на SoFest неостаряващите момчета ще дадат начало на юбилейна година, която през септември ще продължи с национално турне. Специално за своите гости са подготвили нови аранжименти и неочаквани изненади. Естествено ще чуем и най-големите им хитове, превърнали се в част от житейския саундтрак на няколко поколения меломани. Вечерта обещава страхотно парти за рожден ден с уникалния микс от фънк, джаз, соул и поп, които само „АКАГА“ могат да ви предложат.

Ако мечтаете за лятна вечер с „Тер'о, Рер'о" приятели и заедно да правите „Луксозни глупости" елате на 21-ви юни, на последната вечер на SoFest Summer. В компанията на Зюмбюла, Кулю и Среброто ще изживеете взривоопасно „разглобяване”. Професионалните актьори Силвестър Силвестров, Александър Сано и Владислав Петров и техния бенд ще представят с нови аранжименти манга-хип-хоп хитовете си. Ще се насладим на шеговития, критичен и провокиращ привкус не само на „Бай МангаУ", „Млад, Силен, Красив", „Въф КубЪ", ‚Ромео и Юлия", но и на новите турбо парчета „Тихо" и мега-галактическия хит "1000 вата". Специално за феновете на фестивала Братя Мангасарян са подготвили мултимедия, с чисто нови визии и обещаха: “Чисто нови са и ланците ни, както и специалните ни антибактериални разтегливи чорапи, които помагат срещу бъбречни кризи, заекване и астигматизъм.”

Магия, усмивки и изненади ще има и за най-малките фенове на SoFest. Чаровният илюзионист Ненчо Илчев ще разкрие тайната на някой от най-вълнуващите си фокуси в съботната сутрин. Същият следобед талантливите малчугани от вокална група „Мики Маус” ще ни провокират да запеем с тях любими български песни. Обичаните герои от „Маргаритка Шоу” са подготвили танцувална надпревара и караоке с много награди в неделя от 11 ч.

Без билети ще е детската програма, която ще предложи за малчуганите и техните семейства концерти, литература, представления, музикални, занимателни и образователни ателиета, уърк шоп за денталното здраве, много игри с награди и изненади за малки и големи. Изцяло с вход свободен ще е дневната програма на 19-ти юни от 10 до 17 ч., 20-ти от 12:30 до 15:30 ч. и на 21-ви от 12:30 до 17 ч.

За повече информация може да посетите сайта на SoFest - https://sofest.art/, страницата на фестивала във фейсбук - https://www.facebook.com/SoFestSofia/ и в инстаграм - https://www.instagram.com/sofest_sofia/.

SoFest 2026 ще премине с подкрепата и под патронажа на Министерството на културата и на кмета на Столична община – Васил Терзиев. Фестивалът е част от Календара на културните събития на Столична община в раздел „Значими събития“ 2026.